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На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора 01

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За даними слідства, волонтер налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям. Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до м. Кропивницького для продажу місцевому жителю.

На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора 02

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.
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Топ коментарі
+17
Чергова мерзенна гнида...
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23.06.2022 11:49
+16
Такі"волонтери" підривають віру у волонтерський рух.Коли бачу прохання про допомогу,уже думаю: чи не аферисти це.
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23.06.2022 11:51
+11
Думаю, такі "викриття" трапляються лише там, де прокурори не в долі.
Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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23.06.2022 12:02
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Чергова мерзенна гнида...
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23.06.2022 11:49 Відповісти
**** конченая. Пусть минные поля идёт розминировать
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23.06.2022 11:49 Відповісти
вместе с лысым
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23.06.2022 12:06 Відповісти
Такі"волонтери" підривають віру у волонтерський рух.Коли бачу прохання про допомогу,уже думаю: чи не аферисти це.
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23.06.2022 11:51 Відповісти
Після повернення мит на авто це явище буде і надалі і ще в більших масштабах. Будуть завозити "під гуманітарку" а бюджет навіть того, що було, не отримає.
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23.06.2022 11:53 Відповісти
Расстрелять *****! 2 раза!
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23.06.2022 12:00 Відповісти
И контрольный в жопу.
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23.06.2022 12:07 Відповісти
Думаю, такі "викриття" трапляються лише там, де прокурори не в долі.
Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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23.06.2022 12:02 Відповісти
ошибаетесь. знаю многих прокуроров которые живут только на зарплату и хорошо делают свою работу. везде есть и нормальные люди, и гниды.
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23.06.2022 12:29 Відповісти
Корисна інформація.
Що потрібно знати про повірку лічильників в умовах воєнного стану
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23.06.2022 12:02 Відповісти
Дякую. Інфа як раз вчасно.
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23.06.2022 20:40 Відповісти
Таких крыс в Украине...пруд пруди...,этого поймали типа...а скольких не поймали...
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23.06.2022 12:04 Відповісти
Так расстрелять нескольких прилюдно по закону военного времени, чтобы другим неповадно было. Надолго отобьет охоту воровать у других, или посылать таких на минные поля, на разминирование..
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23.06.2022 15:34 Відповісти
Непонятно, почему мошенника назвали "волонтером".
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23.06.2022 12:06 Відповісти
если есть закон никого не выпускать из Украины, значит нужно выполнять. Беспредел во всем.
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23.06.2022 12:09 Відповісти
Особливо дивує, коли волонтери купують, наприклад, ліки у якогось ФОП Федорчук і додають фото рахунків чи накладних. Я якось взяв і перевірив ціни з двома великими мережами 911 та АНЦ, зрозумів, що той Федорчук дуже "не плохо прибарахлился"
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23.06.2022 12:12 Відповісти
Якщо область досі називається "Кіровоградська", то чому всі обурені такими "ексцесами".
Там, де не видалили саму злоякісну пухлину, метастазам дивуватися не варто
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23.06.2022 12:13 Відповісти
Да и не говори, все дело в названии области. Другое дело Львовская, Киевская и тд области. Названия человеческие и потому мошенников жаждущих наживы там нет. Или есть? Я запутался.
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23.06.2022 12:24 Відповісти
Да, "аргУмэнт" убойный.
Выходит, что так - мошенники плодятся без разницы на название региона.
Ну, тогда повернем вопрос в другой плоскости - почему несмотря на программу десоветизации, а особенно сейчас, когда урки и орки оккупируют территории под красным советским флагом(так как в своем "рускам мире" они уже и сами разочаровались) в Украине до сих пор существуют Кировоградская и Днепропетровская области.
Это из крупняка, за мелочевку, типа ул. ленина и октябрьской революции я уже промолчу
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23.06.2022 12:55 Відповісти
