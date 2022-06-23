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На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники Державного бюро розслідувань виявили в Охтирці приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 01

"За отриманою інформацією, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали "рятувати" майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю — депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку працівники ДБР виявили:

  • пропагандистські газети та листівки;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;
  • посвідчення помічників народного депутата України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив діяльність ОПЗЖ

Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України. Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.


На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 02
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 03
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 04
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 05
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 06
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Топ коментарі
+15
Для дбр наводка: головний осередок опзж знаходиться зараз у верховній раді. Чекаємо, коли повяжуть льовочкіна, бойко, шуфрича.
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23.06.2022 12:51
+10
Юрій Чмирь? З такою фамілією тільки балотуватися!
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23.06.2022 12:47
+9
Це - рівень "мелочь по карманам тырить": Охтарській осередок, листівки....
Сумщиною рулить не ОПЗЖ, а Андрюха Деркач особисто!
Де Деркач, де запит в Інтерпол?
Альо, ДБР!
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23.06.2022 12:58
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Юрій Чмирь? З такою фамілією тільки балотуватися!
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23.06.2022 12:47 Відповісти
Ця гнида при шапкокраду ще і губернатором побувала.
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23.06.2022 14:03 Відповісти
виродки
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23.06.2022 12:50 Відповісти
Послід від ОПЗЖ.
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23.06.2022 12:51 Відповісти
Для дбр наводка: головний осередок опзж знаходиться зараз у верховній раді. Чекаємо, коли повяжуть льовочкіна, бойко, шуфрича.
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23.06.2022 12:51 Відповісти
Шуфрич уже приветы передает из Европы.
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23.06.2022 16:32 Відповісти
ефективність дороговалютної ДБР не має меж..(
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23.06.2022 12:53 Відповісти
на майдані коло церкви геволюція іде...
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23.06.2022 12:55 Відповісти
а депутати у ВР, від цього болота, продовжують голосувати разом із зе-цирком, пздц.
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23.06.2022 12:57 Відповісти
Зе влада як креатура кремля нічого не зробить з ОПЗЖ та ії партійцями - закон у них своїх не чіпати, максімум заборона діяльності.
ЯК БИ НЕ ЗАХОД ТО БОНЕВТІК СКОРІШ ЗА ВСЕ ЩЕ В КВІТНІ ВИЗНАВ БИ ПІВДЕНЬ, КРИМ, ДОНБАС РОСІЙСЬКИМИ, нажаль це сувора правда життя
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23.06.2022 12:57 Відповісти
Це - рівень "мелочь по карманам тырить": Охтарській осередок, листівки....
Сумщиною рулить не ОПЗЖ, а Андрюха Деркач особисто!
Де Деркач, де запит в Інтерпол?
Альо, ДБР!
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23.06.2022 12:58 Відповісти
Враховуючи скільки зеботів досі передьоргують на "жму руку абнімаю" з плівок Деркача (які у США визнали 100% монтажем, а самого Деркача прямо назвали агентом фсб), то ніхто із зелених його не чіпатиме...
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23.06.2022 13:11 Відповісти
Якщо секретутку Вікусю Булах візьмуть за сраку - буду тільки радий...
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23.06.2022 14:11 Відповісти
жато сейчас их не трогают клоуньі, за правильньіе голосования
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23.06.2022 13:01 Відповісти
понти! календарі за 2018 рік! Непотріб який не здали на маккулатуру. Краще Бойко з Шуфрічем закрийте!
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23.06.2022 13:05 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності за кончені ЗП, аби країну не боронити.
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23.06.2022 13:19 Відповісти
ОПЗЖиста Рабіновича , який недавно співав у ВР ,, вставай страна огромная" бачили в Ізраїлі , переховується там , а не в москві , де живе його дочурка 😠.
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23.06.2022 13:11 Відповісти
Чому агент рашки Деркач, ще не затриманий?
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23.06.2022 13:18 Відповісти
Всі колаборанти це мінімум 15 років з конфіскацією всього майна.
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23.06.2022 13:23 Відповісти
"Партия мамы Витренко - под запретом. Ее сыночек, просравший закупки газа в хранилища перед войной, и сейчас требующий из бюджета 246 млрд гривен «на компенсацию тарифов», при власти и в почете."(у телеграмі пишуть).
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23.06.2022 14:19 Відповісти
Ну чому то так-як ОПЗЖ так правоохоронці, сбушники, судді,а як на фронт -так патріоти. І тут згадаємо Люсю обдристовича з її гівновисером стосовно патріотів. Чи не з кремлівського горщика лакає та істота?
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23.06.2022 14:45 Відповісти
Добре що опзж заборонили. Що-що? Бойко у ВР? Так і що? Опзж ж заборонили знач все норм
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23.06.2022 15:56 Відповісти
Так там ціле кодло. Бувші риги перефарбовані в зелень сидять спокійнісінько. Чого тільки вартує історія зеленого регіонала Киричка, чинного голови адміністрації, якого відпустили нібито з полону руські солдати за день до відступу з Охтирщини. В той час в Тростянці за 20 км людей катували в полоні. Якісь різні окупанти. Чому слуги не цікавляться такими своїми персонажами?
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23.06.2022 17:01 Відповісти
Вони як таргани, потруєшь а через певний час з'являються знов.
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23.06.2022 21:53 Відповісти

а де зараз Бойко ?

де Мураєв ?

де Шуфрич?

де Симоненко?
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25.06.2022 13:39 Відповісти
 
 