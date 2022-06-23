СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж

У Рівненській області в одному із покинутих житлових будинків Зарічненського району, який межує з Республікою Білорусь, співробітники Служби безпеки України виявили тайник з боєприпасами.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

"Під час відпрацювання антитерористичних заходів на території Рівненської області, зокрема, викриття ворожих диверсійних груп, співробітники СБУ виявили схованку із боєприпасами. Схрон був облаштований в одному із покинутих житлових будинків Зарічненського району, який межує з Республікою Білорусь", - розповіли в СБУ.

Усі засоби ураження були складені у сумку та ретельно заховані.

"Спецпризначенці вилучили з тайника:

- РПГ-22;

- гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами;

- ящик з набоями різного калібру - близько 100 одиниць.

Вилучені боєприпаси направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Тривають слідчі дії для встановлення осіб причетних до облаштування схованки", - додали у відомстві.











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