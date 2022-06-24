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Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай. ВIДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Вантажівкою до міста вже не проїхати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська.
Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав Гайдай.

Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай 01

Дивіться також: Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА. ФОТО
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Топ коментарі
+26
А боневтик так старался, так старался, так дороги строил
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24.06.2022 11:19
+19
Слов нет, как и стингеров, судя по всему.
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24.06.2022 11:17
+12
с вертолета?
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24.06.2022 11:45
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Слов нет, как и стингеров, судя по всему.
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24.06.2022 11:17 Відповісти
Стингер хорош для воздушных целей на малых высотах до 4.5 км. Рашисты хоть и дебилы но не настолько, чтобы подставляться. Отстрелялись на высоте по целям и домой.
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24.06.2022 11:33 Відповісти
с вертолета?
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24.06.2022 11:45 Відповісти
твоего контроля только и не хватало...
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24.06.2022 11:46 Відповісти
Стингеры где-то значительно западнее охраняют небо. Почти всё, что сбивается (все реже) - старая совдеповская Игла.
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24.06.2022 11:49 Відповісти
и стингеры, и перуны, и иглы есть в достаточном количестве, и их никто не "ныкает" на какой-то запад.
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24.06.2022 11:55 Відповісти
а под диваном смотрели??
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24.06.2022 11:57 Відповісти
дати любому бійцю той Стінгер і він вистрілить в пусте небо. Для стрільби з ПЗРК необхідна досить тривала підготовка і тренування на тренажерах.
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24.06.2022 13:33 Відповісти
Як тільки починає працювати РЛС нашої ППО, через 15 хв. на неї прилітає Іскандер. Така зараз реальність. Треба встигнути за ці 15 хв. виявити літак, і вистрілити по ньому. А з ПЗРК можна працювати, коли ціль видима. Літаки ж можуть атакувати віддалік, знаючи координати цілі. Навіть не дуже наближаючись до лінії фронту. Сподівання, що командування думає над вирішенням проблеми разом з західними партнерами.
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24.06.2022 22:24 Відповісти
А боневтик так старался, так старался, так дороги строил
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24.06.2022 11:19 Відповісти
Ви не зрозуміли. Це Гайдай анонсує нове "Велике крадівництво". Тому "треба швидше зіюакінчити війну".
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24.06.2022 12:07 Відповісти
Так ви нищіть те що нищить вас. Маляр уже писала,що досить інформації без інформації
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24.06.2022 11:23 Відповісти
Чим нищить?!В нас є крилаті та балістичні ракети?!Чи авіація?!
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24.06.2022 11:31 Відповісти
А мы будем заряжать в пушки тех кто сдал или просрал наше оружие и будем ими стрелять
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24.06.2022 11:40 Відповісти
Є!!!!!!!!!!! Мільярди але вони закопані в асфальт. Відкопувати "не на часі" (с) "Боневтік"
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24.06.2022 13:35 Відповісти
орда з мухосраней...
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24.06.2022 11:30 Відповісти
Вы хоть в Северодонецке перед отступлением уничтожили ценные вещи и стратегические обьекты или завтра рашисты будут хвастаться как грабят очередные музеи и по ж/д идут поезда с боеприпасами а назад с зерном
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24.06.2022 11:37 Відповісти
я так понимаю что они делают то что в данных обстоятельствах должны были делать мы, стоило бы конечно завалить им парочку вертушек, ну так в качестве благодарности)
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24.06.2022 11:41 Відповісти
Зато Янелох 1 Боневтік Шашликович дороги побудував. Є що бомбити.
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24.06.2022 11:43 Відповісти
А перед этим Яйценюк и Порошок стену на границе строили. Кучу денег вбухали. И как, помогла она? Лучше бы на ракетную программу потратили.
