"Прилетіло від нащадків": Рашисти обстріляли братську могилу солдатів радянської армії в Миколаєві. ФОТО

Російські окупаційні війська під час обстрілу Миколаєва влучили у братську могилу радянських солдатів.

Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва", - розповів очільник міста.

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