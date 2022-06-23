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"Прилетіло від нащадків": Рашисти обстріляли братську могилу солдатів радянської армії в Миколаєві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська під час обстрілу Миколаєва влучили у братську могилу радянських солдатів.
Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва", - розповів очільник міста.
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+27 Максім ХОЙ 07fb0949
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А реальність така що одні фашисти вигнали других фашистів. Радянські солдати воювали за фашистську державу і це треба прийняти як факт.
Прежде всего, достается литовцам, латышам, эстонцам, с их дивизиями СС, сформированными по одной, соответственно, в каждой из этих стран - Литве, Эстонии, Латвии. А также особо упоминается в этих программах или передачах дивизия СС «Галичина» сформированная на территории Украины. При этом цинично замалчивая собственные части СС сформированные из русских. Была бы воля нынешних борцов с «бандеровцами» и «лесными братьями», то они бы без сомнения постарались бы стереть из собственной истории и власовцев РОА.
Чтобы окончательно предстать во всей красе, единственных и неповторимых борцов за спасение мира вовремя Второй мировой войны.
Однако история не терпит сослагательного наклонения. И правду, какой бы горькой и неприятной она не была, и как бы сильно не хотелось ее скрыть, нынешнему поколению русских, невозможно избежать, замазать или приукрасить.
И, помимо, уже печально известной РОА - Русской Освободительной Армии, под руководством бывшего советского генерала Власова А.А., внесшего, между прочим, весомый вклад в победу советских войск под Москвой в 1941 г. и командовавшего до своего попадания в плен к немцам 2-й ударной армией, есть еще и другие малоизвестные дивизии и части СС, сформированные из русских. Малоизвестные прежде всего для самих русских борцов с коллаборантами. Да-да.
В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было даже не несколько.
Вот они:Добровольческий полк СС «Варяг».1-я русская национальная бригада СС «Дружина».15-й казачий кавалерийский корпус СС.29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Как видим, здесь есть и русские дивизии СС и полки и корпуса и бригады и даже разведовательно-диверсионные соединения. Так почему же современные российские «геродоты», когда клеймят позором на очередное 9 мая эстонцев, латышей или украинцев, не вспоминают и русские части СС?
Все очень просто. Такой пример не вяжется с образом русского солдата-освободителя (как будто в Красной Армии служили исключительно одни русские и не было ни украинцев, ни беларусов, ни грузин, ни армян, ни тех же латышей или эстонцев), единственного не запятнавшего себя связью с немецким фашизмом.
И, можно сколь угодно долго спорить и доказывать - участвовали они или не участвовали в карательных операциях против мирного населения, дотягивали они до размера полнокровной дивизии или не дотягивали, воевали ли они вообще или были просто на бумаге, но факт остается фактом, - русские дивизии СС были и они воевали на стороне Третьего Рейха.
Но, кроме собственно русских частей СС, с оружием в руках, воевавших на стороне Гитлера, на службе Вермахта были и другие воинские части и подразделения, состоявшие из русских. О которых по уже сложившейся «доброй» традиции сами ново-русские историки и патриоты «забывают» рассказать. А между тем, как говорится, есть на что посмотреть. К примеру:
ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНАРусский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
Таким образом, большую часть, как в иностранных частях и дивизиях СС составляли русские, так и собственно в частях Вермахта, большую часть коллаборантов составляли все те же русские. Но сколько же всего, хотя бы примерно, русских, воевало на стороне Гитлера и Третьего рейха? Можно ли в принципе вообще подсчитать их общее количество? В принципе - да.
По разным подсчетам, разных исследователей, общее количество русских воевавших на стороне Третьего Рейха колеблется от нуля (собственно подсчеты нынешних пламенных русских патриотов, которые умудряются все русские части и дивизии СС записать в украинцев, беларусов и латышей с грузинами) и до двух миллионов. Но, скорее всего, истина, как всегда находится где-то посередине, между двумя этими цифрами.
Тем более, что сами немцы, по состоянию на 1943 год, общее количество русских воевавших на стороне Третьего Рейха определяют в 800 тыс. чел.
Так, к примеру, армия Власова сама по себе была не очень большой. Две его дивизии, которые были уже сформированы, представляли собой не больше 40 тысяч бойцов. Плюс была еще одна плохо вооруженная и не совсем еще сформированная третья дивизия. Это еще примерно 10-12 тысяч солдат.
К Власову примыкал еще казачий корпус генерала Гельмута фон Панивица, который вошел в состав РОА. Это 45 тысяч казаков, которые воевали в Югославии. К нему относился русский корпус, сформированный из эмигрантов, который воевал в Сербии: это около шести тысяч человек. Всего около 120 тысяч человек. Это то, что собственно и именовалось РОА.
Таким образом, одна только РОА дала примерно 120 тыс. русских, воевавших на стороне Гитлера.
Добавив к этим 120 тысячам, все остальные известные русские дивизии СС, охранные полки и части, соединения и отряды, мы, как раз и выйдем на цифру в 1 миллион русских!!! солдат на стороне Третьего Рейха. А вообще, если учесть, что солдаты гибли в боях и в воинские части постоянно направлялось пополнение, то к этим 800 тыс. - миллиону, можно смело добавить еще тысяч 200-300 русских.
Очень примечательно о действительном количестве русских воевавших на стороне Гитлера, говорит тот факт, что когда 1943 году, Гитлер потребовал убрать всех русских с Восточного фронта и перевести их на Западный, генералы схватились за голову: это было невозможно, потому что каждый пятый на Восточном фронте был тогда русским.
