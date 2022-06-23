Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху дев'ятиповерхівки у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові сапери провели операцію зі знешкодження російської авіабомби ФАБ-500, що знаходилася на даху житлового 9-поверхового будинку на Північній Салтівці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС.

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Авіабомба ФАБ-500 ще в березні була скинута на Харків з літака російських окупантів, влучила у дах житлової 9-поверхівки в житловому масиві Північна Салтівка та застрягла на її технічному поверсі.







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Зазначається, що, це дуже потужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона здатна була зруйнувати той будинок повністю, але на щастя не спрацювала. У березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її з висоти та знешкодити повністю, не було можливості через постійні обстріли з боку окупантів.







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Сьогодні до проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько 10 саперів та рятувальників. Бомбу дістали та вивезли для подальшого знешкодження.