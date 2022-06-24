Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн. ФОТО

За клопотанням прокурорів судом ухвалено рішення про накладення арешту на особисте майно російського бізнесмена, майно підконтрольних йому комерційних структур, банківські рахунки та незаконно видобуті корисні копалини загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

"За даними слідства, громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також одержав дозволи на спеціальне користування надрами на території України. В порушення вимог діючого законодавства, у співучасті з іншими фізичними особами він здійснював видобуток у промислових масштабах щебню і піску на території Київської та Житомирської областей. Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування також встановлено, що цей громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію.





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