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Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти 22 червня обстрілювали Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ворог гатив декілька годин поспіль по цивільній інфраструктурі населеного пункту. Зруйновані житлові будинки, дороги, потрощено лінії електропередач і газопостачання", - поінформували в обласній військовій адміністрації.

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Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 01
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 02
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 03
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 04
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 05
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 06
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 07
Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги 08

Автор: Богдан Гуньковський
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нужно ставить вебкамеры и напрямую транслировать ... пусть еврогейцы и прочие смотрят и думают о сохрание ********* путина
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23.06.2022 10:08 Відповісти
Реєстрація 13 червня 2022 года, та пише "єврогейці" у коментарі
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23.06.2022 10:16 Відповісти
Був колись в Оріхові. Гарне, тихе містечко було.
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23.06.2022 10:13 Відповісти
"Вчера враг готовил несколько часов"

"Гатив" - це "готовил"? ***, наймите переводичка-студента на минималку, позор такой ресурс переводить гуглпереводчиком
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23.06.2022 10:19 Відповісти
Только хотел скинуть подруге ссылку на русскоязычную статью. Стыдно такое показывать, фу ***.
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23.06.2022 10:20 Відповісти
у нас же есть боевые беспилотники, почему не ведется охота за кацапскими арт расчетами, это должны быть приоритетные цели..., так или иначе, но количество этих орудий конечно, это не снаряды, их у рашки лярды...
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23.06.2022 10:27 Відповісти
Салюты обреченных или жест отчаянья. Впервые было в Ахтырке, когда поставили в ряд в Тростянце САУ и лупили как месть за отсутствие цветов.
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23.06.2022 11:46 Відповісти
 
 