Вот и получается, что те, кто сегодня, так усиленно поносит за сотрудничество с фашистским режимом своих соседей, сам же и был наиболее массовым и верным сторонником Третьего Рейха и Гитлера в годы Второй мировой войны. Может быть, именно этим и объясняется непонятная тяга в современной России к неонацистской символике и идеологии.
Так может быть хватит уже корить других за соринку в глазу, когда у самих из каждого глаза торчит по бревну?
Хотя это уже из области даже и не научной фантастики. Потому что тогда придется признать прошлое таким, каким оно было на самом деле, а это и не лицеприятно и не героично и не так идеалистично, как это рисовалось на протяжении, более чем 70 лет. А как говорил один советский товарищ из верхов: «Кому нужна ваша правда, если она мешает жить».
Вот так скорее
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Среда, 24 февраля 2021, 12:12
В России продолжают скрывать роль миллиона россиян, воевавших за нацистскую Германию, регулярно обвиняя в этих предательствах другие народы.
Когда поднимается вопрос об участии граждан тех или иных стран в коалиции с гитлеровской Германией в ходе Второй мировой войны, российская пропаганда никогда не упускает случая тыкнуть пальцем в те нации, чьи члены воевал в войсках Вермахта. Как известно, чаще остальных в этом контексте вспоминают Украину, приписывая к нацистским структурам в большинстве своем повстанческие группы, которые воевали как против нацистов, так и против советских оккупантов. И благодаря этому сопротивлению в некоторые районы Западной Украины советская власть так никогда и не ступила.
Но важно другое.
Россия регулярно обвиняет украинцев в том, что те воевали за нацистов, иногда вспоминает беларусов в данном контексте, а про латышей, эстонцев, румын и вовсе не унимается. Порою, когда Россию "обижают" на геополитической арене других стран и их тут же приписывают к числу пособников нацистов.
Например, как сейчас, в российской пропаганде стали появляться заметки о том, что азербайджанцы воевали в составе нацистских подразделений, в частности, речь идёт про "Азербайджанский легион". Конечно, после того как Азербайджан нанёс непоправимый репутационный урон российской политике на Южном Кавказе, возвращением Нагорного Карабаха, ничего другого кроме как демонизации азербайджанцев у российских пропагандистов не осталось.
Как я писал, аналогичный трюк кремлевская пропаганда проделывала практически со всеми, кто шёл против её интересов и воли. Но вот в том-то и дело, что выбранный российскими пропагандистами метод демонизации наций, обвиняя их в сотрудничестве с нацистами, в первую очередь бьёт по репутации самих же россиян. Ведь в составе подразделений Вермахта больше всего было именно русских.
Даже не знаю, когда именно меня стал волновать вопрос - почему во время Второй мировой войны, или в российском варианте, Великой Отечественной Войны, в первые её годы, было так много пленных русских солдат и так жестко контролировалось НКВД и прочими спецслужбами, кто, когда и как попал в плен. Причем многие из освобожденных тут же отправлялись в лагеря, но уже советские. Почему так?
Честно говоря, некая несуразность между «сражались до последней капли крови» и «сотнями тысяч плененных», между «на фронте нужен каждый!» и «расстрелами заградотрядами и лагерями забитыми своими же солдатами» наталкивала уже тогда на размышления о диссонансе между картинкой и реальностью.
Но всё становится на свои места тогда, когда начинаешь углубляться в вопросы коллаборационизма в русских войсках. Подчеркну, именно в русских, не украинских, литовских и прочих, а русских, поскольку степень предательства именно среди русских, во время ВМВ или, опять же, ВОВ, не идет ни в какое сравнение с тем, в чем обвиняют украинцев, латышей, татар…
А теперь, сухие данные для осознания всей чудовищности той лжи, которую навязывали во времена СССР, навязывают в России и стараются это делать за её пределами, сейчас и будет продолжаться ещё очень долго. Ведь обвинять в предательстве и преступлениях всех кроме самих себя, не признавая вину и без покаяния, намного проще, в рамках строительства новой, реваншистской неототалитарной державы.
Итак, русские подразделения в составе Вермахта:
Добровольческий полк СС «Варяг».
1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС - 3 дивизии,16 полков.
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113″ СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, + 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , + 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
Русский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.
«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, + 12 батальонов.
Бригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, + 5 батальонов.
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, + 2 отдельных батальона РОА.
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, + 5 полков.
Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, + 1 кавалерийский дивизион.
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков;
А теперь главное - по приблизительным подсчетам, на стороне нацистской Германии воевало от 800 тыс. до 1 млн. русских. Причем эти данные общедоступные и на сегодняшний день имеют, каких либо грифов секретности. К примеру, на западе они давно уже рассекречены и общедоступны, вот только в Росси неохотно говорят о миллионе своих соотечественниках, которые пошли воевать за Гитлера, и вспоминают лишь товарища Власова, который, к слову сказать, пролил русской крови больше чем демоноподобный и всеужаснейший Степан Бандера. Кстати, Степан Бандера, в отличие от Власова, не признан нацистским преступником.
Прекрасно понятно, почему на протяжении существования СССР это все скрывалось, но после распада заговорили о неприятном. Жаль, свобода длилась недолго и сейчас русский солдат, освободитель и спаситель, хотя правильнее было бы говорить советский, с учетом вклада каждого народа СССР. А, что до сопротивления УПА, Белорусской освободительной армии, Лесных братьев, Горянского движения и многих других, то не мешайте в одну ступу освободительные движения против советской тирании и откровенное предательство - сдачу врагу.
Хотя, история России, в принципе, это одна сплошная хронология предательства, но это уже совсем друг
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