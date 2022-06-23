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Разом із окупантами перебував на Київщині: Екснардепу-регіоналу Маркову повідомлено про підозру у колабораціонізмі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Підозру у колабораційній діяльності отримав екснардеп "Партії регіонів" Ігор Марков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами російської федерації. Він був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй". Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони рф", - йдеться в повідомленні.

У травні 2022 року екснардеп взяв участь у проведенні інформаційної кампанії РФ, де вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та матеріалами СБУ і Нацполіції екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про колишнього нардепа Партії регіонів Ігоря Маркова. У 2018 році йому було повідомлено про підозру у сепаратизмі.

"З 2014 по 2017 роки він неодноразово, користуючись прямими ефірами телеканалів, а також на власному каналі в YоuTube, спочатку в Одесі, потім на тимчасово непідконтрольній території Донецької області і в м.Москва (Росія) публічно висловлювався щодо зміни меж території країни, а також на підтримку діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР, - повідомили в прокуратурі.

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Разом із окупантами перебував на Київщині: Екснардепу-регіоналу Маркову повідомлено про підозру у колабораціонізмі 01
Разом із окупантами перебував на Київщині: Екснардепу-регіоналу Маркову повідомлено про підозру у колабораціонізмі 02
Разом із окупантами перебував на Київщині: Екснардепу-регіоналу Маркову повідомлено про підозру у колабораціонізмі 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
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23.06.2022 14:56
+39
З хера ви його єпальнік замалювали ?
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23.06.2022 15:00
+30
СБУ Баканова - дуже "ефективне", з одного боку зливають повністю південь України, з другого боку оголошують заочні підозри, які ніякого змісту не мають. Вони швидше дбають за безпеку зеленої влади, ніж України.
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23.06.2022 15:03
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23.06.2022 14:55 Відповісти
а головне що солдату, захиснику, зрада, дизертирство та ...андони хотіли розстрілювати
а кідарасам, колоборанство......
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23.06.2022 16:12 Відповісти
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23.06.2022 14:56 Відповісти
Саме так.
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23.06.2022 14:59 Відповісти
теж нещодавно проводив такі паралелі та аналогії. і прийшов до висновку що зе навіть гірше... януковощ був Жадібний і Дебіл.... жадібний дебіл... зе ж жадібний але хитрий і не дебіл... і це проблема... януковощ не одразу продався *****, він як лукашеску петляв... а гнида гундоса на 99.9% проданий... при чому таке складаєтсья враження, що цей кретин хотів кинути путлєра, типу криворізькі пацан хотіли пітерських на'бати... звідки він цих амбіцій набрався і звідки в нього навіть такі думки будли що він може об'бати пітерських гопоту
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23.06.2022 15:00 Відповісти
гундос -никто и звать его -никак А хозяин его кало-мойский договорился с ****** и после раскрутки по телевизору голобородька получил власть над мудрым наритом А там уже фсбэшное кубло во главе с ермаком взяли брозды правления...началась подготовка по сдаче Украины(как и было договорено между кало и пу) -разминированый юг неподорваные мосты и уничтоженая ракетная программа ,саботаж подготовки к нападению параши и урезание бюджета армии и т.д и т.п
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23.06.2022 15:10 Відповісти
Это💯абсолютно ФАКТ ‼️Все здравомыслящие наблюдали выкрутасы Зе иего шоблы "слуг"по 20 000 $-50 000$ Полякова убили , который хотел вывести гнид на чистую воду‼️🎪🤢ШАПИТО КАЛАМОЯ ТЕПЕРЬ ОТ 🐽 корыта не отодрать даже под бомбежками
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23.06.2022 15:21 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/
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23.06.2022 15:43 Відповісти
Авжеж! Дадуть 100 млрд. А потім доженуть і ще дадуть. Досвід Березовського нічому не навчив.
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23.06.2022 17:24 Відповісти
тому що слухав бородату бабушку
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23.06.2022 15:10 Відповісти
воно, воно.
Але зелені *****, як то Mactep Dark в 23.06.2022 15:07 цього визнавати не хочуть. Як і того, що саме вони здали Україну.
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23.06.2022 15:15 Відповісти
брешеш, кацап.
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24.06.2022 06:47 Відповісти
А раніше цю мразоту, та подібних не видно було?
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23.06.2022 14:58 Відповісти
Це падло в Одесі встановлювало пам'ятник збоченці катерині , яка найбільші репресії чинила проти Українців , розганяла Запорізьку Січ . Постійно нападав на активістів-патріотів . Правохоронці це одне , але й люди повинні не давати таким вільно ходити по Українській землі .
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23.06.2022 16:00 Відповісти
З хера ви його єпальнік замалювали ?
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23.06.2022 15:00 Відповісти
Дегенеративная харя типичного расеянца. Брат по разуму царёва.
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23.06.2022 15:02 Відповісти
