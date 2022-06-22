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Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на "вишках Бойка". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Пожежа на захоплених росіянами бурових платформах "Чорноморнафтогазу" триває.

Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агенства NASA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 01

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах, так званих "вишках Бойка". Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 02

21 червня пожежа посилилася. Тоді російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "вишках Бойка" стояли засоби радіолокації, що дозволяли росіянам "бачити нас навскрізь за будь-якої погоди", - Клименко

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 03

На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 04

Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Також дивіться: ЗСУ вдарили по "вишках Бойка". ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Сподіваюсь, що палаючий Кремль буде видно з Місяця.
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22.06.2022 23:38
+14
тихенько
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22.06.2022 23:29
+14
по центру самый верх... тоже что-то полыхает (минимум 4 очага)

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22.06.2022 23:29
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22.06.2022 23:24 Відповісти
зверху все так спокійно!!
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22.06.2022 23:56 Відповісти
Но зі репараційної суми не виключати.
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23.06.2022 00:17 Відповісти
*****.. так это далеко от Берега... и Ростовская нефте база тоже... это у нас уже химарсы на 300-500 км есть или "их там нет" ?
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22.06.2022 23:26 Відповісти
тихенько
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22.06.2022 23:29 Відповісти
по центру самый верх... тоже что-то полыхает (минимум 4 очага)

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22.06.2022 23:29 Відповісти
наче під Херсоном розфігачили рашистський склад зі зброєю - було повідомлення
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22.06.2022 23:55 Відповісти
Мабуть, плавні горять.
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22.06.2022 23:57 Відповісти
Горит Кинбурнская коса. После каждого залпа РСЗО из района Покровки по Очакову на косе загорается трава, и огонь доходит до сосновых лесов. Так сейчас в этот период всегда пожароопасное время. Тушить там сейчас некому. Уверен, что русскоязычные удмурты расчётов РСЗО развлекаются там стрельбой по фламинго и пеликанам.
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23.06.2022 03:09 Відповісти
Вышки примерно в 50-60км от нашего берега. Обычный заряд с HIMARS достанет
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22.06.2022 23:33 Відповісти
Скоро вже и домацквы дотягнемо!
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22.06.2022 23:38 Відповісти
красивое )))
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22.06.2022 23:27 Відповісти
Там уже и до севастопольской бухты с вражескими кораблями и подлодками не так далеко
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22.06.2022 23:31 Відповісти
Ойц, такі вони ті знімки, Ви, кума не бачили
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22.06.2022 23:32 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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22.06.2022 23:37 Відповісти
Сподіваюсь, що палаючий Кремль буде видно з Місяця.
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22.06.2022 23:38 Відповісти
Все йде по плану.
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23.06.2022 00:08 Відповісти
"перекур", как "перекур"...
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23.06.2022 00:23 Відповісти
Это горят кацапские пердаки от блокады Калининграда
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23.06.2022 00:09 Відповісти
А шо за пожежа ? Мы ж шо - мы ж ничё . . .
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23.06.2022 00:10 Відповісти
Чарівне видовище. Особливо вночі.
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23.06.2022 02:18 Відповісти
Не хрен было украинский газ и нефть воровать.
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23.06.2022 02:29 Відповісти
Дай Боже, щоб Москва так горіла як вежі Бойко.
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23.06.2022 06:06 Відповісти
на злодію вишки горять
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23.06.2022 18:58 Відповісти
 
 