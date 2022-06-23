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Бійці 10-ї ГШБр знищили російський розвідувальний безпілотник. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 10-ї Гірсько-штурмової бригади знищили російський безпілотник, який проводив розвідку.

Про це бригада повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один "Орлан" долітався. Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. "Надтехнологічний" безпілотник армії РФ достроково та неплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців "Десятки". На фотографіях видно, що бак в цьому чуді прогресу зроблений зі звичайної пляшки і закривається на пластиковий корок. Як тобі таке, Ілон Маск?" - йдеться в дописі.

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Бійці 10-ї ГШБр знищили російський розвідувальний безпілотник 01

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Бійці 10-ї ГШБр знищили російський розвідувальний безпілотник 02

Автор: Наталя Джума
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dazhe probka coca-cola na meste molodcy rebjata
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23.06.2022 12:14 Відповісти
100%
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23.06.2022 12:16 Відповісти
То нанотехнологічна аналоговнєт кришка паливного баку. Роботизована тросиковим поводком.
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23.06.2022 12:30 Відповісти
Лапатним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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23.06.2022 12:14 Відповісти
Пляшка - то скрєпа! 👆
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23.06.2022 12:21 Відповісти
Та нехай із гівна та палок. Не бачу причин для сміху. Цей апарат є розхідником, тому і бак там не просто пляшка, а зроблений із пластику та вилитий у потрібній формі. Бак до речі дуже легкий та дешевий. Сам БПЛА виконує свої задачі. Ці Орлани приносять дуже багато шкоди нашим військовим, а останні версії цього БПЛА доволі *******. Не думаю, що хтось с тих хто сміється, почувався би зручно, знаючи, що над ним літає Орлан, а значить зараз прилетять від свінособак смертоносні подарунки.
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23.06.2022 12:39 Відповісти
До речі,кока-кола пішла від москалів, де вони тепер корки до пляшок будуть брати? Вони ж навіть цвяхи розівчилися виробляти!
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23.06.2022 13:17 Відповісти
а есть из тех беспилотников реальны. поболее которые
размерами с байрактар примерно
забыл навазние у них

хотя даже это корыто может проблемы создать
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23.06.2022 18:31 Відповісти
 
 