Водолази дістали з річки Сейм на Сумщині ПЗРК "Ігла", - ДСНС. ФОТО

Переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", призначений для ураження вертольотів та літаків, виявили водолази ДСНС у річці Сейм на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

ПЗРК разом з артилерійським снарядом 125 мм були вилучені з водоймища у селі Корольки Путивльської ОТГ Конотопського району, вивезені за межі населеного пункту та знищені шляхом підриву.

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