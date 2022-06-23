В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном. ФОТО

Під завантаженням біля зернового терміналу в Севастопольській бухті стоять одразу два балкери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них.

Ближнє судно - класу "річка-море". Над суднами висить білий серпанок – так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

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15 червня Крим.Реалії повідомляли, що під завантаженням зерновими культурами стояв російський балкер "Михайло Ненашев", порт приписки якого Астрахань.

Зазначається, що у Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно. Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.