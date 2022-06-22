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Водолази дістали з річки Сейм на Сумщині ПЗРК "Ігла", - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", призначений для ураження вертольотів та літаків, виявили водолази ДСНС у річці Сейм на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Водолази дістали з річки Сейм на Сумщині ПЗРК Ігла, - ДСНС 01

ПЗРК разом з артилерійським снарядом 125 мм були вилучені з водоймища у селі Корольки Путивльської ОТГ Конотопського району, вивезені за межі населеного пункту та знищені шляхом підриву.

Водолази дістали з річки Сейм на Сумщині ПЗРК Ігла, - ДСНС 02

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Автор: Володимир Янченко
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А т.зв. влучників цього "господарства", мабуть, вже давно риби зхрумкали.
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22.06.2022 19:45 Відповісти
вже і пиво сумчани попили з той рибою
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22.06.2022 20:20 Відповісти
Тикать без ПЗРК куда легче чем с ним. Вот и ответ на вопрос.
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22.06.2022 19:47 Відповісти
Шта?
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22.06.2022 20:21 Відповісти
снаряд-понятно, а на фіга ПЗРК знищили?
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22.06.2022 20:27 Відповісти
ПЗРК вже відстріляний. То просто тубус без ракети, балона для охолодження голови ІЧСМН. Та і пусковика нема.
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22.06.2022 20:36 Відповісти
А здати цю залізяку на металл у найближчий приймальник?
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23.06.2022 03:55 Відповісти
 
 