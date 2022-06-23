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Окупанти в Маріуполі створюють "Юнармію", - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Маріуполі прийняли перших дев’ять підлітків до російської воєнізованої організації "Юнармія".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, бажаючих виявилось небагато. Пасивний спротив в Маріуполі не меншає", - йдеться в повдіомленні.

Також читайте: Великі колони військової техніки РФ залишили Маріуполь, - Андрющенко

Окупанти в Маріуполі створюють Юнармію, - Андрющенко 01
Окупанти в Маріуполі створюють Юнармію, - Андрющенко 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
А мне етих детей не жалко. Ихним же родителям ватным не жалко своих ублюдков отправлять на мясо в армию окупантов. Ето из тех которые не евакуировались потому что им все равно ( в лучшем случае) при какой власти жить
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23.06.2022 10:46
+25
Это детки чиновников новой оккупационной власти. Для красивой картинки телевизора. Они врядли куда на войну пойдут, а поедут учиться в Европу по украинскому паспорту. А те дебилы что за ними вступят по принципу стада и их уже не будут по телеку показывать пойдут на войну.
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23.06.2022 11:34
+23
Світ не без "добрих " людей. Покидьки що батьки, що їх приплод
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23.06.2022 10:41
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Что эти ******** делают с нашими детьми... Боже какой кошмар.
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23.06.2022 10:40 Відповісти
Готують диверсантів.
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23.06.2022 10:43 Відповісти
вертухаев плодят
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23.06.2022 12:12 Відповісти
А мне етих детей не жалко. Ихним же родителям ватным не жалко своих ублюдков отправлять на мясо в армию окупантов. Ето из тех которые не евакуировались потому что им все равно ( в лучшем случае) при какой власти жить
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23.06.2022 10:46 Відповісти
Это детки чиновников новой оккупационной власти. Для красивой картинки телевизора. Они врядли куда на войну пойдут, а поедут учиться в Европу по украинскому паспорту. А те дебилы что за ними вступят по принципу стада и их уже не будут по телеку показывать пойдут на войну.
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23.06.2022 11:34 Відповісти
Согласен, эта война полезна тем что покажет кто есть кто. После войны все кто поддерживал русский мир будут депортированы с Украины и лишены гражданства. Проведемо чисту від довбойобиків ))
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23.06.2022 12:01 Відповісти
если бы они были депортированы. Но ничего этого не происходило с 2014 года и сейчас нет надежды. У них будет два гражданства две пенсии, проезжать в Украину по украинскому паспорту будут лечиться бесплатно, их будут все жалеть как всегда.
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23.06.2022 12:31 Відповісти
Предатели должны быть наказаны по всей строгости. Сердце кровью обливается видеть родные места под сапогами этих уродов.
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23.06.2022 13:28 Відповісти
Ага, одному меру на Харківщині вже дали 5 років умовно і лишили на посаді.
Якщо до влади не прийде реальна військова хунта то всі жертви будуть марними.
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23.06.2022 16:55 Відповісти
ТАМ НЕ ДЕТИ А ВПОЛНЕ ОСОЗНАННЫЕ ******** ***** НАДО ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ ЧТО ВСЕХ ********** КОРРЕКТИРОВЩИКИ ТИПА ДЕТКИ ШПИОНЫ ТИПА ДЕТКИ И ЮНАРМИЯ ТИПА ДЕТКИ НАХ С ПОРАЖЕНИЕМ ДОВИЧНЫМ В ПРАВАХ И ЛЕТ 30 НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ОТМЕЧАТСЯ И СПРАШИВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОЕЗДКУ ЗА ГОРОД В СЕЛО К БАБУШКЕ НАРУШИЛ --СРОК 10 ЛЕТ ЛАГЕРЕЙ..... ЧТОБЫ ДУМАЛИ--- А НЕ ОТПРАВДЫВАЛИ ОЙ ***** ЧТО ОНИ КАЛЕЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ.. НИКАКИХ ШКОЛ ТЕХНИКУМОВ ВУЗОВ НИЧЕГО ДАЖЕ ДВОРНИКОМ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ЖЭКИ ПРЕДАЛ ВЫЖИВАЙ КАК ХОЧЕШЬТ ТАВРО НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЧТОБЫ НЕ ЖЕНИЛСЯ И ЗАМУЖ НЕ ВЫШЕЛ А ДЕТИ ТАКЖЕ ТАВРУВАЛЫСЯ КАК ВРАГИ УКРАИНЫ СКОЛЬКО МОЖНО СЮСЮКАТСЯ С ***********????
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23.06.2022 11:03 Відповісти
Янычар
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23.06.2022 12:00 Відповісти
хорошее будет мясо на могилку которого можно будет высцаться)
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23.06.2022 10:40 Відповісти
Твою ж мать, ублюдки возле моей родной школы.
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23.06.2022 10:40 Відповісти
Тоже учился в 60, которая нынче гимназия вторая была?
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23.06.2022 13:30 Відповісти
Щось не дуже-то веселі обличчя… майже у всіх
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23.06.2022 10:40 Відповісти
То вони з усіх сил приховують шалену радість бути вбитими за вологі фантазії лисого діда
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23.06.2022 11:22 Відповісти
бо з калюж води понапивалися, у всіх понос.
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23.06.2022 11:33 Відповісти
они просто ненавистные
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23.06.2022 12:33 Відповісти
Все по лекалам запаребріка.
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23.06.2022 10:40 Відповісти
все за лекалами "совка"
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23.06.2022 11:15 Відповісти
Как же тхнет плесенью и липовым медом от таких "сюжетов", казалось бы в 21 веке такая топорная пропаганда канула в лету, но нет в путлеровской ********* она получила свой толчее ещё
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23.06.2022 10:40 Відповісти
Пропаганда рф заборонила друкувати некрологи та надала це «право» невеликим регіональним ЗМІ, щоб не поставити під сумнів «тиху» мобілізацію. А то ж гарматне м'ясо почне про щось здогадуватися...
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23.06.2022 11:17 Відповісти
Світ не без "добрих " людей. Покидьки що батьки, що їх приплод
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23.06.2022 10:41 Відповісти
горе побежденным
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23.06.2022 10:42 Відповісти
Зрадженим.
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23.06.2022 10:45 Відповісти
Ы зрадникам
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23.06.2022 10:55 Відповісти
Лапатна ресєя-велика ракова пухлина на планеті Земля яка підлягає повному видаленню...
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23.06.2022 10:43 Відповісти
а ось і "***********", перші члени, історичний момент.
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23.06.2022 10:43 Відповісти
зрадники!
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23.06.2022 10:48 Відповісти
Надо "юнармейцам" показать это фото для возможного понимания своей судьбы

