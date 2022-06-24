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У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Рязанській області РФ здійснив аварійну посадку та "частково зруйнувався" військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували дев'ять осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - йдеться у повідомленні.

Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі.

Своєю чергою Telegram-канал Baza, повідомляє, що військово-транспортний літак Іл-76 розбився при падінні. Четверо осіб загинули, решта - госпіталізовані.

Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ростовській області РФ впав штурмовик Су-25

У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих 01
У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих 02
У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+75
Добрий ранок повинен починатися саме з таких новин!
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24.06.2022 07:13
+69
Просто возмутительно!!
Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
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24.06.2022 07:14
+43
Козломорді пишуть, що летів з Оренбурга в Білгород. Дозаправився в Рязані і впав. Який тренувальний політ? Віз або орків на ротацію, або якесь залізяччя
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24.06.2022 07:32
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Добрий ранок повинен починатися саме з таких новин!
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24.06.2022 07:13 Відповісти
KaZZaпольот бьіл тяжелее воздуха, и сделал отрицательньій взлет с последующим частичньім хлопком, дблблд
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24.06.2022 07:47 Відповісти
І частково дємілітарізіровался!
Фсьо ідьот по плану!
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24.06.2022 08:20 Відповісти
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24.06.2022 10:54 Відповісти
Просто возмутительно!!
Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
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24.06.2022 07:14 Відповісти
може москалі щось недоговорюють?
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24.06.2022 07:52 Відповісти
як завжди...
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25.06.2022 06:16 Відповісти
Здорово, великолепно
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24.06.2022 07:16 Відповісти
хорошое утро начинается не с нескафе а с таких новостей
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24.06.2022 07:16 Відповісти
Касапы самоликвидируются. Им бы санкций полезных и немного времени.... Но его у нас нет. Так что ликвидировать придётся нам..
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24.06.2022 07:17 Відповісти
Кацапня пишет о жесткой посадке, у них все как у Оруэлла, война это мир и так далее ...
Но минус один военный транспортник у орков, это хорошо.
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24.06.2022 07:17 Відповісти
Літак "частково" пошкодився, "частково" згорів, пілоти "частково" живі
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24.06.2022 07:17 Відповісти
барбекю
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24.06.2022 07:17 Відповісти
Ну от і прекрасно. Запчастин (імпортних) все меньше, пташки будуть падати частіше.

3 за тиждень без нашого втручання- це зовсім не погано!
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24.06.2022 07:19 Відповісти
На цьому тижні аж відразу два літачки в Якутії впали, маленьки пасажирські на 5 осіб, але все одно приємно...
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24.06.2022 07:29 Відповісти
Ще один металобрухт з орками не прилетить в Україну, а це вже плюс. А мінус, що вже не прилетить.
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24.06.2022 07:21 Відповісти
"Частково зруйнувався"...А крейсер "мацква" частково занурився)
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24.06.2022 07:22 Відповісти
хлопок, незначительное возгорание с задымлением (у крейсера еще и с подтоплением), затем частичное разрушение
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24.06.2022 11:23 Відповісти
Дійсно смішне формулювання.)З такою пожежею -"частково зруйнувався".Бажано що б у них вся авіація так "частко"...
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24.06.2022 07:26 Відповісти
Жаль, що не з повним завантаженням ВДВ.
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24.06.2022 07:26 Відповісти
а кто там знает.
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24.06.2022 07:49 Відповісти
Чудова новина!
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24.06.2022 07:28 Відповісти
Не жесткая посадка, а мягкий отрицательный взлет
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24.06.2022 07:30 Відповісти
"мягкий отрицательный взлет с последующим хлопком".. )
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24.06.2022 11:27 Відповісти
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24.06.2022 07:31 Відповісти
Не, не жалко птичку, пусть будет больше таких птичкопадов..
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24.06.2022 11:30 Відповісти
Там голуба трохи обпалило. Але начебто виживе
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24.06.2022 23:46 Відповісти
Козломорді пишуть, що летів з Оренбурга в Білгород. Дозаправився в Рязані і впав. Який тренувальний політ? Віз або орків на ротацію, або якесь залізяччя
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24.06.2022 07:32 Відповісти
100%
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24.06.2022 07:40 Відповісти
просто так никто гонять пустой самолет не будет
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24.06.2022 07:44 Відповісти
Так, щось смердить кацапською "смєкалкою".

