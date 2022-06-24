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Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За словами мера Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців у якості живого щита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.

Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко 01

"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", - розповів мер.

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Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко 02
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Топ коментарі
+26
а ми будували дороги
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24.06.2022 09:43
+22
дороги зеля строил, что б кацапам легче наступать было и денег украсть, как и Чонгар разминировал по указке Патрубка в Омане
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24.06.2022 09:52
+20
А зелепітори дороги будували в займалися великим крадівництвом навіть тоді, коли знали, що повномасштабна війна з москалями неминуча
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24.06.2022 10:01
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а ми будували дороги
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24.06.2022 09:43 Відповісти
Более того, и щас строить продолжаем.
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24.06.2022 09:50 Відповісти
дороги зеля строил, что б кацапам легче наступать было и денег украсть, как и Чонгар разминировал по указке Патрубка в Омане
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24.06.2022 09:52 Відповісти
Знач будем стрелять по живому щиту. Иначе город не взять. А шо робить?
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24.06.2022 09:50 Відповісти
обойти и заблокировать , потом сами сдадутся
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24.06.2022 10:54 Відповісти
а навіщо нам його "брати " ? Якщо буде можливість відрізати від шляхів постачання - кацапня звідти сама здрисне , у пустелі довго не протягнеш ((
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24.06.2022 13:15 Відповісти
А что толку, если путей снабжения не будет. Поскачут, как дыркин из Славянска.
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24.06.2022 09:57 Відповісти
А зелепітори дороги будували в займалися великим крадівництвом навіть тоді, коли знали, що повномасштабна війна з москалями неминуча
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24.06.2022 10:01 Відповісти
На європейські гастролі 95 кварталу заробляли , у Європі все дорого , он вчора писали що навіть "херой" України женя червоненко стояв у черзі за безкоштовною сімкартою (( доїхав туди на авто за пару сотень тисяч євро , а на сімку грошей у бідолаги не вистачило
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24.06.2022 13:18 Відповісти
Немає такої фортеці яку можна не здолати.
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24.06.2022 10:07 Відповісти
Та нехай будують . Будуть в них сидіти поки не передохнуть з голоду . .
Штурмувати місто вже немає сенсу ( бо там вже й так - немає нічого живого ) , гадаю що ЗСУ при наступі , його просто візьмуть в оточення і нехай ті орки собі сидять , поки їм аж очі повилазять .
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24.06.2022 10:12 Відповісти
Навіщо його навіть оточувати - дай Боже ЗСУ вийти на кордон України - решту як лайно штормом у море змиє (( , головне щоб потім знову до берега не прибило ))
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24.06.2022 13:20 Відповісти
Проста схема: держава будує далі дороги , Захід надає озброєння і гуманітарну допомогу, влада розкрадає гуманітарку і на 200% фінансово забезпечує чиновників (війна все таки), а президент по результатам "роботи"знімає відосики. Так може тривати довго(
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24.06.2022 10:25 Відповісти
Це добре. Отже не просто допускають, а впевнені, що контрнаступ ЗСУ буде і він буде на достатню глибину, щоб дійти до узбережжя Азовського моря. 😊
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24.06.2022 10:33 Відповісти
сколько ватная шняга по кличке моль пыня туда лаве тратит та миллиардыи все у ватных рабов из кошелька..арматура техника..как стройка в крыму...у мрозина
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24.06.2022 11:36 Відповісти
Нічого він свого не витрачає - дограбовують Україну (( : українське зерно , українська техніка , українське обладнання заводів , українські судна , український металопрокат , українське вугілля і руда , газ врешті-реш у Криму - теж український , вони он гуманітарку роздавали розграбованими складами українських супермаркетів ..... кацапського там лише їхня алкашня та клопи з параші завезені ((
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24.06.2022 13:24 Відповісти
 
 