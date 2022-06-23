Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни вдарили ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Смерч", "Град", "Ураган", артилерією, танками. Є вбиті та поранені мирні жителі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоиляють у Національній поліції України.
" Під вогнем ворога перебували Торецьк, Слов’янськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Курахове, Іллінівка, Бересток, Очеретине, Георгіївка, Щербинівка, Іванівка, Пришиб, Зайцеве.
Зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, з них два багатоквартирні, сільськогосподарський склад, комунальне підприємство, станція мобільного оператора тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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