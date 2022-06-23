Військовому РФ повідомлено про підозру: знущався, бив і обікрав цивільних у с. Лукашівка на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці заочно оголосили підозру військовослужбовцю Російської Федерації за знущання над сім'єю та грабіж у селі Лукашівка Чернігівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

Керівник Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ знущалися над сім'єю, яка виховує трьох неповнолітніх дітей в селі Лукашівка.



12 березня, перебуваючи на подвір'ї приватного домогосподарства, підозрюваний вдарив господаря прикладом автомата по голові та завдав декількох ударів рукояткою пістолета по спині. Взявши сокиру, він погрожував чоловіку відрубати пальці на руках. У подальшому військовий РФ заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 15 тис. гривень.



Підозрюваний та інші російські військові приходили до цього господарства ще 13 та 15 березня. Вони погрожували фізичним насильством та зброєю, обшукували будинок і заволоділи грошима у сумі 350 євро, мобільним телефоном та іншими речами.

Слідство у справі триває.

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