10 110 0
Із командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом".
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, на Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.
Спогади про Олега Куцина читайте тут.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...