потому что процедура переименования областей намного сложней, чем улиц и городов. для этого надо вносить изменения в конституцию и набрать не меньше 300 голосов народных депутатов. после чего такие изменения должен согласовать конституционный суд, который по сути уже давно не работает.
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23.06.2022 13:10 Відповісти
венедиктова у тебя ствол есть? включи запись на телефоне и покажи как поступают с мародерами
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23.06.2022 12:15 Відповісти
Це "показуха" зеленої влади... "Демонструють" боротьбу з аферистами, яких самі кришують, підставляючи реальний волонтерський рух. А самі тиздять ешелонами гуманітарку, з перших днів війни.
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23.06.2022 12:20 Відповісти
Зачем громадська организация передает авто частным лицам? Перегоном авто от границы к линии фронта должны заниматься кадровые спецагенты ВСУ со спецпропусками, прошедшие все проверки.
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23.06.2022 12:24 Відповісти
Оце ті 130000 авто, що ввезли до України. А чому ця не хвора людина
не на фронті, а вешкається де за вгодно. Одні гинуть, а інші гроші собі роблять.
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23.06.2022 12:30 Відповісти
Розстрілювати на місці
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23.06.2022 12:42 Відповісти
Декілька разів перечитав статтю, але так і не зрозумів це реальна торгівля гуманітаркою, чи схема, щоб не платити за розмитнення машини?
Якщо, здається це було у Чернівцях, хтось забрав швидкі із гуманітарної допомоги, які нам передали з Європи і хотів продати це одне - тюрма на років 5-10 + повна конфіскація майна + щорічна звітність від усієї родини про прибутки та витрати на 50 років.
А якщо це схема, що він за свої кошти викуповує машину у Європі, а при перетині кордону заявляє, що це гуманітарка, то це простіший варіант: реєстр ввезених машин, поставити певні обмеження по вартості та типу гуманітарного авто, і у разі виявлення махінацій штраф у 10-ти кратному розмірі вартості авто.
А дрібні крадіжки - штраф у 10 кратному розмірі та громадські роботи до кінця війни, як мінімум, із написом на спині "Я крав гуманітарку"
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23.06.2022 12:53 Відповісти
Кращэ тату на лобешник, метлу в руки, гирю на ногу и пусть метёт улицы! (гипербола)
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23.06.2022 13:21 Відповісти
Похоже схема, заголовок не соответствует тексту статьи, преступление конечно, но шо интересно большинство комментирующих начали гневно осуждать не прочитав статью ))))
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23.06.2022 13:27 Відповісти
А як це зрозуміти"волонтер передавав іншим волонтерським..."? Більш схоже що він голіма прокладка яка працювала під дахом якогось прокурора або мусора,інакше звідки фіктивні документи.
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23.06.2022 12:56 Відповісти
скорее всп-шников и высокопоставленных военных. они еще с 2014-го года мутили схемы с зелеными временными номерами для машин. вспшники ставили такую машину у себя на учет как военную гуманитарку по документам из военной части, что якобы это авто для армии. а машину продавали за наличку желающим, которые ездили с зелеными номерами.
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23.06.2022 13:16 Відповісти
Суки, тварюки. Заслуговують смерті, бо по суті крадуть жіття нашіх військових на фронті.
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23.06.2022 13:43 Відповісти
Паскуда навозна...
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23.06.2022 13:19 Відповісти
Конфіскувати авто ,його авто його нерухомість і нерухомість його родини ! Тварюка !
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23.06.2022 13:26 Відповісти
А я предлагаю тебя расстрелять!
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23.06.2022 13:31 Відповісти
В час війни крадіжку волонтерської допомоги чи гуманітарної, чи військового знаряддя, треба розцінювати як мародерство, що нанесло надвисоких матеріальних і моральних збітків ВСІМ громадянам України і як державну зраду. Давати за таке 15, або ( військові крадіжки) - пожиттєво. Терміново міняти закон!
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23.06.2022 13:36 Відповісти
Закон про "авто для ЗСУ" з самого початку приймався не для ЗСУ, а для збагачення автобариг та поновлення втраченого,за наслідками рашистської агресіі, автопарку мешканцями Козину,Конче-Заспи,Пуще-Водиці та їм подібним населенних пунктів, за рахунок ДЕРЖАВИ,бо податків не сплачували.Ввезли 150000 авто.Якщо перерахуіати на кількість фронтовиків,то виявиться,що у нас вони воюють "виключно на авто".Ще,що цікаво так це те ,що ЖОДЕН політичний експерт,військовий експерт не промовляли про це ні слова.Вони цього не помічали.Як не помітили втрати бюджету,від цієї афери у 13 млрд.гривень.Цікаво - чому мовчали?
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23.06.2022 14:37 Відповісти
 
 