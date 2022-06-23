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Окупанти в Маріуполі створюють "Юнармію", - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Маріуполі прийняли перших дев’ять підлітків до російської воєнізованої організації "Юнармія".
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, бажаючих виявилось небагато. Пасивний спротив в Маріуполі не меншає", - йдеться в повдіомленні.
Топ коментарі
+41 Green sheet
показати весь коментар23.06.2022 10:46
+25 Ivan Snigirenko
показати весь коментар23.06.2022 11:34
+23 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар23.06.2022 10:41
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Якщо до влади не прийде реальна військова хунта то всі жертви будуть марними.
Аум Кремликё
Не переймайтесь, це лікуєця 3,14здюлями...
Як це сталося у Лухандонії.
Це стандартна тактика Орди.
Ему сказали что дом разрушили укронацысты, а вежливая рассия пришла помочь. Оно тупое, сглотнуло и все.
І так
І так