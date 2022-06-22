Із командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом".

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, на Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.

Спогади про Олега Куцина читайте тут.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.