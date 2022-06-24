Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА. ФОТО

Рашистипродовжують вбивати цивільних та нищити інфраструктуру на Донеччині – як на фронті, так і у відносному тилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Миколаївській громаді росіяни здійснили артобстріл Райгородка – є інформація про 2 загиблих та 1 пораненого.

"Як завжди, гаряче у Мар’їнській громаді. Впродовж ночі тривали артилерійські та мінометні обстріли. У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще в трьох від обстрілів зайнялися пожежі. ЗСУ відбиває всі ворожі атаки на цьому напрямку", - додав Кириленко.











