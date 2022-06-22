П'яний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Дитина постраждала у м. Дніпро в середу ввечері внаслідок вибуху гранати, яку кинув із вікна своєї квартири місцевий житель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
"22 червня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух біля одного з будинків на Запорізькому шосе у Шевченківському районі. Унаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Під час поліцейської спецоперації у власній квартирі було затримано причетного до вибуху гранати чоловіка. "Затриманим виявився 54-річний місцевий житель... Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кинув предмет, схожий на гранату, з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває", - розповіли в поліції.
Наразі чоловіка затримано. Порушено кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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Та ексгумацією трупів.
На асфальті там плями крові залишились
"РГД-5 малоефективна при застосуванні на відкритому просторі. Ефект від дії РГД-5 зростає в закритих/обмежених приміщеннях: ураження супротивника в окопах, дзотах, бої в житлових будинках, спорудах тощо". Радіус ураження - не більше 20 м Там лише заряд вибухівки Осколки дає лише корпус гранати (Старенька РГ-42 і то небезпечніша - там в корпусі вкладено стрічку металеву, насічену квадратиками Дає до 1000 осколків)
Невже про такого персонажа сусіди не знали?
Ребёнок сейчас в реанимации, но в сознании и уверен, что скоро поправится.
Мальчику оказали всю необходимую помощь.
В тот вечер Миша гулял вместе с друзьями под окнами многоэтажного дома на Запорожском шоссе. Ребёнок рассказал, что перед гранатой мужчина выкинул из окна пачку сигарет, а следом неизвестный предмет. Дети не обратили особого внимания на странное поведение горожанина и продолжили заниматься своими делами.
«Минут через 10 я услышал, что что-то летит, разворачиваюсь и падает граната. Я начал убегать, звать на помощь. Люди начали подбегать, усадили и дали попить воды, замотали раны. Потом меня посадили в машину и привезли в больницу», - вспоминает Миша.
Врач-анестезиолог рассказал, что мальчика привезли около 21:00. На момент поступления состояние Миши было тяжёлым из-за шока и полученных травм, а именно осколочных ранений ног, промежности, уха, грудной клетки и большой рваной раны бёдра.
«На данный момент ребёнок находится в нашем отделении, состояние его уже стабильное. Он в сознании, кушает, общается с родителями», - говорит врач.
По прогнозам медиков, реабилитация мальчика будет длиться до двух недель, пока Мише не снимут швы.