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24.06.2022 11:48 Відповісти
а че ж зеля на ракетную программу не потратил а на асфальт
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24.06.2022 12:43 Відповісти
Что-то зебанутым завоняло.
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24.06.2022 13:13 Відповісти
Ракетна програма успішно впроваджувалася доки бидло не вирішило, що війна припиниться, якщо прибрати тих хто на ній збагачується.
На яких дебілів розраховано цей висер?
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24.06.2022 14:11 Відповісти
А в цыфрах и в разработках можешь показать ракетные программы 2014-2019 и 2019 -2022?
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25.06.2022 10:21 Відповісти
самолеты и вертолеты откуда-то ж взлетают, возможно, даже с территории Украины, временно оккупированной, может и дроном можно туда долететь и скинуть 2-3 бомбочки..., а то видела ролик, как с дрона кидают бомбочки по легковушке, кому она сдалась..., самолетик - вот хорошая цель
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24.06.2022 11:49 Відповісти
я Вам покажу карту, откуда они взлетают (с)
Можете распечатать и повесить на кухне. Можно будет даже на ней дорисовать квадрокоптер с бомбочкой над Миллерово или Старым Осколом
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24.06.2022 12:11 Відповісти
вам такі відео дивитися не можна , втрачаєте почуття реальності ((
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24.06.2022 13:40 Відповісти
этим бы асфальтом боневтiка по **#лу - по другому не дойдет..
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24.06.2022 11:51 Відповісти
Сдачі давати нізя, а то третя світова почнеться!
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24.06.2022 12:12 Відповісти
Давай здачу , хто забороняє ? Чим здачу давати зібрався - своїми коментами ? ((
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24.06.2022 13:42 Відповісти
Гайдая древние правители бы уже казнили десять тысяч раз. У него только плохие вести. А ведь есть у него есть почетная грамота и целый орден от РПЦ. Интересно, за что.
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24.06.2022 12:30 Відповісти
Какие же ******** на цензоре собрались ! В стране идет война а быдлота вместо того, что бы помогать и что то делать сидит и обсирает . Даже Порошенко себе не позволяет в это время критиковать Зеленского. Что б вам ***** в форточку от кацапов прилетело.
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24.06.2022 12:35 Відповісти
В них "мєтодічка про асфальт" на застаріває. А якби Зеленський замість доріг будував ракети, а війни не сталося-ці боти би репетували : "Зебіли, де асфальт ?!" А так-до війни їздили по більш-менш людських дорогах та мовчали собі. Зате зараз з своїх бойових диванів сварять українців та повчають усіх, як Україна має воювати.
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24.06.2022 12:49 Відповісти
Ти дебіл? Хоча це більш риторичне питання...А якби війни не сталося то і тисяч загиблих українців не було б, але тобі то, що з того? ти ж на дивані, родичів не ховаєш у закритих трунах, можна і пзд.. ти сидіти.
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24.06.2022 13:38 Відповісти
Я еще до войны говорил что по новым дорогам быстро пойдут российские танки! И спрашивал , что лучше , снести предателя Зеленского и из з а этого на нас Путин нападет (как утверждал сам Зеленский ) , или на нас нападет Путин , а руководить нами будет предатель! Вопрос остался актуальным! А все закидоны типа выявлять предателей не на часi , это отмазки для предателей!
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25.06.2022 10:40 Відповісти
ты на фронте или за стучалки получаеш свои 30
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24.06.2022 13:12 Відповісти
У вас зеленых... было 3года что-то делать. Что вы сделали? Правильно них.... Расхреначили на асфальте 300лярдов грн.,перед вторжением сволочи приспали народ своими "шашлыками в мае", сдали Херсон, половину Запорожской области за сутки, и сидит оно еще что-то вякает.
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24.06.2022 13:31 Відповісти
А где же ПВО? Стингеры? Все разбомбили на складах?
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24.06.2022 13:28 Відповісти
так а в чому проблема, ви такого не очікували?
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24.06.2022 13:29 Відповісти
Видать у мародера пороха еще бабла дох.. , порохоботов как гнуса в тайге!!
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24.06.2022 15:04 Відповісти
то робити цілодобове чергування стінгерами
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24.06.2022 16:05 Відповісти
 
 