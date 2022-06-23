Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць.
Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється про трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.
"Пораховані нові руйнування в Новоіванівці - 8 будинків, Гірському - 8 будинків, Золотому - 9 будинків. Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському", - додав Сергій Гайдай.
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- Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇
- вона як у них удома на Московії - повний моральний комфорт
Наш источник в ОП рассказал, что в Горском и Золотом попала в окружение группировка ВСУ 1200 человек, никого вывести не успели. На Банковой срочное совещание с военными как прорвать окружение и деблокировать части ВСУ.
Александр
@EH3LBDTrVVmcKRj
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11 год
Цікаво виходить, Президент іншої країни, попереджає місяцями нашу країну про небезпеку, а Президент нашої країни, відверте бреше, при тому вивозить свою родину, та 95 Квартал, з сім'ями та друзями, та купа чиновників, і хто в нас герой ???
ps: какой генерал отвечает за это направление? Кто просрал?
ps: Пуйло кстати со старперскими генералами перестал церемониться и нам резко поплохело.
Пора и нам так делать.