У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Рязанській області РФ здійснив аварійну посадку та "частково зруйнувався" військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували дев'ять осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - йдеться у повідомленні.
Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі.
Своєю чергою Telegram-канал Baza, повідомляє, що військово-транспортний літак Іл-76 розбився при падінні. Четверо осіб загинули, решта - госпіталізовані.
Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся.
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Фсьо ідьот по плану!
Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
Но минус один военный транспортник у орков, это хорошо.
3 за тиждень без нашого втручання- це зовсім не погано!
Їм нема де на своїх болотах навчальні польоти проводити, окрім як у напрямку Білгорода, де хороший врожай бавовни?
Визитка Яроша...
Маємо надію , що решта теж окочуряться
1. Десантный самолёт летел в сторону Харькова. Так что врут об учебно-тренировочном полёте - на войну летел.
2. Упал после дозаправки сразу при взлёте из-за отказа двигателя = топливо было некачественное. Саботаж в Рязани ?
1) Забирали десантуру щоб перти на Харківщину
2) Забирали озброєння (неважке і необ"ємне) яке зберігалося на складах Рязанського училища ПДВ для військ на Харківщині
3) Міг летіть і пустий - по поранених яких треба було терміново забрать з госпіталів і перекинуть в тиловий госпіталь
Три варіанти і всі "напользу"
1) Намісили "м"яса "і мінімум на 126 рил російська армія стала меншою
2) Російські війська залишилися без протианкових портативних коплексів чи кулеметів
3) Літак не зможе довезти до госпіталя сотню поранених які бех надання повноцінної медичної допомоги передохнуть в польових госпіталях чи у санітарних поїздах
https://t.me/gistapapapa/40417
Местные жители в сторонку отставили - будут балконы стеклить.
Хай всі згорять.