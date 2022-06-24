Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Бучі дівчинка втратила маму, кота і руку. Вона три місяці провела у лікарні й досі мучиться від фантомних болей. Протез, який потрібен Софії, коштує кілька десятків тисяч доларів.
Про це повідомила в інстаграмі волонтер Аліна, яка опікується допомогою дівчинці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я - Софія і я маленька українка. Я втратила руку, маму й улюбленого кота в Бучі. Я одна з 910 дітей, які сьогодні постраждали від рук сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.
Дівчинка провела в лікарні три місяці, пережила операцію й досі відчуває у втраченій руці фантомні болі.
"Зараз я в Римі, але здригаюся від кожного звуку і боюся літаків. Коли я переживаю, у мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає в усе тіло. У минулому житті я займалася кінним спортом, але не знаю, чи зможу знову це робити з однією рукою", - сказано в повідомленні.
Софії можна виготовити протез - його взялася зробити клініка зі США. Але вартість вимірюється десятками тисяч доларів.
Допомогти Софії можна, переказавши гроші:
4441 1144 5428 9404 Середюк Аліна Валеріївна (моно)
+38 066 120 36 80 PayPal.
Будь ласка, зачекайте...
Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.
Росіяни ж ні в чому не винні, так?
І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.
Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
120 миллиардов баксов украсть за три года (по словам Саакашвили и Блимкена) ---- и тишина....
Но проблема дійсно є із обмеженням к-сті переказів
Прохання до адміністрацію Цензора донести цю інформацію до родичів цієї красуньки. Щиро від всіх нас будемо вдячні
Хто поверне дівчинці маму і здоровля .... Риторичне питання.
Думаю в память про неї треба щось написати на могилах агентів кремля в Україні -
чим скоріше це станеться, тим краще