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Артилеристам ВМС передали нові пікапи та спорядження. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко разом з народними депутатами "Європейської Солідарності" побував на південному фронті. П’ятий Президент передав три нові пікапи та спорядження артилеристам Військово-морських сил ЗСУ.

Порошенко не став розкривати подробиці комплектації автівок, однак сказав – хлопці задоволені, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЄС.

"Ми домовилися, що ми не розкриваємо комплектацію, але це не базова комплектація", – зазначив Порошенко.

Артилеристам ВМС передали нові пікапи та спорядження 01

"Тут ми бачимо всю Україну. Тут хлопці з Харкова, тут хлопці з Франківська, так, Руслане. Тут хлопці у нас і з Києва є, з Миколаєва та Одеси. Так що вся географія України представлена, і сьогодні вся Україна боронить свою землю і викидає російських орків на смітник", – наголошує п’ятий Президент.

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"Саме ці воїни зробили тим, хто напав і вбивав наших людей, перший сюрприз у Чорнобаївці. Вони видали їм квиток до пекла. Артилеристи, які зупинили ворога і відстояли Миколаїв. Дякую генералу Марченку і дякую тим хлопцям, які зараз отримали ці подарунки. І величезна вдячність народу України", – говорить Порошенко.

Був і другий "подарунок" ворогам – зазначає Петро Порошенко. "Бо ракета, яку ми створили з 14-го року, і яка зараз відома вже всьому світові, яка називається "Нептун", видала ще один квиток, але вже у напрямку рапанів, на дно біля острова Зміїний. І великий корабель ракетами "Нептун", які керувалися саме цими хлопцями, був відправлений на дно, захистивши Одесу, захистивши весь південь від морського десанту і прибравши протиповітряну оборону", – розповідає п’ятий Президент.

Артилеристам ВМС передали нові пікапи та спорядження 02
Артилеристам ВМС передали нові пікапи та спорядження 03

"Зараз вже неможливо робити десантні операції на чорноморському узбережжі моря, бо саме такі герої України – артилеристи їх прикривають", – пояснює Петро Порошенко.

Він також зазначив, що пікапи – це не перший і не останній подарунок воїнам-артилеристам. "Ми з вами збираємо кошти на дрони, і серед 350 дронів, контракт на які укладений, і половину з яких сплачуєте ви, перераховуючи кошти "Справі Громад", частина цих дронів прийде сюди. І нові буксири "Бехи", нові крейсери "Москва", нові інфраструктурні об’єкти з русньою будуть ліквідовані, а це буде наближати перемогу України", – пояснює п’ятий Президент.

"Отримавши зброю від наших партнерів, яка має більший радіус застосування, ніж російська зброя, ми, не зважаючи на кількісну перевагу росіян, точно переможемо. Я переконаний, в це треба вірити і робити – кожен, хто що може, має робити для того, щоби Україна перемогла. І тому сьогодні ми тут, на півдні. Тому сьогодні ми підтримуємо наших бійців", – говорить Порошенко.

"Найближчим часом поїдемо за кордон для того, щоб привезти нову партію вже озброєння і броньованої техніки, нову партію вантажівок, і ви про це скоро дізнаєтеся", – зазначив Порошенко.

Артилеристам ВМС передали нові пікапи та спорядження 04

Як відомо, Фонд Порошенка подвоює кожну суму, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад".

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"На кожну вашу гривню ми будемо додавати одну свою, і ефективність використання кожної вашої копійки буде вдвічі вищою. Ми знаходимо найкращі ціни, в найкоротші терміни постачання і найякіснішу продукцію. Кращим – краще!", – наголошує Петро Порошенко.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.
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Топ коментарі
+57
Більшість і досі не усвідомили, яку велику помилку зробили в 2019, проголосувавши "по приколу".
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22.06.2022 18:53
+56
Клятий порох, перестань знущатися над доларовим мультимільйонером - зеленським. Який за 8 років війни, жодної копійки не пожертвував на потреби армії
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22.06.2022 18:51
+38
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22.06.2022 18:56
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Клятий порох, перестань знущатися над доларовим мультимільйонером - зеленським. Який за 8 років війни, жодної копійки не пожертвував на потреби армії
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22.06.2022 18:51 Відповісти
Піаріцца.
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22.06.2022 18:52 Відповісти
Мовчить і тихо робить своє діло.
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22.06.2022 19:03 Відповісти
ключове слово: мовчить
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23.06.2022 02:33 Відповісти
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22.06.2022 18:55 Відповісти
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22.06.2022 18:56 Відповісти
Друзья Боневтика - это выше закона. "Друзьям все, остальным - закон".
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22.06.2022 20:28 Відповісти
Ця картинка говорить про те , на що здатна ця клоунська влада 😡
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22.06.2022 18:58 Відповісти
Сове́т в Филя́х - На рассмотрение был вынесен вопрос о том, пытаться ли после Бородинского сражения Бучанської битви дать ещё одно сражение под Москвой Києвом либо оставить город Київ без боя.

