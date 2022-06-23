Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО. ФОТОрепортаж

В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ у фейсбук.

"В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам кремлівськими виродками. Так, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Бойова частина ракети ціла, а значить – "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. У разі їхнього виявлення необхідно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових.













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