этот ***** уже 8 лет призывает уничтожить Украину ...
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23.06.2022 15:02 Відповісти
СБУ Баканова - дуже "ефективне", з одного боку зливають повністю південь України, з другого боку оголошують заочні підозри, які ніякого змісту не мають. Вони швидше дбають за безпеку зеленої влади, ніж України.
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23.06.2022 15:03 Відповісти
бурная деятельность
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23.06.2022 15:11 Відповісти
Так І все заочно! Поки можна очно... вони суки їх не бачать
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23.06.2022 15:38 Відповісти
То не знати що чекати: чи підозру заочну, чи очний страшний вирок - 5років за держзраду умовно....
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23.06.2022 15:25 Відповісти
так..так....пам`ятаю: Буданови "...кто стрілял в шефіра?...." кину всі справи і почну шукати....
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23.06.2022 18:41 Відповісти
а навіщо морду замазали ... шоб ніхто не впізнав .(
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23.06.2022 15:04 Відповісти
так само як і Ківа де він під москвою зараз в єліт комплексі раніше Баканов не хотів вручити підозру коли в Україні був
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23.06.2022 15:10 Відповісти
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23.06.2022 15:10 Відповісти
Їбало типового хрюсського вирождєнца!
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23.06.2022 15:12 Відповісти
Замазали могду, щоб не пізнали в ньому шлемазла з кагалу каломойского!
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23.06.2022 15:11 Відповісти
Що це за закон який забороняє показувати морди маркових ? Що це за вигадка в стилі гаді савченко ? Навіщо взагалі публікувати фото на якому не видно морду ?
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23.06.2022 15:15 Відповісти
красиво звучит - колаборационизм..., он зрадник обыкновенний, и светить ему должно пожизненное, а колаборанты у нас не получали больше 2-х условного...
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23.06.2022 15:22 Відповісти
Найцікавіше, що цю потвору навіть у 2015 році затримував в Італії сам ІНТЕРПОЛ. І його готували до екстрадикції в Україну. А потім італійці у екстрадиції відмовили.
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23.06.2022 15:38 Відповісти
Так его вообще из Украины обменяли. Может ошибаюсь.
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23.06.2022 15:49 Відповісти
Ви мабуть переплутали Віталія Марківа (нацгвардійця-воїна-героя, якого на замовлення раші судили в Італії) із Ігорем Марковим (екснардепом ОПЗЖ зрадником).
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23.06.2022 16:30 Відповісти
Це ви переплутали. Рендл все вірно пише. Італійці готували-готували екстрадицію Маркова, та так і не виготували. Після цього він з Європи здриснув і тепер сидить тільки в рашці.
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24.06.2022 00:05 Відповісти
Ні, це той самий упоротий одеський риг (навіть прокасапський ************) Марков, який на побутовому грунті побив горшки з овощем, за що його кинули на кічу по надуманій явно зфальшованій справі на догоду овощу (як Луценка, Тимошенко, і багатьох інших опозиціонерів. Але цей, як виключення в правилі, "постраждав від своїх").
Потім, коли після перемоги революції Гідності, - його довелось випускати з тюряги разом з усіма безневино засудженими... Після подій другого травня (де він брав безпосередню участь) він здриснув закордон і т.д., вже далі подробиці тут зазначались.
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24.06.2022 09:47 Відповісти
ВР давно вже мала внести зміни в закон про люстрацію відносно всіх депутатів ВР від опзж та регіонів однак хто ж буде проти себе голосувати.
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23.06.2022 15:58 Відповісти
Почему лицо скрываете? Может когда то придется морду ему набить...
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23.06.2022 16:20 Відповісти
И ничего ему не будет...эта падла еще в 2014 яшкалась с кацапами в лугандонии...Потом приехал и долгое время жил в Киеве никто его не трогал.....И вот апять....
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23.06.2022 17:00 Відповісти
Большая трагедия ожидает Украину , если рейтинг Зе после победы будет больше 10 % - лучше проиграть войну. Зе термиты сожрут всю помощь, все репарации, все живое, что не ели даже ,, боевые буряты,, Имидж Украины будет последним в мире. Только внешнее управление всеми деньгами , суды и прокуратуру ,, отдать ,, европейцам и американцам, даже начальников жэков просить из за бугра.
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23.06.2022 17:55 Відповісти
Владі на черзі вже потрібно створювати спеціальну службу типу Моссад яка би займалася розшуком рашистів і фізично їх знищувала.Рік два три неважливо ці тварюки повинні бути знищені ! Так само як в своє время знищували фашистів втікачів,тепер треба нищити цю погань рашистыв.Тільки там буде помста !
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23.06.2022 18:17 Відповісти
Наверно самый большой позор славного города Одессы, эта шваль! И 10 лет над все знали мы. И они дождались своего гнусного момента. А ведь бог бы простил, если бы..... . Но не нашлось у нас хотя бы трёх Александров
Белых! Та и народ нацией не стал пока. Скоты и вылезли по новой.
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23.06.2022 19:12 Відповісти
Треба було тоді з Італії привезти,а він з москальським паспортом і до салавйова((
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23.06.2022 21:34 Відповісти
 
 