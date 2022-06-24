Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко. ФОТО

За словами мера Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців у якості живого щита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.







"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", - розповів мер.

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