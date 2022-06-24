Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез. ФОТО

В Бучі дівчинка втратила маму, кота і руку. Вона три місяці провела у лікарні й досі мучиться від фантомних болей. Протез, який потрібен Софії, коштує кілька десятків тисяч доларів.

Про це повідомила в інстаграмі волонтер Аліна, яка опікується допомогою дівчинці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я - Софія і я маленька українка. Я втратила руку, маму й улюбленого кота в Бучі. Я одна з 910 дітей, які сьогодні постраждали від рук сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка провела в лікарні три місяці, пережила операцію й досі відчуває у втраченій руці фантомні болі.

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"Зараз я в Римі, але здригаюся від кожного звуку і боюся літаків. Коли я переживаю, у мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає в усе тіло. У минулому житті я займалася кінним спортом, але не знаю, чи зможу знову це робити з однією рукою", - сказано в повідомленні.

Софії можна виготовити протез - його взялася зробити клініка зі США. Але вартість вимірюється десятками тисяч доларів.

Допомогти Софії можна, переказавши гроші:

4441 1144 5428 9404 Середюк Аліна Валеріївна (моно)

+38 066 120 36 80 PayPal.