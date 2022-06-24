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обстріл (20960) Донецька область (5677) Костянтинівка (117) Кириленко Павло (866)

Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашистипродовжують вбивати цивільних та нищити інфраструктуру на Донеччині – як на фронті, так і у відносному тилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 01

"Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 02
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 03
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 04
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 05
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 06

Зазначається, що у Миколаївській громаді росіяни здійснили артобстріл Райгородка – є інформація про 2 загиблих та 1 пораненого.

"Як завжди, гаряче у Мар’їнській громаді. Впродовж ночі тривали артилерійські та мінометні обстріли. У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще в трьох від обстрілів зайнялися пожежі. ЗСУ відбиває всі ворожі атаки на цьому напрямку", - додав Кириленко.

Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 07
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 08
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 09
Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА 10
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Прочитала вчора тут про план НАТО, якщо нападуть орки на Прибалтику. Україна на сьогодні виходить крутіша усяких організацій. Хотя без допомоги світу прийшлось би кепсько. Бережіть Україну.
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24.06.2022 10:16 Відповісти
А що в тому плані? Занепокоєння?
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24.06.2022 10:36 Відповісти
Щось типу 180 днів на деокупацію. За півроку москалі там просто знищать все.
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24.06.2022 10:48 Відповісти
Нужно уже бить в ответ по территории Рашки. А то рашисты чуствуя безнаказанность нам всю страну сровняют с землей
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24.06.2022 10:34 Відповісти
маз которые порох и аваков давал ах ватные скоты(
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24.06.2022 11:48 Відповісти
Не порох, а Україна
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24.06.2022 23:01 Відповісти
прочитав про Константинівку і здивувався: хіба Костянтинівка не в ордло?
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24.06.2022 12:48 Відповісти
Чого ти тут забув, якщо не знаєш своєї країни?
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24.06.2022 23:00 Відповісти
 
 