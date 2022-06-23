Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху дев'ятиповерхівки у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Харкові сапери провели операцію зі знешкодження російської авіабомби ФАБ-500, що знаходилася на даху житлового 9-поверхового будинку на Північній Салтівці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС.
Авіабомба ФАБ-500 ще в березні була скинута на Харків з літака російських окупантів, влучила у дах житлової 9-поверхівки в житловому масиві Північна Салтівка та застрягла на її технічному поверсі.
Зазначається, що, це дуже потужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона здатна була зруйнувати той будинок повністю, але на щастя не спрацювала. У березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її з висоти та знешкодити повністю, не було можливості через постійні обстріли з боку окупантів.
Сьогодні до проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько 10 саперів та рятувальників. Бомбу дістали та вивезли для подальшого знешкодження.
Будь ласка, зачекайте...
Коли я був маленький, в мене було дві Ф-1 та один 85-мм снаряд. Знайшов на місці великих боїв. Думав пригодиться в хазяйстві, але не пригодилося.
Вєдь ето даже нє Харьков - ето павільони Галівудской студії 20 Вєк Фокс ілі Одєской кіностідії 😁
Щоб вони більше ніколи не вздумали так робити, або померли.
ВИ ПОМИЛЯЄТЕСЬ!
Вона така з рашистського складу!
Думка, що у рашистів "безмежно ***********" - МІФ та ПРОПАГАНДА!!!
Подяка рускаму міру