Їм нема де на своїх болотах навчальні польоти проводити, окрім як у напрямку Білгорода, де хороший врожай бавовни?
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24.06.2022 08:01 Відповісти
Всього 9 орків на борту, явно мало для ротації
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24.06.2022 08:12 Відповісти
Ротацией кацапы называют оральный секс.
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24.06.2022 13:02 Відповісти
В Рязані дозаправився десантниками
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24.06.2022 08:34 Відповісти
пустой самолет, отказ одного двигателя да это штатная ситуация! какая аварийная посадка!? это из разряда зацените как мы киздим и даже не пытаемся кого то наехать
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24.06.2022 09:30 Відповісти
Яка нах "аварійна посадка"? Невже у ркдакторів невистачає мізків перекласти з мордорського "новояза" на людську мову? Бутусов, Ау!
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24.06.2022 07:32 Відповісти
Так жалко, так жалко, прям истерзался весь уже
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24.06.2022 07:33 Відповісти
літак 'частково зруйнувався', а екіпаж збільшився на мінус чотири людини.
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24.06.2022 07:36 Відповісти
-4 космонавтіка
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24.06.2022 08:50 Відповісти
Жалю з цього приводу точно не маю.
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24.06.2022 07:36 Відповісти
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24.06.2022 07:37 Відповісти
В Якутии за два дня упало два масальота...из серии Ан...
Визитка Яроша...
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24.06.2022 07:38 Відповісти
Сльози заважають навіть писати...
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24.06.2022 07:38 Відповісти
Чудовий ранок......
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24.06.2022 07:49 Відповісти
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24.06.2022 07:50 Відповісти
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24.06.2022 07:50 Відповісти
Бывшие республики сесера все как один выражают свои соболезнования браццкому народу расеи и льют горькие слезы по поводу безвременной кончины ее отважных сынов в количестве 4 штук, умерших, как надеются граждане бывших республик, в ужасных мучениях
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24.06.2022 08:07 Відповісти
***** вез "рязанский сахарок" для дорогих расеян
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24.06.2022 08:10 Відповісти
а город думал учения идут.....(с)
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24.06.2022 08:15 Відповісти
источник
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24.06.2022 08:33 Відповісти
Хороший коммент, колоритный такой.. )
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24.06.2022 12:23 Відповісти
Та нічого страшного немає каци поремонтують-дощечками на цвяшки підіб'ють,дірки мохом заліплять і буде ще той іл кобздоновських дісантніков перевозити на дамбасс!!!
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24.06.2022 08:23 Відповісти
Загинуло вже 4, інші п'ять в тяжкому стані.
Маємо надію , що решта теж окочуряться
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24.06.2022 08:25 Відповісти
ИЛ-76 из Оренбурга в Белгород, упал сразу после взлёта с дозаправки в Рязани . . .

1. Десантный самолёт летел в сторону Харькова. Так что врут об учебно-тренировочном полёте - на войну летел.
2. Упал после дозаправки сразу при взлёте из-за отказа двигателя = топливо было некачественное. Саботаж в Рязани ?
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24.06.2022 08:26 Відповісти
відать, єрзянськіе партізани, ссать-их
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24.06.2022 08:59 Відповісти
Что, нассали в топливо?
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24.06.2022 11:34 Відповісти
Не нассали, а добавили присадку.
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24.06.2022 13:04 Відповісти
так у них же с самого начала "ученья", еще с 24.02.2022. так что шифр не сложный.
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24.06.2022 19:57 Відповісти
Ранок починається з добрих новин.
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24.06.2022 08:29 Відповісти
чому не кожен день такі радощі
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24.06.2022 08:29 Відповісти
Он не сам упал! Помогли
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24.06.2022 08:31 Відповісти
Первое что пришло в голову, Рязань- рассадник десантуры. Так что Может там ещё тушки на борту были. Да и какой-то пожар слабый, как для только что заправленного. Может не залили, вот он и отяжелился. А вообще бавовну завезли на раисю, вчера заправка, фабрика, тец, позавчера ан30. Да и сегодня день только начался.
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24.06.2022 08:39 Відповісти
Съемка не сразу была видимо. Нормально там горело
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24.06.2022 08:47 Відповісти
Екіпаж іл76 9 чоловік. 4+5=9. А от чи був вантаж- хто ж правду скаже...
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24.06.2022 08:41 Відповісти
і два невідімих агента в трюмі це вже 9+2 = 17
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24.06.2022 08:53 Відповісти
Три варіанти:
1) Забирали десантуру щоб перти на Харківщину
2) Забирали озброєння (неважке і необ"ємне) яке зберігалося на складах Рязанського училища ПДВ для військ на Харківщині
3) Міг летіть і пустий - по поранених яких треба було терміново забрать з госпіталів і перекинуть в тиловий госпіталь
Три варіанти і всі "напользу"
1) Намісили "м"яса "і мінімум на 126 рил російська армія стала меншою
2) Російські війська залишилися без протианкових портативних коплексів чи кулеметів
3) Літак не зможе довезти до госпіталя сотню поранених які бех надання повноцінної медичної допомоги передохнуть в польових госпіталях чи у санітарних поїздах
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24.06.2022 09:45 Відповісти
+100500. С надеждой на лучшее (для Украины)
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24.06.2022 10:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XhCgMC6qJY0
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24.06.2022 11:13 Відповісти
Хорошее видео, но какой "культурный" народ, как их ещё земля носит..
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24.06.2022 11:42 Відповісти
..ну что поделаешь... ))) ** великий руСький язЫг **... хотя Вы где нибудь слышали о великом....английском..французском... и других языках?? Так отож..))) Только рассеянский *великий*... ))
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24.06.2022 11:55 Відповісти
коменты орков содержательны....
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27.06.2022 21:52 Відповісти
Судячи по відео пожежа першого двигуна після відриву. Дуже небезпечна ситуація. Двигун скоріш всього розірвало . бо дуже сильна пожежа. 100 відсотково пошкоджений другий двигун та все що на лівому півкрилі. Тому і розвернуло його вліво і він явно не керувався. Нажаль впав на пусте місце. Борт з Оренбурга..там база... Скоріш всього тільки екіпаж був на борту. Були б з псячими ..мяса було б море.
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24.06.2022 11:20 Відповісти
Жаль не на жилые дома упал. очень жаль
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24.06.2022 08:45 Відповісти
А де єнот ?
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24.06.2022 08:47 Відповісти
учора три рази вибігав...замахався))))

