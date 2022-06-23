Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти 22 червня обстрілювали Оріхів Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ворог гатив декілька годин поспіль по цивільній інфраструктурі населеного пункту. Зруйновані житлові будинки, дороги, потрощено лінії електропередач і газопостачання", - поінформували в обласній військовій адміністрації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Гатив" - це "готовил"? ***, наймите переводичка-студента на минималку, позор такой ресурс переводить гуглпереводчиком