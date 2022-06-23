Разом із окупантами перебував на Київщині: Екснардепу-регіоналу Маркову повідомлено про підозру у колабораціонізмі. ФОТОрепортаж

Підозру у колабораційній діяльності отримав екснардеп "Партії регіонів" Ігор Марков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами російської федерації. Він був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй". Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони рф", - йдеться в повідомленні.

У травні 2022 року екснардеп взяв участь у проведенні інформаційної кампанії РФ, де вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та матеріалами СБУ і Нацполіції екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про колишнього нардепа Партії регіонів Ігоря Маркова. У 2018 році йому було повідомлено про підозру у сепаратизмі.

"З 2014 по 2017 роки він неодноразово, користуючись прямими ефірами телеканалів, а також на власному каналі в YоuTube, спочатку в Одесі, потім на тимчасово непідконтрольній території Донецької області і в м.Москва (Росія) публічно висловлювався щодо зміни меж території країни, а також на підтримку діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР, - повідомили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж





