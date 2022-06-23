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СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Рівненській області в одному із покинутих житлових будинків Зарічненського району, який межує з Республікою Білорусь, співробітники Служби безпеки України виявили тайник з боєприпасами.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

"Під час відпрацювання антитерористичних заходів на території Рівненської області, зокрема, викриття ворожих диверсійних груп, співробітники СБУ виявили схованку із боєприпасами. Схрон був облаштований в одному із покинутих житлових будинків Зарічненського району, який межує з Республікою Білорусь", - розповіли в СБУ.

Усі засоби ураження були складені у сумку та ретельно заховані.

"Спецпризначенці вилучили з тайника:

- РПГ-22;

- гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами;

- ящик з набоями різного калібру - близько 100 одиниць.

Вилучені боєприпаси направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Тривають слідчі дії для встановлення осіб причетних до облаштування схованки", - додали у відомстві.

СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю 01

СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю 02

СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю 03

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
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23.06.2022 14:42
+15
главное что быдло приходит на "Жеку"
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23.06.2022 14:44
+14
а ну поясніть громадскості - нахріна таракану ховати зброю в якійсь покинутій хаті, якщо він, при бажанні, ввезе її на вантажівках, бтр-ах та танках, коли буде вторгатися в Україну..
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23.06.2022 14:23
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Оставляли недавно, помню такие новости о таких находках в конце 13 года и в 14 году в восточной Украине

таракан таки планирует нападение
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23.06.2022 14:11 Відповісти
Я планов наших люблю громадьйо.
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23.06.2022 14:14 Відповісти
а ну поясніть громадскості - нахріна таракану ховати зброю в якійсь покинутій хаті, якщо він, при бажанні, ввезе її на вантажівках, бтр-ах та танках, коли буде вторгатися в Україну..
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23.06.2022 14:23 Відповісти
Бред. Таракан возьмет с собой. Это местная наша вата, в предвкушении. Найти и *******
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23.06.2022 15:03 Відповісти
Хіба що сам піде з калашом в напад на Україну. Переважна більшість білоруського народу та військових не будуть воювати з українцями.
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23.06.2022 21:03 Відповісти
********** нам потрібні. Дякуємо.
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23.06.2022 14:12 Відповісти
боеприпасы неизвестного происхождения использовать нельзя
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23.06.2022 14:24 Відповісти
то більше схоже, що хтось, гуляючи лісом, назбирав собі, та сховав в покинутій хаті, щоб за нагоди повернутися та забрати для власних потреб
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23.06.2022 14:25 Відповісти
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23.06.2022 14:42 Відповісти
главное что быдло приходит на "Жеку"
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23.06.2022 14:44 Відповісти
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23.06.2022 14:46 Відповісти
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23.06.2022 14:48 Відповісти
То більше схоже на імітацію роботи. Пляшка горілки це доказ що це білорусом закопано?( смішно пляшку нащо закопувати). Виглядає в "духе россо тв". А вогнепальна зброя де? Собою забрали? Цирк. Але хтось "звездочку на погон повесит".
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23.06.2022 15:29 Відповісти
не розумію таких новин, якщо це закладка ворога її потрібно замінувати, а не розповідати про неї в пресі.
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23.06.2022 17:43 Відповісти
 
 