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23.06.2022 10:48 Відповісти
И молодая не узнает, какой у парня был конец...
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23.06.2022 11:19 Відповісти
Все местное быдло собрали от ватных родителей. Непонимаю каким нужно быть дебилом чтобы послать своего пускай и дебильного ребенка на мясо за тех кто уничтожил твой город и убил твою родню. Единственное что плохо нам придется на них патроны тратить. Но в этом и заключается вся суть войны ордынцев, захватывать чужие земли и там же набирать бесплатную армию для последующих войн чтобы гробы в Мацкву не ехали.
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23.06.2022 10:51 Відповісти
ГИТЛЕРЮГЕНД рашистского разлива!
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23.06.2022 10:52 Відповісти
Дітки "ватних" батьків. Історія циклічна: гітлерюгенд = путлєрюгенд!
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23.06.2022 10:54 Відповісти
Это секта как верно заметил Невзоров
Аум Кремликё
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23.06.2022 11:14 Відповісти
Омерзительное зрелище
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23.06.2022 10:56 Відповісти
Мда, явно мало пороли!
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23.06.2022 10:58 Відповісти
живой щит, теперь при освобождении марика будут трясти трупами юнармейцев в оон: "анижидети".
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23.06.2022 10:59 Відповісти
Мені той Маріуполь не жаль зовсім. Жаль наших полеглих бійців та тих що в полоні. Там 90% була закостеніла вата, колоборанти та "русскомірні". Вони сито жили там, підприємства металургії давали роботу та високі зарплати. Але вони ненавиділи цю країну та хотіли "путєн введі". От він і "ввьол" по самі помідори...
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23.06.2022 10:59 Відповісти
Ещё один. Ты ни о Мариуполе, ни о мариупольцах ничего не знаешь, а талдычишь одно и тоже: граждане моей страны, которых я не знаю, я вас ненавижу, хотя вы мне ничего и не сделали.
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23.06.2022 13:32 Відповісти
Тобі мабуть і Мелітополь не шкода , і Херсон, і Харків, і Київ...
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23.06.2022 20:28 Відповісти
В кожному суспільстві є "здоровий" відсоток ідіотів!
Не переймайтесь, це лікуєця 3,14здюлями...
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23.06.2022 11:00 Відповісти
предателей очень много
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23.06.2022 12:36 Відповісти
3,14здюлі теж ресурс необмежений...
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23.06.2022 13:29 Відповісти
Детей жалко.
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23.06.2022 11:02 Відповісти
Ну дітей звинувачувати не можна.Ви на лиця їхні подивіться.Вони навряд чи можуть ухилитися.
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23.06.2022 11:05 Відповісти
..у заручників небагатий вибір..(
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23.06.2022 11:08 Відповісти
Добровільно залишитись заручниками - їхній вибір. Мені не жалко.
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23.06.2022 11:25 Відповісти
Якщо ми не звільнимо місто, через кілька років їх всіх поженуть воювати проти нас же.
Як це сталося у Лухандонії.
Це стандартна тактика Орди.
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23.06.2022 11:09 Відповісти
Ему дом кацапы разрушили,а оно в "путлерюгенд" идёт. Не люди, а срань господня.
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23.06.2022 11:16 Відповісти
Так бывает когда у людей голова что бы туда есть....
Ему сказали что дом разрушили укронацысты, а вежливая рассия пришла помочь. Оно тупое, сглотнуло и все.
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23.06.2022 11:27 Відповісти
Потрібен закон про не громадян, обов'язково!!!
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23.06.2022 11:17 Відповісти
+100500
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23.06.2022 11:26 Відповісти
уже давно об этом говорили, но властям выгодно сепарню кормить и плодить
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23.06.2022 12:37 Відповісти
Крнмлевские комуеофашисти культивируют и вкладывают агрессию с детства, не дай бог вырастет какой то толерантный, мягкотелый демократ, прийдется отбраковывать и пускать в расход.
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23.06.2022 11:21 Відповісти
Уже було ...
І так


