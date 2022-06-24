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Середньому десантному кораблю "Юрій Олефіренко" та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку "За мужність та відвагу". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів ВМС ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відповідні Укази №435/2022 та №434/2022 президент України підписав вчора, 23 червня", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Тонка червона лінія
показати весь коментар24.06.2022 07:36
+4 Garry Grant
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+3 vadyan
показати весь коментар24.06.2022 07:26
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Зачем это было сделано? Дай видповидь, вивця тонка!
А взагалі дивно, коли порохоботи накідають на такого бойового Генерала як Марчелло. Доречі стосовно генерала я без іронії на відміну від того що стосується порохоботів)))