Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові в ніч на 24 червня російські війська завдали ракетного удару по спортивному комплексу одного з навчальних закладів, у зруйнованій будівлі почалася пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, в ніч на 24 червня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний удар по спортивному комплексу одного з навчальних закладів у Київському районі м. Харкова.
"Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 кв. метрів", - сказано в повідомленні.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Першочергові слідчі дії проводяться Харківським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
Будь ласка, зачекайте...
В росіян психологія гоблінів. Це неймовірно примітивні істоти. Вони розуміють тільки силу, все решта сприймають за слабкість. Вони дуже легко перелякуються від демонстрації сили і саме тому вони так агряться на медійно розпіарені речі які її демонструють - це я про те як вони б'ють не потому що доцільно, а що було розкручено в змі. І ціль у таких дій в них одна це показати своїм рядовим гоблінам що не треба боятись іноземних добровольців, джавелінів, байрактарів, якихось там розкручених лідерів суспільної думки, гаубиць і так далі. До цього легко прийти просто проаналізувавши їх прорежимні телеграм канали в яких вони ведуть пропаганду для своїх солдат.
Так ось якщо б на кожну атаку по Україні росіяни отримували в 10 раз більшу відповідь, то вони б не ризикували атакувати тому що рядові громадяни рф ходили б перелякані та нили б що треба зупинити війну і навіть саботували все, а не йшли з радістю воювати. Зрозумійте для росіян війни немає. Вони кайфують - у них завдяки цінам на ресурси все ок. А завдяки пропаганді війна та воювати це щось красиве та можливість перемогти.
І саме такі норми пояснюють чому росіяни беззмістовно обстрілювали та обстрілюють наприклад Харків. Там ціль проста, вони думають що українці такі як росіяни, і намагаються викликати страх методами терору і в такий спосіб заставити народ України здатись, капітулювати.
Щоб українцям перемогти треба зробити так щоб середньостатистичний росіянин чувши погане слово в сторону України зразу починав труситись та кричати що "не треба провокувати українців".
І ні гобліни це факт ти просто уявлення не маєш що таке архетипи. Гоблінів, ельфів, гномів та інших наприклад всіх тих рас інопланетян із різної дешевої фантастики (серіали, фільми, ігри) люди вигадали не просто так це все гротескне відображення окремих аспектів людства. Це все архетипи.