В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під завантаженням біля зернового терміналу в Севастопольській бухті стоять одразу два балкери.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них.
Ближнє судно - класу "річка-море". Над суднами висить білий серпанок – так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.
15 червня Крим.Реалії повідомляли, що під завантаженням зерновими культурами стояв російський балкер "Михайло Ненашев", порт приписки якого Астрахань.
Зазначається, що у Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно. Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.
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а сева? - це українска терріторія..
я би їбанув по северной бухті, шо би їм кацбуксіри авіаносцями не казались... - і пенсінери чф, бф, сф всралися...