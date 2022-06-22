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Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомоги у придбанні дронів для українських розвідників, які боронять країну на сході.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінові потреби на фронт. Район Бахмут та Сєверодонецьк, там де тривають дуже пекельні бої. Розвідники залишилися без дронів, терміново треба придбати два коптера Аутел 52 тис и Мавік 3 Комбо, це 52 тис. та 100 тис. грн. Дрони працюють на знищення ворога та ворожої техніки, вони дуже потрібні. З термінового, ще потрібен генератор та ліки на фронт та в лікарню, рахунок на 50 276 тис.

Звіти. Купила колеса 31 тис. грн, аппарати АЗФ для важкопоранених 60 тис., дрон Аутел 52 тис., комплект батарей 12700 грн. Збирала на станціі та батареї для медиків, викупила і теж вже відправила на фронт, 99 тис. грн. Прошу допомогти з потребами на фронт, кожна копійка - це допомога!" - йдеться в повідомленні.

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених. ФОТО

Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 01
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 02
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 03
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 04
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 05
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 06
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 07
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 08
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 09
Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Армии надо все и сразу. И украинцы как могут помогают. А где помощь дружков Членограя 1? Почему Трухин, Шефир, Тищенко, Кошевой, Агрохамия, Марфа Безумная не скинутся на пару дронов для ВСУ? Хотя бы для пиара? Так нет. Не дождетесь. Вот такие они зеленые "патриоты"
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22.06.2022 15:48
+9
Скинув 1000 грн.
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22.06.2022 15:24
+8
+
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22.06.2022 15:20
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22.06.2022 15:20 Відповісти
Скинув 1000 грн.
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22.06.2022 15:24 Відповісти
Баба Беня може щось скине, бо так ніяких заощаджень не вистачить
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22.06.2022 15:28 Відповісти
Армии надо все и сразу. И украинцы как могут помогают. А где помощь дружков Членограя 1? Почему Трухин, Шефир, Тищенко, Кошевой, Агрохамия, Марфа Безумная не скинутся на пару дронов для ВСУ? Хотя бы для пиара? Так нет. Не дождетесь. Вот такие они зеленые "патриоты"
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22.06.2022 15:48 Відповісти
Не дошло через голову, дошло через задницу...
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22.06.2022 16:53 Відповісти
+600
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22.06.2022 16:40 Відповісти
Скинув на paypal,Слава Україні!!!
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22.06.2022 18:01 Відповісти
Американські 100 тактичних, ******* Ghost, Puma дрони уже закінчилися?
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22.06.2022 19:20 Відповісти
Добре, що Наталія додала свої картки Привату.
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22.06.2022 19:23 Відповісти
 
 