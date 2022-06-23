На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, волонтер налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям. Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до м. Кропивницького для продажу місцевому жителю.
Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.
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Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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Выходит, что так - мошенники плодятся без разницы на название региона.
Ну, тогда повернем вопрос в другой плоскости - почему несмотря на программу десоветизации, а особенно сейчас, когда урки и орки оккупируют территории под красным советским флагом(так как в своем "рускам мире" они уже и сами разочаровались) в Украине до сих пор существуют Кировоградская и Днепропетровская области.
Это из крупняка, за мелочевку, типа ул. ленина и октябрьской революции я уже промолчу
не на фронті, а вешкається де за вгодно. Одні гинуть, а інші гроші собі роблять.
Якщо, здається це було у Чернівцях, хтось забрав швидкі із гуманітарної допомоги, які нам передали з Європи і хотів продати це одне - тюрма на років 5-10 + повна конфіскація майна + щорічна звітність від усієї родини про прибутки та витрати на 50 років.
А якщо це схема, що він за свої кошти викуповує машину у Європі, а при перетині кордону заявляє, що це гуманітарка, то це простіший варіант: реєстр ввезених машин, поставити певні обмеження по вартості та типу гуманітарного авто, і у разі виявлення махінацій штраф у 10-ти кратному розмірі вартості авто.
А дрібні крадіжки - штраф у 10 кратному розмірі та громадські роботи до кінця війни, як мінімум, із написом на спині "Я крав гуманітарку"