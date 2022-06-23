УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9453 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
13 184 31
Лисичанськ (273) Луганщина (4409) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 01

"Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте, - Гайдай

Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста", - йдеться у повідомленні.


Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 02

Повідомляється про трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.


Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 03

"Пораховані нові руйнування в Новоіванівці - 8 будинків, Гірському - 8 будинків, Золотому - 9 будинків. Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському", - додав Сергій Гайдай.


Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 04
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 05
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 06
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 07
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 08
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Палац культури хіміків

- Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇

показати весь коментар
23.06.2022 09:03
+16
Як можно вірить той хвойді Абдримтовічу. Воно таке ж брихливе лайно як і дорас сереня Лещенко.
показати весь коментар
23.06.2022 08:41
+8
Це таке ущемленіе ізика і до 2013 року
показати весь коментар
23.06.2022 09:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гайдай як і Арестович пару днів назад казав, що Росія кинула у бій останні резерви. Здається не останні якщо кацапи просуваються. І бентежить питання, ВСУ відійшли з Золотого, чи там в оточенні?
показати весь коментар
23.06.2022 08:38 Відповісти
Як можно вірить той хвойді Абдримтовічу. Воно таке ж брихливе лайно як і дорас сереня Лещенко.
показати весь коментар
23.06.2022 08:41 Відповісти
Відійшли. Котла не сталося
показати весь коментар
23.06.2022 08:43 Відповісти
І з Гірського
показати весь коментар
23.06.2022 11:43 Відповісти
Вийшли, все нормально.
показати весь коментар
23.06.2022 09:01 Відповісти
Потеря нп это нормально ?
показати весь коментар
23.06.2022 09:16 Відповісти
Збереження життя наших військових- оце нормально. А "нішагуназад" залишилось у совку.
показати весь коментар
23.06.2022 09:50 Відповісти
Данні розвідки приходять від Буданова... Може треба питати головного розвідника? І Гайдай і Аристович користується інформацією від цього джерела.
показати весь коментар
23.06.2022 09:26 Відповісти
судячи з інтерактивної карти наші вийшли з Гірського та Золотого.
показати весь коментар
23.06.2022 08:47 Відповісти
Маскалота лізе під наркотою.
показати весь коментар
23.06.2022 08:48 Відповісти
и ватная бабка как символ постапокалипса
показати весь коментар
23.06.2022 08:49 Відповісти
захватили руїни
показати весь коментар
23.06.2022 08:49 Відповісти
руССкій мір стирає з лиця землі "дамбаз, який нє стал на калєні"!
показати весь коментар
23.06.2022 08:52 Відповісти
Росіяни викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію
показати весь коментар
23.06.2022 08:53 Відповісти
Цю Елон Маск замінить точно
показати весь коментар
23.06.2022 08:55 Відповісти
Нечистість лізе.
показати весь коментар
23.06.2022 08:54 Відповісти
Бува, це війна. Але...
показати весь коментар
23.06.2022 08:54 Відповісти
Взагалі-то з Золотого наші вийшли.
показати весь коментар
23.06.2022 08:57 Відповісти
DeepState каже так, всі інші - ні.
показати весь коментар
23.06.2022 09:13 Відповісти
Палац культури хіміків

- Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇

показати весь коментар
23.06.2022 09:03 Відповісти
Це таке ущемленіе ізика і до 2013 року
показати весь коментар
23.06.2022 09:06 Відповісти
ага - окупантом не потрібно буде міняти вивіску цього палацу
- вона як у них удома на Московії - повний моральний комфорт
показати весь коментар
23.06.2022 09:18 Відповісти
Я вам більше скажу. У нас в Києві, на Рибальському півострові, біля виїзду на На вулицю Набережно-Рибальську є ШЕУ, на якому ще висить вивіска (нажаль, не сфоткам, бо був за кермом) з часів срср, тобто УССР, Киевский городской совет, дорожное управление Подольского ордена ленина і інша лабуда. Напевно, начальник того ШЕУ теж чекав асвабадітєлєй і вивіску совкову зберіг, щоб побачили, який він відданий ідеалам камунізма.
показати весь коментар
23.06.2022 09:48 Відповісти
Що з Гірським і Золотим? Вийшли?
показати весь коментар
23.06.2022 09:10 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/23-june-at-bakhmut-direction-russians-conducting-offensive
показати весь коментар
23.06.2022 09:16 Відповісти
⚡️⚡️⚡️#Инсайд

Наш источник в ОП рассказал, что в Горском и Золотом попала в окружение группировка ВСУ 1200 человек, никого вывести не успели. На Банковой срочное совещание с военными как прорвать окружение и деблокировать части ВСУ.
показати весь коментар
23.06.2022 09:20 Відповісти
Це в цьому палаці прахфесор кричав , що ми відєднаємо дамбаз від України ?
показати весь коментар
23.06.2022 09:27 Відповісти
Нє, у льдовому палаці, за що його вже денацифіковано вщент
показати весь коментар
23.06.2022 10:17 Відповісти
Isolda67fox і Невідомий вподобали
Александр
@EH3LBDTrVVmcKRj
·
11 год
Цікаво виходить, Президент іншої країни, попереджає місяцями нашу країну про небезпеку, а Президент нашої країни, відверте бреше, при тому вивозить свою родину, та 95 Квартал, з сім'ями та друзями, та купа чиновників, і хто в нас герой ???
показати весь коментар
23.06.2022 09:30 Відповісти
"... в Горском и Золотом попала в окружение группировка ВСУ 1200 человек..."-да о возможности попасть там в окружение за последнюю неделю кричали все новости - и вот опять старые грабли.
ps: какой генерал отвечает за это направление? Кто просрал?

ps: Пуйло кстати со старперскими генералами перестал церемониться и нам резко поплохело.
Пора и нам так делать.
показати весь коментар
23.06.2022 16:37 Відповісти
 
 