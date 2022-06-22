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граната (738) діти (4401) Дніпро місто (2151)

П'яний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Дитина постраждала у м. Дніпро в середу ввечері внаслідок вибуху гранати, яку кинув із вікна своєї квартири місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"22 червня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух біля одного з будинків на Запорізькому шосе у Шевченківському районі. Унаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Під час поліцейської спецоперації у власній квартирі було затримано причетного до вибуху гранати чоловіка. "Затриманим виявився 54-річний місцевий житель... Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кинув предмет, схожий на гранату, з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває", - розповіли в поліції.

Наразі чоловіка затримано. Порушено кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вибуху 2 газових балонів у Дніпрі загинули двоє людей - Філатов

Пяний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція 01
Пяний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція 02
Пяний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
За покушение на убийство 15 лет максимальный срок? Вот 15 и должен получить.Он людей бухой убить хотел, а не телефон украл или рожу кому набил.
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22.06.2022 23:06
+9
Нехай тепер розмінуванням займеться.
Та ексгумацією трупів.
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22.06.2022 23:02
+9
Вот ему никто не разрешал, а оно имеет. Как так?
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23.06.2022 00:12
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22.06.2022 23:02 Відповісти
За покушение на убийство 15 лет максимальный срок? Вот 15 и должен получить.Он людей бухой убить хотел, а не телефон украл или рожу кому набил.
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22.06.2022 23:06 Відповісти
В УК это называется терракт!
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23.06.2022 00:44 Відповісти
В УК это называется хулиганством, он будет рыдать в суде и божиться, что убивать никого не хотел
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23.06.2022 09:06 Відповісти
Да, и скажет что хотел в окно выбросить бычок а по ошибке выбросил гранату.
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23.06.2022 09:36 Відповісти
Нехай тепер розмінуванням займеться.
Та ексгумацією трупів.
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22.06.2022 23:02 Відповісти
https://t.me/dneproperatyv/33025

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22.06.2022 23:04 Відповісти
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22.06.2022 23:06 Відповісти
Дивна граната. Якась шумова. Поруч з хлопцем розірвалась, а він далі побіг....
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22.06.2022 23:11 Відповісти
А ви думали там воронка буде?
На асфальті там плями крові залишились
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23.06.2022 00:30 Відповісти
Ти хоч раз мав справу з ручними гранатами? Чи ти думаєш що вона "незліченними осколками" проживає весь простір навкруги себе? Судячи по силі вибуху - кидав (скоріш всього) "наступальну" гранату (типу РГД-5)
"РГД-5 малоефективна при застосуванні на відкритому просторі. Ефект від дії РГД-5 зростає в закритих/обмежених приміщеннях: ураження супротивника в окопах, дзотах, бої в житлових будинках, спорудах тощо". Радіус ураження - не більше 20 м Там лише заряд вибухівки Осколки дає лише корпус гранати (Старенька РГ-42 і то небезпечніша - там в корпусі вкладено стрічку металеву, насічену квадратиками Дає до 1000 осколків)
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23.06.2022 07:45 Відповісти
вимагаю терміново заборонити гранати!!! стоп..
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22.06.2022 23:26 Відповісти
Для злодіїв чи для нормальних громадян, щоб не могли захиститись від злодіїв які клали на заборони та закони?
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23.06.2022 08:22 Відповісти
ну вот, готовый боец в ВСУ на передок
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22.06.2022 23:27 Відповісти
Їбло захлопни чорт. ЗСУ то еліта нації
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22.06.2022 23:31 Відповісти
да да, еще 100тис ему платить? может наградить еще?
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23.06.2022 00:31 Відповісти
І тебе керівником такого бійця, а до вас в підрозділ таких же, і скинути з парашутів на ворога, щоб іншим не заважали і не підставили своїх.
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23.06.2022 08:24 Відповісти
А вы говорите , что надо разрешить иметь оружие .
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22.06.2022 23:33 Відповісти
Вот ему никто не разрешал, а оно имеет. Как так?
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23.06.2022 00:12 Відповісти
Да этих глупых людей, которые могут достать оружие меньше , если будет легализация оружия их будет больше
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23.06.2022 00:31 Відповісти
капець. набір букв. мусор, так?
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23.06.2022 01:16 Відповісти
Веришь - легко, меньше чем за сутки можно нелегально достать ствол при желании, и потом сбросить так что хрен кто найдет.
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23.06.2022 01:24 Відповісти
Т.е. для защиты от таких, которые клали на законы и запреты, запретить оружие, фактически запретить защищаться? Какие-то росийско-нацистские взгляды на проблему.
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23.06.2022 08:26 Відповісти
Цікаво - чучєло знашйло водяру та гранату. І скористалось обома?
Невже про такого персонажа сусіди не знали?
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22.06.2022 23:36 Відповісти
Ну кто ещё после этого за легализацию оружия?
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23.06.2022 00:36 Відповісти
Легализовать не гранаты предлагают, додик. И еще, большинство совершенных преступлений - нелегальным оружием.
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23.06.2022 01:14 Відповісти
Пук-среньк.
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23.06.2022 08:18 Відповісти
зараз хєрню сказазали і не зрозуміли навіть. бо мізків для цього нема. ага
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23.06.2022 01:15 Відповісти
А граната у него была видимо легальная?
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23.06.2022 07:23 Відповісти
Все кто хочеть иметь шанс защититься от таких, а все кто против - за то чтобы такие были везде так как запрет таким не помеха. Сейчас запрет - это результат, зная что получит ответ, и не доживет до суда он бы сто раз подумал.
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23.06.2022 08:27 Відповісти
Як вата розкукурікалася, ану в буду.
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23.06.2022 07:24 Відповісти
То ніби Тополя заповідник савєцкага чєлавєка
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23.06.2022 07:31 Відповісти
///
Ребёнок сейчас в реанимации, но в сознании и уверен, что скоро поправится.
Мальчику оказали всю необходимую помощь.

В тот вечер Миша гулял вместе с друзьями под окнами многоэтажного дома на Запорожском шоссе. Ребёнок рассказал, что перед гранатой мужчина выкинул из окна пачку сигарет, а следом неизвестный предмет. Дети не обратили особого внимания на странное поведение горожанина и продолжили заниматься своими делами.

«Минут через 10 я услышал, что что-то летит, разворачиваюсь и падает граната. Я начал убегать, звать на помощь. Люди начали подбегать, усадили и дали попить воды, замотали раны. Потом меня посадили в машину и привезли в больницу», - вспоминает Миша.

Врач-анестезиолог рассказал, что мальчика привезли около 21:00. На момент поступления состояние Миши было тяжёлым из-за шока и полученных травм, а именно осколочных ранений ног, промежности, уха, грудной клетки и большой рваной раны бёдра.

«На данный момент ребёнок находится в нашем отделении, состояние его уже стабильное. Он в сознании, кушает, общается с родителями», - говорит врач.

По прогнозам медиков, реабилитация мальчика будет длиться до двух недель, пока Мише не снимут швы.
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23.06.2022 13:57 Відповісти
 
 