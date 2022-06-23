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В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під завантаженням біля зернового терміналу в Севастопольській бухті стоять одразу два балкери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном 01

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них.

Ближнє судно - класу "річка-море". Над суднами висить білий серпанок – так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО

15 червня Крим.Реалії повідомляли, що під завантаженням зерновими культурами стояв російський балкер "Михайло Ненашев", порт приписки якого Астрахань.

Зазначається, що у Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно. Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Надо давно уже фермерам Херсонщины и Запорожья с дроном закинуть емкости с грибком мощным в термосе охлажденном, чтобы они развели этот грибок в воде как следует и затем обрызгали зерно в хранилище. Пускай кацапы увидят, как на корабле краденное зерно резко начнет гнить и все прогниет насквозь. Вполне здравая работа уничтожать так, чтобы не досталось врагу. Британцы в 41-ом убили полторы тысячи французских моряков и десятки кораблей. Чтобы не достались врагу, кто пошел на сотрудничество и "мир любой ценой лучше войны". И ничего, полезная операция вышла в итоге, конечно вишисты ненавидеть стали британцев, да и после войны трупы никуда не делись, но именно так и надо было поступить. А не платить за мэра захваченного города 9-ю срочниками, кто как раз даже ценнее среднего бойцы был для обмена с политических причин.
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24.06.2022 00:01
+5
Какие могут быть претензии к фермерам Херсона и Запорожья? Вопросы есть к ответственным в Киеве за чонгарский про*б. Але то не на часі.
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24.06.2022 00:11
+4
якби з тими машинами чи кораблями щось сталось то було б менше бажаючих співучасті в крадіжках
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24.06.2022 00:18
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Ну і чому нам не дали HIMARS 300 km?!
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23.06.2022 23:59 Відповісти
Запитайте у Байдена, чи ви думаєте люди на сайті знають чому нам не дали Himmars 300? Я вам навіть телефон секретаріату Білого дому можу підкинути.
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24.06.2022 00:04 Відповісти
Через зрадників у нашій владі, щоб не потрапило до рук рашистів ще багато чого не дали,
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24.06.2022 07:21 Відповісти
Зачем, бомбить сухогруз?
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24.06.2022 09:42 Відповісти
Ненашев...
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24.06.2022 00:00 Відповісти
Надо давно уже фермерам Херсонщины и Запорожья с дроном закинуть емкости с грибком мощным в термосе охлажденном, чтобы они развели этот грибок в воде как следует и затем обрызгали зерно в хранилище. Пускай кацапы увидят, как на корабле краденное зерно резко начнет гнить и все прогниет насквозь. Вполне здравая работа уничтожать так, чтобы не досталось врагу. Британцы в 41-ом убили полторы тысячи французских моряков и десятки кораблей. Чтобы не достались врагу, кто пошел на сотрудничество и "мир любой ценой лучше войны". И ничего, полезная операция вышла в итоге, конечно вишисты ненавидеть стали британцев, да и после войны трупы никуда не делись, но именно так и надо было поступить. А не платить за мэра захваченного города 9-ю срочниками, кто как раз даже ценнее среднего бойцы был для обмена с политических причин.
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24.06.2022 00:01 Відповісти
Какие могут быть претензии к фермерам Херсона и Запорожья? Вопросы есть к ответственным в Киеве за чонгарский про*б. Але то не на часі.
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24.06.2022 00:11 Відповісти
да просто топливом любым керосин бензин солярка печное топливо жидкий мазут.. отработка любая на зерно и точка пахнет чудно непригодное сразу же да еще если спичку кинутьа зерно само по себе огромная бомба можети так шарахнут от статической молнии искры что мама не горюй будетв зернохранилище тому там и определенаня температура и влажность и конвекторная вентиляция...
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24.06.2022 00:12 Відповісти
Военная хитрость это для украинцев вещь недоступная. Тупо в лоб!
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24.06.2022 07:53 Відповісти
а ГІМАРС вже в хаті.
а сева? - це українска терріторія..
я би їбанув по северной бухті, шо би їм кацбуксіри авіаносцями не казались... - і пенсінери чф, бф, сф всралися...
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24.06.2022 00:08 Відповісти
Гарпунчики пора влупить по черноморскому флоту порааа.
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24.06.2022 00:09 Відповісти
Мочить! Но не зерно.
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24.06.2022 00:16 Відповісти
якби з тими машинами чи кораблями щось сталось то було б менше бажаючих співучасті в крадіжках
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24.06.2022 00:18 Відповісти
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24.06.2022 00:43 Відповісти
Треба у Штатів першочергово отримати невеличкий підводний човен, щоби мати змогу замінувати акваторію севастопольських бухт. Тоді і атакмсів не потрібно буде.
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24.06.2022 08:20 Відповісти
Зерно не вкрадене, а награбоване. Дивиться що, про що і навіщо ви пишете, українські журналісти.
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24.06.2022 08:29 Відповісти
 
 