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Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни вдарили ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Смерч", "Град", "Ураган", артилерією, танками. Є вбиті та поранені мирні жителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоиляють у Національній поліції України.

Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 01

" Під вогнем ворога перебували Торецьк, Слов’янськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Курахове, Іллінівка, Бересток, Очеретине, Георгіївка, Щербинівка, Іванівка, Пришиб, Зайцеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська авіація завдала ударів по позиціях росіян на Донеччині, - Повітряні сили

Зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, з них два багатоквартирні, сільськогосподарський склад, комунальне підприємство, станція мобільного оператора тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.


Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 02
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 03
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 04
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 05
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 06
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 07
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 08
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 09
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 10
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 11
Росіяни за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Є загиблі, - Нацполіція 12
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ім би виіхати
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23.06.2022 10:43 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 10:56 Відповісти
 
 