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Середньому десантному кораблю "Юрій Олефіренко" та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку "За мужність та відвагу". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відповідні Укази №435/2022 та №434/2022 президент України підписав вчора, 23 червня", - йдеться у повідомленні.

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Середньому десантному кораблю Юрій Олефіренко та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку За мужність та відвагу 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
А як бути з тим, хто зробив небоєздатним Гетьмана Сагайдачного і наказав його притопити?
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24.06.2022 07:36
+4
Десь десантна операція була?
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24.06.2022 07:19
+3
Які ще кораблі? Кацапи ж увесь флот знищили ще в перший день...
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24.06.2022 07:26
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Десь десантна операція була?
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24.06.2022 07:19 Відповісти
Які ще кораблі? Кацапи ж увесь флот знищили ще в перший день...
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24.06.2022 07:26 Відповісти
Та це ж авіаносець нато 😂 вони вже і їх три штуки потопили біля Донецька 😂
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24.06.2022 08:32 Відповісти
А це на майбутьнє, після війни побільше крейсерів-корветів побудувати.....
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24.06.2022 07:34 Відповісти
А як бути з тим, хто зробив небоєздатним Гетьмана Сагайдачного і наказав його притопити?
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24.06.2022 07:36 Відповісти
В тебе вівця і мізки тонкі. Сагайдачний не потоплений. Вивчи це питання, може наступного разу не будеш виглядати таким тупим.
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24.06.2022 07:54 Відповісти
Он не потоплен, он притоплен. Стоя на ремонте. Это как с ПТРК и ПВО

Зачем это было сделано? Дай видповидь, вивця тонка!
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24.06.2022 09:16 Відповісти
Ето другоє.
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24.06.2022 08:12 Відповісти
С 15 не в строю.
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24.06.2022 08:25 Відповісти
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1540207542667722752?t=9sTMl-Dq0akzsFWZqURpqQ&s=03
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24.06.2022 08:41 Відповісти
Взагалі-то це распорядження генерала Марченко. Прічому він діяв строго по інструкціям - при можливості захоплення війсковой техники ворогом слід її зруйнувати. Ця стара ні кому не потрібна ********, на якой немає не тільрі будь-якого ракетного обладнання, що є нонсенс для ******** боєвих кораблів, а навіть ППО вже давно разібрана на запчастини для потреб наземних ППО, насправді не представляє будь-якой цінності. Тарас Чмут взагалі вважає, що після перемогі її (********) не слід підіймати.
А взагалі дивно, коли порохоботи накідають на такого бойового Генерала як Марчелло. Доречі стосовно генерала я без іронії на відміну від того що стосується порохоботів)))
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24.06.2022 13:11 Відповісти
Значить за тиждень-два почуємо,що він потоплений або здійснив вдалу висадку на острові Зміїний.
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24.06.2022 07:53 Відповісти
Где-то было видео, как СДК уходит под огнем РСЗО, мб и за это.
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24.06.2022 08:15 Відповісти
хз мб
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24.06.2022 11:27 Відповісти
Тоість кораблі ще є. Добре.
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24.06.2022 11:32 Відповісти
База нашого флоту в Одесі. Це відповідь стосовно кораблів.
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24.06.2022 14:42 Відповісти
 
 