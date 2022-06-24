Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай. ВIДЕО+ФОТО

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Вантажівкою до міста вже не проїхати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська.

Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав Гайдай.

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