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24.06.2022 08:52 Відповісти
Та пожалійте вже скотинку, дайте відпочити!
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24.06.2022 12:45 Відповісти
Ось відео падіння
https://t.me/gistapapapa/40417
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24.06.2022 08:49 Відповісти
Обидно. совсем чучуть не дотянул до многоэтажек. упал в какомта парке по фоткам
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24.06.2022 08:55 Відповісти
А ви подивіться на розбомблені Маріуполь, Бучу, Харків та інші зруйновані міста. Думаю що думка відносно "мірних людєй" у вас зміниться. Тим більше в рязані , куди не плюнь - скрізі кацаподесантура. Училище вдв мордору там знаходиться.
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24.06.2022 09:55 Відповісти
Да, обидно. Не дотянул чуток.
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24.06.2022 10:21 Відповісти
Видели призрак Байрактара...
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24.06.2022 08:49 Відповісти
Тут все ясно - літак точно важчий за повітря
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24.06.2022 09:02 Відповісти
Мало...мало рашиків.
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24.06.2022 09:11 Відповісти
судя по цвету дыма - спор между членами экипажа, кто в этот раз будет командиром, завершился безрезультатно. не могут, а обязательно будут повторить!
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24.06.2022 09:11 Відповісти
Наверное, ослиной мочой заправили, вот он и не смог нормально взлететь.
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24.06.2022 09:21 Відповісти
В рос. соцсетях пишут , что везли рязанскую десантуру на спецобосрацию. Реальные потери засекречены.
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24.06.2022 09:27 Відповісти
Жаль,що без десанту (
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24.06.2022 09:29 Відповісти
Российский военный самолёт - иди на ***
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24.06.2022 09:31 Відповісти
Лети.
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24.06.2022 10:51 Відповісти
Учитывая санкции запада в том числе и на авио- промышленность , то со временем таких птичкопадов В Рашке будет уйма)
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24.06.2022 09:37 Відповісти
g на расее >>9,8 !
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24.06.2022 10:19 Відповісти
Що це в них дроти натягнуті там, де не треба? Заважають літати...
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24.06.2022 11:31 Відповісти
Конечно, разрушился частично: вон все стёкла целые.
Местные жители в сторонку отставили - будут балконы стеклить.
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24.06.2022 11:37 Відповісти
Жаль... всего четверо... "Маловато будет!" (с)
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24.06.2022 12:16 Відповісти
маловато касабів у *********** рай, але будемо сподіватись, що на борту були військові няшки.
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24.06.2022 13:41 Відповісти
МАЛО - У КАЦАПІВ БІЛЯ 300 ОДИНИЦЬ ТАКОЇ АВІАТЕХНІКИ
Хай всі згорять.
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25.06.2022 01:15 Відповісти
 
 