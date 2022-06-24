У Маріуполі пожежа на сміттєполігоні. У місті третій день дим та сморід, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок пожежі на сміттезвалищі щосекунди у повітря потрапляє безліч хімічної отрути, яку вдихають містяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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"До всіх негораздів у місті додалась ще одна. Пожежа на законсерованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморській район міста. Пожежа на сміттезвалищі щосекунди викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихать містяни. Жодних заходів для локалізації або тушіння окупантами не приймається, бо вони не мають потужностей для цього. Наслідки такого поводження будуть катострофічні", - пише Андрющенко.

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Він додає, що модульні будинки "живого щиту" будуються в бесоредньої близкості від сміттезвалища на відстанні до 1,5 км.