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22.06.2022 19:06 Відповісти
щоб спасти рабсію, треба спалити москву кутузов
з чогось треба починати
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22.06.2022 20:39 Відповісти
Як і лайно Коломольский. Худоба відпочивпє в буковелі. Пам'ятаєте як бегя казав. Якщо Україні потрібна допомога я можу покрасити кіоск
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22.06.2022 18:57 Відповісти
Може хтось чув, чи читав про те що Зеленський перерахував свою прем1ю " За те, що не вт1к" ЗСУ?
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22.06.2022 18:59 Відповісти
Я чув що половину, пообіцяв, потім, колись.
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22.06.2022 19:15 Відповісти
Ого, Порох каждую неделю подгоняет новые пикапы для ЗСУ
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22.06.2022 18:52 Відповісти
Венедиктова уже проверяет на принадлежность пикапов Mitsubisi к разрешенным транспортным средствам и ЗСУ на законность ведения деятельности на территории суверенного государства Украины)
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22.06.2022 19:15 Відповісти
Більшість і досі не усвідомили, яку велику помилку зробили в 2019, проголосувавши "по приколу".
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22.06.2022 18:53 Відповісти
Тому,що повторювали за кремлем,та збіднілими укр.олігархами "хто завгодно,аби не Порошенко!"
От обрали "кого завгодно" і заплатили житям.
Як 100років тому "хто не схотів захищати Україну в 1918,з'їли своїх дітей у 1933".
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22.06.2022 19:56 Відповісти
Клоуняра, не вдарь в грязь літсом і вивали все що ти придбав для армії.
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22.06.2022 18:56 Відповісти
Не приЗЕдентське то діло
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22.06.2022 19:16 Відповісти
Роялти от показа сватов сейчас на росТВ.
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22.06.2022 20:21 Відповісти
В лондонській квартирі зараз біженців приймає за оренду підкопить тоді може щось і купить.
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22.06.2022 23:32 Відповісти
Щира подяка Петру Олексійовичу за батьківську турботу про наших військових на фронті , які дуже задоволені подарунками 😠👍🏼👍🏼👍🏼
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22.06.2022 18:56 Відповісти
І ніхто не чув в Україні!Яка ганьба Зеленському,що ні гривни,ні долара,ні євро не дав зі свого карману!Про що ще можна казати?А Порошенко до сих пір допомагає ЗСУ,а коли був Президентом ще з 2014 року,то 500 млн гривень віддав на побудову ППО Києва.
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22.06.2022 20:15 Відповісти
А де кадри як 95 квартал чи партія слуга народу передає спорядження для війська?
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22.06.2022 19:00 Відповісти
вам показати шикарну автостраду від Чорнобиля до Києва, яку збудував Боневтік ?

навіщо ?
це Зєля розповість на Трибуналі Хунти
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22.06.2022 19:02 Відповісти
коля катлета вже передав броніки... що вилкою проштикуються. даже пробував вибачатись... сказав, що більше не буду.
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22.06.2022 19:20 Відповісти
коля то гопник з оболонської підворотні
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22.06.2022 20:06 Відповісти
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22.06.2022 20:24 Відповісти
Був і другий "подарунок" ворогам - зазначає Петро Порошенко. "Бо ракета, яку ми створили з 14-го року, і яка зараз відома вже всьому світові, яка називається "Нептун", видала ще один квиток, але вже у напрямку рапанів, на дно біля острова Зміїний. І великий корабель ракетами "Нептун", які керувалися саме цими хлопцями, був відправлений на дно, захистивши Одесу, захистивши весь південь від морського десанту і прибравши протиповітряну оборону", - розповідає п'ятий Президент.

