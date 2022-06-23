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Військовому РФ повідомлено про підозру: знущався, бив і обікрав цивільних у с. Лукашівка на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці заочно оголосили підозру військовослужбовцю Російської Федерації за знущання над сім'єю та грабіж у селі Лукашівка Чернігівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

Керівник Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ знущалися над сім'єю, яка виховує трьох неповнолітніх дітей в селі Лукашівка.

12 березня, перебуваючи на подвір'ї приватного домогосподарства, підозрюваний вдарив господаря прикладом автомата по голові та завдав декількох ударів рукояткою пістолета по спині. Взявши сокиру, він погрожував чоловіку відрубати пальці на руках. У подальшому військовий РФ заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 15 тис. гривень.

Підозрюваний та інші російські військові приходили до цього господарства ще 13 та 15 березня. Вони погрожували фізичним насильством та зброєю, обшукували будинок і заволоділи грошима у сумі 350 євро, мобільним телефоном та іншими речами.

Слідство у справі триває.

Військовому РФ повідомлено про підозру: знущався, бив і обікрав цивільних у с. Лукашівка на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора 01

Також читайте: Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мирного мешканця під час окупації Чернігівщині, - прокуратура

Автор: Наталя Джума
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По фото відразу вгадується порода-ванючая кацапская свіньйа...
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23.06.2022 13:37 Відповісти
я бы уточнил свино -собака
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23.06.2022 13:38 Відповісти
Морда нечеткая, заретушированя(кого боятся, кастати...?)
Но даже по тому, что есть, предполагаю навскидку три или даже четыре сильно пьющих поколения у этого Героя Современной России
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23.06.2022 13:39 Відповісти
Морду ворога приховують, щоб зі свідків раптом хтось не впізнав. Офіс курв в пагонах старається, щоб громадяни не знали ворогів в обличчя.
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23.06.2022 13:42 Відповісти
Що взагалі відбувається, що це за забаву замість роботи собі придумали прокурори? Тепер що, по усім 100 000 орків порушувати і розстежувати справи вишукуючи доказів і свідків їх злочинів? Дебіли шмаркаті, не второпають, що озброєна людина-чужинець у нашій країні без об'явлення війни підлягає знищенню без суду і слідства!
Курва, то може ще прокуратура порушуватиме проти кожного з тих, кому не вдалося доказати інше, кримінальні справи за незаконний перетин кордону?!
Хоть поржем, да?
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23.06.2022 16:18 Відповісти
 
 