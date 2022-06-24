Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай. ВIДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Вантажівкою до міста вже не проїхати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська.
Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав Гайдай.
Топ коментарі
+26 Підлога Маккартні
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+19 Сергей Иванофф
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+12 юрий Шмалько ea66d093
показати весь коментар24.06.2022 11:45
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На яких дебілів розраховано цей висер?
Можете распечатать и повесить на кухне. Можно будет даже на ней дорисовать квадрокоптер с бомбочкой над Миллерово или Старым Осколом