Окупанти в Маріуполі створюють "Юнармію", - Андрющенко. ФОТО

В окупованому Маріуполі прийняли перших дев’ять підлітків до російської воєнізованої організації "Юнармія".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, бажаючих виявилось небагато. Пасивний спротив в Маріуполі не меншає", - йдеться в повдіомленні.

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