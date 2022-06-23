УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9453 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 415 14
Вінницька область (748) війна (56124) крилаті ракети (872) ППО (1811)

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ у фейсбук.

"В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам кремлівськими виродками. Так, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Бойова частина ракети ціла, а значить – "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. У разі їхнього виявлення необхідно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових.


Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 01

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 02

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 03

Також дивіться: "Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" - невдалий запуск російської крилатої ракети з Білгородської області РФ. ВIДЕО

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 04

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 05

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 06

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 07

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Думаю там давно вже мають всі креслення і схеми цього аналоговнета.
показати весь коментар
23.06.2022 09:17
+19
передать на исследования мудрым дядькам из
показати весь коментар
23.06.2022 09:12
+9
это говно стоит 10 млн. дол, понятно почему кацапы такие бедные
показати весь коментар
23.06.2022 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сракета
показати весь коментар
23.06.2022 09:10 Відповісти
передать на исследования мудрым дядькам из
показати весь коментар
23.06.2022 09:12 Відповісти
Думаю там давно вже мають всі креслення і схеми цього аналоговнета.
показати весь коментар
23.06.2022 09:17 Відповісти
согласен,но надо потрогать помацать понюхать -в реале
показати весь коментар
23.06.2022 09:24 Відповісти
Ну десь була новина, що наші уже попередавали американським друзям дуже багато зразків зброї для вивчення...
показати весь коментар
23.06.2022 09:35 Відповісти
Коростельову на вивчення,хай зробить кращу!
показати весь коментар
23.06.2022 09:36 Відповісти
Kalibr eto kopija ranego tomogavka.Amerikansam tam nicego netu novogo,Amerikansi teper solse vsego zanimajetsia giperzvukovimi raketami.Te interesni sto ix vidis no nesbjios,tam netu zariada udar nanositsia kinetyceski
показати весь коментар
23.06.2022 09:54 Відповісти
kacapi svorovali projekt tomogavk kotoryje stati ispolzyvali 30 let nazad i kak bi svojio zdelali izmenilis tam parametri kryljia ciut bolse,ves takze no princip raboti todze
показати весь коментар
23.06.2022 10:23 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 09:18 Відповісти
Компоненти палива теж небезпечна кака.
показати весь коментар
23.06.2022 09:27 Відповісти
это говно стоит 10 млн. дол, понятно почему кацапы такие бедные
показати весь коментар
23.06.2022 09:31 Відповісти
уставшая
показати весь коментар
23.06.2022 11:27 Відповісти
вот теперь посмотрим что за чипы в ней вмонтированы...кто санкции-******* нарушает
показати весь коментар
23.06.2022 13:16 Відповісти
а Тарас каже, що дуже важко збити
показати весь коментар
23.06.2022 15:10 Відповісти
 
 