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Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Атаку ворога на Лисичанськ відбито, в Сєверодонецьку тривають бої, війська РФ оволоділи Миколаївкою.

А ще в Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців. Про це поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєверодонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєверодонецьку окупанти пошкодили територію "Азоту" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - зазначив Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що 23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії.

Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений.

Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 01
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 02
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 03
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 04
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 05
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 06
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 07

Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили ворога відступити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають бої за Сєверодонецьк, наступ ворога в районі Борівського зупинено. Розбито ДРГ окупантів на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

"Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Перестаньте, Бутусов пише з міста. Вони тримаються,воюють і живуть. А хто і що накомандував,то вина хто їх вибрав. Знали очі,що купляли
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24.06.2022 08:29
+7
А що не так? Поки до дійсно у Северодонецьку повільно але втрачаємо місто. Це не секрет. Завдання не втримати місто за будь яку ціну, а вимотати російську війскому машину, щоб потім резервом з західною зброєю, коли вона накопичеться у ВСУ, перейти у контрнаступ. Принаймні це наратив від нашої влади та військових, що план саме такий.
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24.06.2022 08:30
+4
Безмозглу на Гиляку ! Ермака не одна Гиляка не выдержит 🤣🤣
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24.06.2022 08:14
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Безмозглу на Гиляку ! Ермака не одна Гиляка не выдержит 🤣🤣
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24.06.2022 08:14 Відповісти
Хто тобі каже? Збирай речі, та їдь подивись сам.
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24.06.2022 08:23 Відповісти
точно по кацапской методичке ты написало.
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24.06.2022 08:25 Відповісти
Зараз ще "героїчного захисника Києва" татарова туди пришлють для ще більного треша.
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24.06.2022 08:26 Відповісти
Перестаньте, Бутусов пише з міста. Вони тримаються,воюють і живуть. А хто і що накомандував,то вина хто їх вибрав. Знали очі,що купляли
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24.06.2022 08:29 Відповісти
В словацких новостях вчера было, ЧТО УКРАИНЦЫ МЕДЛЕННО ОТСТУПАЮТ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ.
Кто формирует новости для западных СМИ ?
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24.06.2022 08:13 Відповісти
А що не так? Поки до дійсно у Северодонецьку повільно але втрачаємо місто. Це не секрет. Завдання не втримати місто за будь яку ціну, а вимотати російську війскому машину, щоб потім резервом з західною зброєю, коли вона накопичеться у ВСУ, перейти у контрнаступ. Принаймні це наратив від нашої влади та військових, що план саме такий.
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24.06.2022 08:30 Відповісти
Уже пятый месяц пошел как можно накапливать то, что не поставляется
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24.06.2022 08:39 Відповісти
До кого претензії - до Цензора ? Так він зброю не постачає , свого часу за те що Бутусов лише здійснив постріл із гаубиці ( до того ж ніхто не довів чи дійсно на фронті , чи на полігоні ) проти нього кримінальне провадження відкрили , а у ЗМІ без малого не зміїним ядом бризкали що він цим статус журналіста дискредитував ((
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24.06.2022 12:40 Відповісти
Наші відійшли за річку цієї ночі
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24.06.2022 08:27 Відповісти
Все, Северодонецк русня захватила, сам гайдай написал 20 минкт назад.
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24.06.2022 08:31 Відповісти
А навіщо взагалі було за нього боротися. Невже у Генштабі не змогли прорахувати, що кацапи все ж таки візьмут його. Я дивлюсь історія з Маріуполєм нікого нічому не навчила
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24.06.2022 08:43 Відповісти
Добре на карті стрілочки малювати...
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24.06.2022 09:57 Відповісти
Диванні воїни тут воюють славно !
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24.06.2022 09:04 Відповісти
За пару днів ті хто у підвалах сидів під кацапськими обстрілами будуть позиції ЗСУ штурмувати , а потім якщо виживуть і у полон попадуть мекатимуть що " іх прінудітельно мабілізавалі " (( якийсь цікавий регіон України ((
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24.06.2022 12:44 Відповісти
 
 