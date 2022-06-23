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Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху дев'ятиповерхівки у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Харкові сапери провели операцію зі знешкодження російської авіабомби ФАБ-500, що знаходилася на даху житлового 9-поверхового будинку на Північній Салтівці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС.

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 01

Авіабомба ФАБ-500 ще в березні була скинута на Харків з літака російських окупантів, влучила у дах житлової 9-поверхівки в житловому масиві Північна Салтівка та застрягла на її технічному поверсі.

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 02
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 03
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж

Зазначається, що, це дуже потужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона здатна була зруйнувати той будинок повністю, але на щастя не спрацювала. У березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її з висоти та знешкодити повністю, не було можливості через постійні обстріли з боку окупантів.

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 05
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 06
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 07

Також дивіться: П'ятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами. ФОТОрепортаж

Сьогодні до проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько 10 саперів та рятувальників. Бомбу дістали та вивезли для подальшого знешкодження.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Краще б мовчав...
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23.06.2022 16:54
+10
Почините ее и сбросьте на кремль
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23.06.2022 16:58
+9
будинок в сорочці народився
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23.06.2022 17:12
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А зачем убрали прямые доказательства того что рашисты бомбят мирные жилые обьекты?
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23.06.2022 16:53 Відповісти
Краще б мовчав...
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23.06.2022 16:54 Відповісти
а то по самому дому не видно?
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23.06.2022 16:55 Відповісти
Ну дом после войны покрасят, окна вставят и все сразу забудут что было. А вот торчащая из дома 500-кг авиабомба долго будет напоминать кто такой *братский нарот* и тем кто опять захочет пропагандировать рузкиймир
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23.06.2022 16:58 Відповісти
давай собирай подписи, я думаю если эту бомбу на крыше твоего дома установят, то все будут счастливы. предложение и свой адрес направляй в сбу.
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23.06.2022 17:39 Відповісти
ти з глузду з'їхав?
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23.06.2022 17:00 Відповісти
Почему? Взрывчатое вещество удалить а оболочку оставить. Ато потом рашисты и наши мураевы с рабиновичами опять будут орать какиевашидаказательства
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23.06.2022 17:05 Відповісти
Та ну нафіг. Там все задокументоване. Нафіга ту срань на даху тримати?
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23.06.2022 17:28 Відповісти
небезпечно звичайно, (в мене на столі РГ-33 як підставка для олівців використовується..)
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23.06.2022 17:47 Відповісти
Знаєте яка різниця між РГ-33 і ФАБ-500? Якшо ***** РГ-33, то покалічить лише одного довбойоба. А якшо ******* ФАБ-500 на 10 поверсі, то постраждає значно більше народу.
Коли я був маленький, в мене було дві Ф-1 та один 85-мм снаряд. Знайшов на місці великих боїв. Думав пригодиться в хазяйстві, але не пригодилося.
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23.06.2022 18:08 Відповісти
Зажопникам не до доказів, думають як своі сраки і гроші кремльовмскі неевідпрацьовані врятувати.
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23.06.2022 17:29 Відповісти
чтобы понимать уровень твоей объективности. на восьсой год войны, когда ты вступил в всу и какком сейчас в каком ты звании?
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23.06.2022 17:43 Відповісти
Маю надію на той час життя планети Земля країна під назвою росія перестане існувати.
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23.06.2022 20:16 Відповісти
Вата и пазитивние блогери всьо равно неповерят - ета макет са Львова привезли, а дирку правамеки начами ломами далбили, бабки с третьего етажа видели
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23.06.2022 17:26 Відповісти
Нєт - там расєйскій нано спутнік всьо докумєнтально снял как жідобандеровци сдєлалі макєт бонби з папьємаше і под заявлєнія пєскова о трєбованіях расії снялі свой фейковий рєпортаж.
Вєдь ето даже нє Харьков - ето павільони Галівудской студії 20 Вєк Фокс ілі Одєской кіностідії 😁
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23.06.2022 20:20 Відповісти
Треба буде таким всі будинки гоблінів покарати.

Щоб вони більше ніколи не вздумали так робити, або померли.
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23.06.2022 16:55 Відповісти
Почините ее и сбросьте на кремль
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23.06.2022 16:58 Відповісти
будинок в сорочці народився
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23.06.2022 17:12 Відповісти
Спрятать в машине с зерном и отправить оркам в Крым, а потом дистанционно подорвать....
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23.06.2022 17:25 Відповісти
Це пи*дець!.. А ця гнида кремлівська заявляє - ми нє бамбім мірноє насєлєніє.
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23.06.2022 17:28 Відповісти
И без вазелина....
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23.06.2022 17:32 Відповісти
Ви гадаєте, що вона ржава, тому, що два місяця на даху пролежала?
ВИ ПОМИЛЯЄТЕСЬ!
Вона така з рашистського складу!
Думка, що у рашистів "безмежно ***********" - МІФ та ПРОПАГАНДА!!!
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23.06.2022 18:15 Відповісти
Я возмущена! Совсем руZZкие нас не уважают - даже бомбу не покрасили, ржавую скинули...
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23.06.2022 19:56 Відповісти
Північній Салтівці PZDC.
Подяка рускаму міру
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23.06.2022 20:14 Відповісти
 
 