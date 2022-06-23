Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення Харківщини. 23 червня ракета російської армії поцілила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Є загиблі та поранені мирні мешканці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Надпотужна ракета вдарила по центру будівлі. Домоволодіння повністю знищено. Також пошкодженні споруди, які знаходилися поруч та гаражі.
Поліцейські разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали завали, під якими знайшли загиблих.
Відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.
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