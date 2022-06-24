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Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За клопотанням прокурорів судом ухвалено рішення про накладення арешту на особисте майно російського бізнесмена, майно підконтрольних йому комерційних структур, банківські рахунки та незаконно видобуті корисні копалини загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 01

"За даними слідства, громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також одержав дозволи на спеціальне користування надрами на території України. В порушення вимог діючого законодавства, у співучасті з іншими фізичними особами він здійснював видобуток у промислових масштабах щебню і піску на території Київської та Житомирської областей. Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування також встановлено, що цей громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію.


Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР арештувало майно вартістю у понад 2 млрд грн, рахунки та корпоративні права російської "Татнефті"


Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 03
Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 04
Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 05
Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 06
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Топ коментарі
+21
кто-то же выдал ему эти разрешения...
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24.06.2022 11:20
+5
За 4 мес. войны хлопнули бизнес второго россиянина (не считая Сбербанк и Фирташа). Такими темпами лет через 100-200 лишат всех россиян бизнес-активов в Украине.
А темпы такие не просто так, а чтобы они успели спокойно перерегистрировать или продать свои бизнесы.
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24.06.2022 11:47
+5
і це на 5 місяці кровопролитної війни з підарашкою??!!!!! Рівно на 10 днів.
Монастирського на передову в окопи, Бканова на передову підносити патрони, Венедиктову на передову готовити їсти і прати хлопцям шкарпетки, Єрмаку з Татаровим задіяти 95 квартал і в турне на передову з розважальною програмою. Хоч якась користь для країни має бути від цього шобла.
Про самого верховного не згадую він має бути на робочому місці. Де саме, то військова таємниця.
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24.06.2022 11:50
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кто-то же выдал ему эти разрешения...
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24.06.2022 11:20 Відповісти
Мабуть Київський Хотабич який мешкає там ще 1990 року, якому давно треба було вирвати всю бороду.
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24.06.2022 11:51 Відповісти
За даними слідства, громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також одержав дозволи на спеціальне користування надрами на території України. В порушення вимог діючого законодавства, у співучасті з іншими фізичними особами він здійснював видобуток у промислових масштабах щебЕню і піску на території Київської та Житомирської областей. Джерело: https://censor.net/ua/p3349915\\\\\\\\\

Ермак, или его Зеля:
- Шольц, че твои коммерсы сюда мухой не летят? Ану быстро в натуре принесли бабло и работайте!!
ну тупые....
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24.06.2022 11:26 Відповісти
прилітять, і ще й як прилітять, якщо можна буде платити меньше податків або не платити їх взагалі, тільки відкати, якщо можна буде начхати на екологію, якщо можна буде робітникам платити по-меньше, а так і буде, німці дуже ******* економити. На комусь, недурно ж з Китєм зв"язалися і з рф, вони давали їм можливість нехило так збагатитися, а те, що за рахунок людей? А кого то обходить? Війну хочуть за будь-яку ціну закінчити, так, як найшибчей, якщо ціну платити не їм, то чому б ні?
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24.06.2022 11:32 Відповісти
Знову дуже своєчасно...
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24.06.2022 11:33 Відповісти
Та сейчас наложит еще и полные штаны, после того как мы его заочно арестуем и кондратий точно хватит после нашей многоходовочки с заочным осуждением.
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24.06.2022 11:45 Відповісти
За 4 мес. войны хлопнули бизнес второго россиянина (не считая Сбербанк и Фирташа). Такими темпами лет через 100-200 лишат всех россиян бизнес-активов в Украине.
А темпы такие не просто так, а чтобы они успели спокойно перерегистрировать или продать свои бизнесы.
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24.06.2022 11:47 Відповісти
А раніше куди влада дивилася?
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24.06.2022 11:48 Відповісти
і це на 5 місяці кровопролитної війни з підарашкою??!!!!! Рівно на 10 днів.
Монастирського на передову в окопи, Бканова на передову підносити патрони, Венедиктову на передову готовити їсти і прати хлопцям шкарпетки, Єрмаку з Татаровим задіяти 95 квартал і в турне на передову з розважальною програмою. Хоч якась користь для країни має бути від цього шобла.
Про самого верховного не згадую він має бути на робочому місці. Де саме, то військова таємниця.
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24.06.2022 11:50 Відповісти
А раніше куди дивились ті прокурори? Мабудь в долі були...
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24.06.2022 11:58 Відповісти
Та не мабуть а точно були, і не тільки прокурори і не тільки при цій владі
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24.06.2022 12:38 Відповісти
Хто "кришував" "бізнесмена"? Чи знову мафія залишиться в темряві?
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24.06.2022 12:58 Відповісти
Юнигран...фирма этого гандона!
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24.06.2022 13:21 Відповісти
наверняка купил не одного руководителя "укрнадра" и ""минприроды"" и кого-то в кабмине!! то -то они ходят все на каналы Тв такие все холёные и важные...(а с виду самая обыкновенная жопа))... Иначе кто бы ему дал разрешение над добычу полезных ископаемых в Украине в таких огромных масштабах и в разных областях.. 100% , есть крыша и в администрации президента.. Такой оборот песка и щебня просто так не оформить и не переработать!! мафия живёт и процветает и продолжает жить и при банде Зеленского!!
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24.06.2022 13:48 Відповісти
А самого фігуранта звісно немає! І головне, що чиновники які видавали дозволи, реєстрували власність і т.д. у цій справі ні до чого. Зараз ці ж чиновники перерахують для ЗСУ певні суми, а після війни як ні в чому не бувало продовжать свої брудні справи.
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24.06.2022 14:05 Відповісти
Если обнародуете информацию, то давайте факты с именами и фамилиями , а то получается просто трескотня из подворотни. Шо и хочется и колется?! Это не есть позиция СМИ Украины!!!
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24.06.2022 14:50 Відповісти
таких незаконних кар'єрів повна купа,

дочекалися четвертого місяця війни щоб нарешті припинити злочин,
у війни всетаки знайшлись якісь плюси
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24.06.2022 16:03 Відповісти
 
 