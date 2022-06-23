Протягом 23 червня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донбасу, ще 5 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донбасі за добу 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 людей сьогодні зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Яру. Ще 5 людей сьогодні отримали поранення. Поки неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - написав він.
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mrSmith
показати весь коментар23.06.2022 21:41 Відповісти Мені подобається 3
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