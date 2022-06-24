УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6209 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
12 034 24
війна (56174) діти (4401) протез (59) Буча (498)

Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Бучі дівчинка втратила маму, кота і руку. Вона три місяці провела у лікарні й досі мучиться від фантомних болей. Протез, який потрібен Софії, коштує кілька десятків тисяч доларів.

Про це повідомила в інстаграмі волонтер Аліна, яка опікується допомогою дівчинці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я - Софія і я маленька українка. Я втратила руку, маму й улюбленого кота в Бучі. Я одна з 910 дітей, які сьогодні постраждали від рук сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка провела в лікарні три місяці, пережила операцію й досі відчуває у втраченій руці фантомні болі.

Читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні 338 дітей загинули та понад 610 поранено, - Офіс генпрокурора

"Зараз я в Римі, але здригаюся від кожного звуку і боюся літаків. Коли я переживаю, у мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає в усе тіло. У минулому житті я займалася кінним спортом, але не знаю, чи зможу знову це робити з однією рукою", - сказано в повідомленні.

Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез 01

Софії можна виготовити протез - його взялася зробити клініка зі США. Але вартість вимірюється десятками тисяч доларів.

Допомогти Софії можна, переказавши гроші:

4441 1144 5428 9404 Середюк Аліна Валеріївна (моно)

+38 066 120 36 80 PayPal.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Компенсації за знищення України та каліцтва українських людей можна чекати роками. А ми з Вами не обідніємо на 200-500 гривень, тим паче, що це дівчинка, яка в майбутньому стане жінкою і мамою.
показати весь коментар
24.06.2022 10:08
+4
А вона компенсація буде якщо її не вимагати?

Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.

Росіяни ж ні в чому не винні, так?
І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.

Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
показати весь коментар
24.06.2022 10:38
+4
Ось не знаю, матюкатись чи ні. Є в м. Брауншвайг (Німеччина) фонд, який опікується дітьми, що потребують протезування. Для України вони хотіли 3-6 діток (в залежності від складності) забезпечити протезами (здається швейцарськими) і опікуватися ними і одною супроводжуючою особою до досягнення 26-річного віку. Що в результаті? Українська стіна - МОЗ, корупція чи ще щось. Швидше за все фонд перенаправить гроші кудись інше. *****! Таки матюкнувся.
показати весь коментар
24.06.2022 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Компенсації за знищення України та каліцтва українських людей можна чекати роками. А ми з Вами не обідніємо на 200-500 гривень, тим паче, що це дівчинка, яка в майбутньому стане жінкою і мамою.
показати весь коментар
24.06.2022 10:08 Відповісти
А вона компенсація буде якщо її не вимагати?

Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.

Росіяни ж ні в чому не винні, так?
І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.

Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
показати весь коментар
24.06.2022 10:38 Відповісти
тим більше будемо своїм допомогати, бо ніхто інший не допоможе. А на рахунок що будуть жити і тішитися життю, ніхто того не зна і що то буде у них за життя і що то буде за радість.
показати весь коментар
24.06.2022 12:00 Відповісти
Перевищено ліміт по операціям.
показати весь коментар
24.06.2022 10:19 Відповісти
В мене також через privat24 більше 25 операцій на тиждень - звідки таке обмеження? Валєр'євіч заборонив?
показати весь коментар
24.06.2022 11:00 Відповісти
Тут маеться на увазі, що кількість поповненнь, яку може прийняти банківська карта не перевищує 250 за тиждень. Я теж не зміг відправити.
показати весь коментар
24.06.2022 17:41 Відповісти
"...Згідно з правилами платіжної системи загальна кількість операцій для поповнення однієї картки ... На жаль, ми не можемо провести цей переказ..."
показати весь коментар
24.06.2022 10:21 Відповісти
не вдається((((( перевищено ліміт операцій на тиждень
показати весь коментар
24.06.2022 10:36 Відповісти
Джоконда смотрит тем же взглядом, но в сторону.
показати весь коментар
24.06.2022 10:45 Відповісти
+
показати весь коментар
24.06.2022 10:57 Відповісти
s paypal(om) problema - kto znae skazitj ludine kto sobirae dengi



показати весь коментар
24.06.2022 11:15 Відповісти
iz Latviji nepozvolajet perevod.....skoree vsevo iz drugih EU stran tozhe. (no ja ne uveren)
показати весь коментар
24.06.2022 11:17 Відповісти
Дайте іншу картку. Забагато транзакцій.
показати весь коментар
24.06.2022 11:24 Відповісти
ватники скажут фотошоп ві все врети
показати весь коментар
24.06.2022 11:33 Відповісти
Нажаль, переказ блокуеться.
показати весь коментар
24.06.2022 12:25 Відповісти
Ось не знаю, матюкатись чи ні. Є в м. Брауншвайг (Німеччина) фонд, який опікується дітьми, що потребують протезування. Для України вони хотіли 3-6 діток (в залежності від складності) забезпечити протезами (здається швейцарськими) і опікуватися ними і одною супроводжуючою особою до досягнення 26-річного віку. Що в результаті? Українська стіна - МОЗ, корупція чи ще щось. Швидше за все фонд перенаправить гроші кудись інше. *****! Таки матюкнувся.
показати весь коментар
24.06.2022 12:37 Відповісти
Неможливо перевести
показати весь коментар
24.06.2022 13:50 Відповісти
Спрацювало обмеження.Хто знає що це?
показати весь коментар
24.06.2022 13:54 Відповісти
Владелец карты должен снять лимит на пополнение в Приват24
показати весь коментар
25.06.2022 08:40 Відповісти
А зеленая гидота не желает попиариться как Порох? Пусть не армии помощь, но хоть детям покалеченным...
120 миллиардов баксов украсть за три года (по словам Саакашвили и Блимкена) ---- и тишина....
показати весь коментар
24.06.2022 17:01 Відповісти
Кицю ми поможимо і тобі і всім іншим діткам.
Но проблема дійсно є із обмеженням к-сті переказів
Прохання до адміністрацію Цензора донести цю інформацію до родичів цієї красуньки. Щиро від всіх нас будемо вдячні
показати весь коментар
24.06.2022 20:29 Відповісти
Немає слів наскільки зелена істота принесла горя Україні.
Хто поверне дівчинці маму і здоровля .... Риторичне питання.
Думаю в память про неї треба щось написати на могилах агентів кремля в Україні -
чим скоріше це станеться, тим краще
показати весь коментар
25.06.2022 01:21 Відповісти
Біомеханічна рука по плече коштує від сто і більше тисяч долларів плюс обслуговування операція по встановленню реабілітація і того тисяч двісті триста і це тільки одна дитина. Я займаюся розробкою біомеханіки та екзоскелетів пропонував свої послуги деяким людям в Україні при тому що грошей на встановлення і обслуговування не просив взагалі так людям виявилося мерседес чи шевроле умовний потрібен ніж славута. Займаюся в партнерстві з португалським інженером матеріали всі свої, але через те що фірма невідома та не розкручена як американські чи німецькі клієнтів дуже важко знайти .
показати весь коментар
25.06.2022 09:29 Відповісти
 
 