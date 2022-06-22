16 343 8
Водолази дістали з річки Сейм на Сумщині ПЗРК "Ігла", - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", призначений для ураження вертольотів та літаків, виявили водолази ДСНС у річці Сейм на Сумщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
ПЗРК разом з артилерійським снарядом 125 мм були вилучені з водоймища у селі Корольки Путивльської ОТГ Конотопського району, вивезені за межі населеного пункту та знищені шляхом підриву.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конотопець Виталий
показати весь коментар22.06.2022 19:45 Відповісти Мені подобається 2
Serg Koshserg
показати весь коментар22.06.2022 20:20 Відповісти Мені подобається 6
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар22.06.2022 19:47 Відповісти Мені подобається 5
Garry Grant
показати весь коментар22.06.2022 20:21 Відповісти Мені подобається 0
Іван Баранніков
показати весь коментар22.06.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 0
✘
phantom4
показати весь коментар22.06.2022 20:36 Відповісти Мені подобається 0
Конотопець Виталий
показати весь коментар23.06.2022 03:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...