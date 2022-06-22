П'яний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція. ФОТО

Дитина постраждала у м. Дніпро в середу ввечері внаслідок вибуху гранати, яку кинув із вікна своєї квартири місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"22 червня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух біля одного з будинків на Запорізькому шосе у Шевченківському районі. Унаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Під час поліцейської спецоперації у власній квартирі було затримано причетного до вибуху гранати чоловіка. "Затриманим виявився 54-річний місцевий житель... Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кинув предмет, схожий на гранату, з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває", - розповіли в поліції.

Наразі чоловіка затримано. Порушено кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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