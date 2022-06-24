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Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, поліцейські задокументували злочини росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів області. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків, цивільних об'єктів та інфраструктури. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

"Упродовж минулої доби російські війська били по таких населених пунктах: м. Красногорівка,м. Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут. смт Південне, с. Орлівка, м. Залізне, м. Слов’янськ, с. Уманське, смт Райгородок, м. Костянтинівка,с.Максимільянівка. Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", - зазначають правоохоронці.

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА. ФОТО

Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 01
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 02
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 03
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 04
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 05
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 06
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 07
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 08
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 09
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 10
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 11
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 12
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 13
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 14
Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція 15

Також повідомляється, що руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів: 21 житловий будинок, школа, завод, адмінбудівлі.

"Воєнні злочини росії задокументовано. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - додали в Нацполіції.

Автор: Ірина Дашківська
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Главное не стрелять в ответ ато путен обидеца и будет эскалация
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24.06.2022 11:03 Відповісти
бери выше, не эскалация, а нападет по настоящему!!!
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24.06.2022 11:07 Відповісти
не бачу тут юмора тут -
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24.06.2022 11:10 Відповісти
Просили ...путлер введи ...на митинге в Донецке в марте 2014...путлер ввел...
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24.06.2022 11:41 Відповісти
РюZZkaязычная защита рюсскаящычного наречия...
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24.06.2022 11:44 Відповісти
 
 