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Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу до поліції надійшло шість повідомлень про наслідки ворожих обстрілів у Пологівському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 01

 "Цього разу ворог поцілив по трьох населених пунктах – Гуляйполю, селах Новомиколаївці та Успенівці. Так, внаслідок обстрілу по вказаних селищах, у домівках зруйновані дахи, потрощені вікна, посічені стіни, пошкоджені парканні огорожі та двори. У Гуляйполі окупанти також зруйнували декілька будинків. Снарядами пошкоджено дахове покриття, стіни, вікна, двері.

Також деформацій зазнали й інші господарчі будівлі, альтанки та прибудинкові території. У деяких жителів міста ракети влучили безпосередньо у їхні домівки. Наразі, окрім вигорілих вщент споруд, у людей нічого не залишилося", - йдеться у повідомленні.

Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги. ФОТОрепортаж


Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 03

Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 04
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Топ коментарі
+4
Це вони звільняють мешканців від тиску неонацистів, як сказала гаваряща каняка.
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23.06.2022 14:26
+3
Иди ***** кацап вонючий
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23.06.2022 14:55
+1
Что то тебя , кацап , сильно понесло , пора туда
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23.06.2022 14:55
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Це вони звільняють мешканців від тиску неонацистів, як сказала гаваряща каняка.
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23.06.2022 14:26 Відповісти
Фейк, уже кругом разносят. Но нет ни одного реального фото цезаря на фоне того же уралвагона.
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23.06.2022 14:51 Відповісти
Что то тебя , кацап , сильно понесло , пора туда
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23.06.2022 14:55 Відповісти
Иди ***** кацап вонючий
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23.06.2022 14:55 Відповісти
 
 