У Маріуполі пожежа на сміттєполігоні. У місті третій день дим та сморід, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок пожежі на сміттезвалищі щосекунди у повітря потрапляє безліч хімічної отрути, яку вдихають містяни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"До всіх негораздів у місті додалась ще одна. Пожежа на законсерованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморській район міста. Пожежа на сміттезвалищі щосекунди викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихать містяни. Жодних заходів для локалізації або тушіння окупантами не приймається, бо вони не мають потужностей для цього. Наслідки такого поводження будуть катострофічні", - пише Андрющенко.
Він додає, що модульні будинки "живого щиту" будуються в бесоредньої близкості від сміттезвалища на відстанні до 1,5 км.
Будь ласка, зачекайте...
Бо в кацапсячих ЗМІ , Маріуполь виглядає інакше .
Я коли це читав , майже сльозу пустив ,, ну таку вже милу картинку намалювали кацапські журнашлюхи , ну хоч кидай все і переїзджай туди .
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https://www.ostro.org/general/world/articles/639523/
....с началом специальной военной операции и весь хлам копился под окнами и за пару месяцев мусорные кучи - достигли высоты второго этажа.
Теперь картина переменилась. Мы попали в обычный двор - все убрано и подметено, цветут клумбы, поют птицы .. Исчез запах сырости и гнили. Над лавочками для защиты от солнца установлены самодельные козырьки. Мальчишки гоняют мяч. Деревья побелены известью, а белоснежные бордюры придают двору кокетливый и праздничный вид. Огромная воронка почти засыпана щебнем и осколками кирпичей. Появилось много машин - обычная жизнь - обычного современного города».
Кремлевские писаки с жаром пересказывают, как местные жители радостно им сообщают: мы тут «организовали несколько субботников, нашли тяпки, метелки, а в соседнем доме - известку, кто-то вынес кисточки. Побелили. Подштукатурили, залатали дыры от снарядов и вот живем - мирную жизнь налаживаем».
«Воды пока нет, но ее привозят, гуманитарку выдают регулярно, магазинчики заработали, в общем с продуктами проблем нет. Хронических больных и совсем пожилых с помощью волонтеров отправили в больницы или на "большую землю". Некоторые семьи начали возвращаться. Вот так мы каждый день меняем свою жизнь к лучшему», - якобы рассказывают мариупольчане корреспондентам «Российской газеты». Ну, вот не было у мариупольчан жизни до 24 февраля, а теперь дождались, наконец, можно ее «изменить к лучшему»...
А вот еще один момент радости в «новой» жизни мариупольчан, какой ее преподносят российскому читателю. Читаем внимательно: «Наступает время обеда. Перед подъездом появляются столы. Здесь не принято есть в одиночку - в собственной квартире. Кто-то выносит табуретки, стулья. Женщины расстилают скатерть. Кто-то нарезает салат из огурцов и капусты, кто-то приносит вареные яйца и хлеб, сало, колбасу, вскрываются банки с паштетом из гуманитарной помощи. Появляется квас, минералка, лимонад .... Каждый приносит что-то от себя. Во главе стола - казан с кулешом. Его на костре приготовил бывший сталевар Иван Мороз по фирменному рецепту».
То есть, не забудьте, россияне: у мариупольцев не принято есть в одиночку - в собственной квартире…
«Появляется гитара и неожиданно оказывается, что большой и могучий сталевар очень талантливый гитарист и хорошо поет. Музыка разливается по всем уголкам двора. ( Не життя а - малина , в розбитому вщент місті ) . Случайные прохожие занимают соседние лавочки. Машины притормаживают, чтобы гулом двигателя не мешать гитаристу. - Нацисты хотели отобрать у нас все самое лучшее. Хотели внушить, что Россия плохая и поссорить нас с Украиной. Представьте, присылали учителям для распространения в школах цитатники с речами Бандеры, Шухевича, Мазепы, Гитлера, а мы вот не поддались», - заключает «РГ» словами некой «преподавательницы электросварки» Елены Мудровой.
Занавес!