І так
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23.06.2022 11:38 Відповісти
У підлітка в петельці для гудзика нагородна стрічка, яка означає, що він нагороджений або Залізним хрестом, або Хрестом за військові заслуги.

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23.06.2022 18:01 Відповісти
воспитают из них диверсантов, со всеми вытекающими....
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23.06.2022 11:52 Відповісти
це якісь лгбтешники в беретах)
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23.06.2022 11:55 Відповісти
А ви думали чого там частина населення залишились і не хотіли евакуюватись? Сваіх ждалі, гниди.
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23.06.2022 12:16 Відповісти
2014 год ничему не учит. Ждуни родители дождались. Если жалеть население коллаборантов, то можно потерять территорию. Оккупант быстро берется за дело и легко, никого не спрашивают и без всякой демократии.
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23.06.2022 12:16 Відповісти
Девять пидаростков
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23.06.2022 12:19 Відповісти
)(уйлерюгендеры с девизом "Предать и продать"
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23.06.2022 12:25 Відповісти
Запомните их фейсы, и когда встретите... Стоит помнить народную мудрость: Душите чайник, пока он не стал паровозом!
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23.06.2022 12:42 Відповісти
Всі ці ***** запамятайте.Щоб ноги їх не було в країні і їх батькам.А зустрінете в асфальт вкатайте
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23.06.2022 13:30 Відповісти
у батьки цих задротів після деокупації разом з цією плесенню мають бути засудженні за колаборанство.
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23.06.2022 13:50 Відповісти
На фото 12 вилупків. Яка дев'ятка?
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23.06.2022 16:49 Відповісти
Може, їх приймають "дев'ятками"? Такими собі "бойовими одиницями"? Сьогодні - першу, завтра-другу.
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23.06.2022 19:02 Відповісти
К сожалению у нашей страны нет ресурса бороться за каждого гражданина. У нас у людей в селах где нет кабельного, а люди смотрят по тарелкам, рос каналы были в свободном доступе , а украинские за деньги. Что говорить о ситуации с теми кто в окупации, что им может предложить государство, только выехать в Европу и там жить на пособие.Так что пока мы не избавимся от предателей на всех уровнях власти, что судить простых людей.
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08.08.2022 22:30 Відповісти
 
 