Україні потрібен Порох у порохівницях !!!!
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22.06.2022 19:00 Відповісти
Саме так 👍🏼😕✊💪
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22.06.2022 19:07 Відповісти
Піар чи не піар, але ЗСУ отримали від нього вже більше десятка таких Міцубісі... Плюс, він там ж снарягу привозив ще.
Хай це навіть піар, але ЗСУ від цього піару тільки у виграші!
А скільки пікапів купив для ЗСУ Зе? Чому слуги не можуть так само піаритися? ЗСУ і їм будуть вдячні тоді...
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22.06.2022 19:38 Відповісти
Кілька десятків подібих авто!
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22.06.2022 19:58 Відповісти
Зе купив кілька десятків подібних авто??? Коли???
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22.06.2022 20:47 Відповісти
О, я я, липецка хфабрика, я я... Абырвалг... 😂🤣😂
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22.06.2022 19:48 Відповісти
все для фронту і все для перемоги
слава ЗСУ!
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22.06.2022 20:03 Відповісти
это что получаеться..кроме порошенко никто ничего не передает
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22.06.2022 20:12 Відповісти
Та ні,передають люди хто стільки може!А ось з ОПУ та "Слуг не народних" ніхто,окрім Колі-котлети ресторатора Тищенка,який хотів "втулити" трухляві броники,НІХТО нічого не передав,хоча багатих серед "зелених" хоч "пруд пруди"!
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22.06.2022 20:21 Відповісти
Із політиків? Притула передає, Вакарчук - це ті, кого бачив у новинах... Юлька щось передавала ще
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22.06.2022 21:49 Відповісти
Ну, от навіщо ви?!
Воно ж тепер не засне!
Хіба, дорога допоможе…
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22.06.2022 20:18 Відповісти
Хочу снять розовую вату с лица любителей Порошенко. Он как был барыгой, так им и останется, почему выбрали Зелёного, забыли уже (воровал, безбожно воровал Петя, он и его Свинарчуки). А пикапы которые он сейчас покупает и все остальное, скажу вам по секрету, был создан фонд, куда люди жертвуют деньги, а Петя, нет чтоб по честному сказать, много честных людей помогли армии купить то-то и то-то, он как барыга, коим и есть, пиарится и выдает за своё. На следующих выборах ни Зелёное Пабло, ни барыга Украине не нужны. Умный украинский народ, да память плохая.
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22.06.2022 20:25 Відповісти
брешеш, касап.
жодного факту корупції і крадівництва за три роки не було виявлено навіть в тих бомагах, які для оформляють для суду оформляють слідаки. А згаданий тобою фонд повнюється паритентно, 50 на 50 людьми (які довіряють цьому фонду; а дрвіряють багато, судячи по тій допомохі ЗСУ, які фонд надає) та сім'єю Порошенка. Це все було в ЗМІ, причому доказово.

Так що пнх, брехун ти касапський.
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22.06.2022 20:42 Відповісти
Згинь нечисть і не пиз @дякай , школото 😠
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22.06.2022 20:48 Відповісти
норм, вкладати в ЗСУ маячи багато грошей це нормально... а ті хто там тявкая про піар, ліпецк, мародера і інше тупо або ботня зелена або довбні... треба мати мужність визнавати очевидн, Порох нормально так волонтерить судячи з новони, респект
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22.06.2022 20:54 Відповісти
А що передали на фронт СН чи Квартал-95?
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22.06.2022 20:56 Відповісти
Большой привет!
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22.06.2022 21:38 Відповісти
Війскові на фото, в броніжелетах під футболкою.
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22.06.2022 21:16 Відповісти
Если б не недоумковатое "насіленіе", то сейчас имели б и Стугны, и Нептуны, и Вильхи и Громы.
А так имеем клоунов у власти и хер вместо оружия...
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22.06.2022 21:44 Відповісти
піар?Офігенний піар!
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23.06.2022 10:55 Відповісти
 
 