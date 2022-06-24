Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За клопотанням прокурорів судом ухвалено рішення про накладення арешту на особисте майно російського бізнесмена, майно підконтрольних йому комерційних структур, банківські рахунки та незаконно видобуті корисні копалини загальною вартістю понад 1 млрд грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.
"За даними слідства, громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також одержав дозволи на спеціальне користування надрами на території України. В порушення вимог діючого законодавства, у співучасті з іншими фізичними особами він здійснював видобуток у промислових масштабах щебню і піску на території Київської та Житомирської областей. Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.
В ході досудового розслідування також встановлено, що цей громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію.
Будь ласка, зачекайте...
Ермак, или его Зеля:
- Шольц, че твои коммерсы сюда мухой не летят? Ану быстро в натуре принесли бабло и работайте!!
ну тупые....
А темпы такие не просто так, а чтобы они успели спокойно перерегистрировать или продать свои бизнесы.
Монастирського на передову в окопи, Бканова на передову підносити патрони, Венедиктову на передову готовити їсти і прати хлопцям шкарпетки, Єрмаку з Татаровим задіяти 95 квартал і в турне на передову з розважальною програмою. Хоч якась користь для країни має бути від цього шобла.
Про самого верховного не згадую він має бути на робочому місці. Де саме, то військова таємниця.
дочекалися четвертого місяця війни щоб нарешті припинити злочин,
у війни всетаки знайшлись якісь плюси