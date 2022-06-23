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Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення Харківщини. 23 червня ракета російської армії поцілила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 01

Надпотужна ракета вдарила по центру будівлі. Домоволодіння повністю знищено. Також пошкодженні споруди, які знаходилися поруч та гаражі.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 02
Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 03

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Поліцейські разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали завали, під якими знайшли загиблих.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 04
Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 05

Відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Також дивіться: Харківщину обстріляли снарядами, що можуть вибухнути протягом 40 годин. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Кончена руська нація і кончені люди говорить вам в аду
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23.06.2022 16:29 Відповісти
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23.06.2022 16:31 Відповісти
А це до чого?
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23.06.2022 16:36 Відповісти
всім рашистам гаплик
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23.06.2022 16:32 Відповісти
Красивый и добротный был дом. Московиты на такое спокойно не могут смотреть
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23.06.2022 16:33 Відповісти
Есть только одно решение на все эти зверства: увидел кацапа - убей !
И так все следующие лет пятьдесят....
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23.06.2022 17:30 Відповісти
кацапи - здохніть тварі!
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23.06.2022 17:39 Відповісти
Теперь єто стиль ватній лофт артНуво Кокококо теперь как в ватніх ******* на задворках 4го квази рейха...прям кріжопль..как их мухосранская губерния..
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23.06.2022 18:07 Відповісти
 
 