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Харківщину обстріляли снарядами, що можуть вибухнути протягом 40 годин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни використали під час обстрілу селища Слатине кумулятивно-осколкові бойові елементи з механізмом самоліквідації.

Про це повідомили у Дергачівській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже небезпечні снаряди, які можуть вибухнути будь-якої миті протягом 40 годин", - йдеться у повідомленні.

В громаді нагадали, що боєприпаси та підозрілі предмети заборонено брати в руки, до них не можна навіть наближатися.

"Негайно повідомите ДСНС, МВС або ЗСУ за телефонами 101, 102, 112, 0 800 507 028", - закликали в громаді.

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Харківщину обстріляли снарядами, що можуть вибухнути протягом 40 годин 01

Автор: Ольга Лузан
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Оперція Ы, кончені кацапи.
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23.06.2022 13:11 Відповісти
З`їзд у Северодонецьку - 2004-11-29

Київ - 28 листопада. Одна з головних подій в Україні сьогодні вiдбулася у Северодонецьку, Луганської області. Туди з`їхалися більше трьох тисяч депутатів різних рад, як повідомляється, з 15 областей. З`їзд вiдбувся на підтримку Віктор Януковича.

Северодонецьк - це райцентр у Луганській області. Сьогодні це місто стало центром, куди з`їхалися найпалкіші прихильники Віктора Януковича. Туди із запізненням на годину приїхав сам Янукович, якого всі присутні називали законно обраним Президентом. У президії сидів і харківський губернатор Євген Кушнарьов, який ще позавчора заявляв, що в його рідному Харкові не буде ні донецької, ні львівської влади. Власне, дехто саме Кушнарьова вважає батьком ідеї "Південно-східної автономії". Про відокремлення у разі приходу до влади Ющенка говорили практично всі присутні. ...

Відстоювати права своїх регіонів організатори з`їзду збираються шляхом проведення референдуму. Які питання на нього виноситимуть, невідомо. Дехто пропонує створити автономію, дехто окрему республіку, а ще дехто - приєднатися до Росії. До речі, ця країна активно сприяє прихильникам Януковича. Саме росіяни забезпечували трансляцію з`їзду, як про це повідомив головуючий. Російські телеканали відрядили у Северодонецьк своїх кореспондентів, які виходили в прямий ефір першою новиною. Між тим, учасники з`їзду активно натякали на те, що акції опозиції фінансують американці. На це у своїй полум`яній промові натякав і московський мер Юрій Лужков, відомий своїми анти українськими заявами.

[переклад з росiйської] «Ми бачимо з одного боку цей апельсиновий, підгодований шабаш, який претендує на те, що він представляє весь народ України, і з іншого боку бачимо спокійну силу, яка зібралася у цьому залі. І я, мер Москви, готовий зняти свого каптура, аби бути схожим на Януковича».
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23.06.2022 13:17 Відповісти
Уже тогда запахло жареным. С кушнаря все пошло. Зарубать бы тогда и всю 5 колону и вандею! Да народ окорочка трескал, пивко глушил. Ну вот кровью платим.
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23.06.2022 19:30 Відповісти
Пора вже щось закидати і на територію ворога, щоб рашинці відчули те, що витворяють їхні виродки на наших землях, вбиваючи наших мирних і руйнуючи все.
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23.06.2022 13:17 Відповісти
в харькове снег?
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23.06.2022 13:17 Відповісти
Цікаво, в Харкові циклон пройшов мабуть дуже сильний, сніговий, нонсенс прямо серед 35 градусної жари
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23.06.2022 13:26 Відповісти
Нікому не прийшло в голову, що фото того ********** на снігу, то фото для ознайомлення людей з виглядом того предмету і не мусить відповідати порі року?
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23.06.2022 14:45 Відповісти
На льоду, бо так безпечніше. Агентам ФСБ інформація за окрему оплату.
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23.06.2022 15:11 Відповісти
По Харькову пора прояснить реальность по пво. Слишком странная разница возникла в сравнении с другими городами. Ведь и на самом деле сотни домов не пригодны. Кстати 9-12-16 этажки. Блочные почти все. Тут восстановить нельзя. Как так стало? Ведь все равно вопрос давно стоит.
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23.06.2022 19:26 Відповісти
 
 