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Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За словами мера Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців у якості живого щита.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.
"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", - розповів мер.
Топ коментарі
+26 Ksenia VB
показати весь коментар24.06.2022 09:43
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар24.06.2022 09:52
+20 Oleg Zaporogec
показати весь коментар24.06.2022 10:01
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Штурмувати місто вже немає сенсу ( бо там вже й так - немає нічого живого ) , гадаю що ЗСУ при наступі , його просто візьмуть в оточення і нехай ті орки собі сидять , поки їм аж очі повилазять .