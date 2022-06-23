Вчора росіяни обстріляли Сумщину зі стрілецької зброї, мінометів, артилерії та використовували дрони. Є загиблий, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, медзаклад, автомобільна техніка, поранено кілька домашніх тварини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.
"Вчора вранці ворог з території рф відкрив вогонь по території Юнаківської громади з автоматичної стрілецької зброї. А з мінометів, найімовірніше калібру 120 мм, – по одиному з населених пунктів Білопільської громади. У другій половині дня ворог відкрив вогонь по території Хотінської громади. Загарбники випустили понад 60 ракет з реактивної системи залпового вогню.
Крім цього, ворог випустив два десятки снарядів та скинув вибухові пристрої з безпілотника по території Шосткинської громади. Також ворожий безпілотник скидав вибухові пристрої в районі Великописарівської громади, загинула одна людина", - йдеться у повідомленні.
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