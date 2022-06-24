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Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові в ніч на 24 червня російські війська завдали ракетного удару по спортивному комплексу одного з навчальних закладів, у зруйнованій будівлі почалася пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, в ніч на 24 червня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний удар по спортивному комплексу одного з навчальних закладів у Київському районі м. Харкова.

"Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 кв. метрів", - сказано в повідомленні.

Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 01
Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 02

Дивіться також: Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж


Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 03
Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 04
Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 05

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії проводяться Харківським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
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Топ коментарі
+8
Скільки за це було вбито росіян та спаленого їхніх будівель?
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24.06.2022 12:15
+7
І так буде рости поки вони не отримують відповідь рівносильну ударом ногою по зубам за простий ляпас. Іншого вони не зрозуміють.
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24.06.2022 12:53
+6
какой в этом смысл, нужно уничтожать их военную технику и их экономику и пусть русские дохнут сами...
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24.06.2022 12:18
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Скільки за це було вбито росіян та спаленого їхніх будівель?
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24.06.2022 12:15 Відповісти
какой в этом смысл, нужно уничтожать их военную технику и их экономику и пусть русские дохнут сами...
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24.06.2022 12:18 Відповісти
Які ви наївні.

В росіян психологія гоблінів. Це неймовірно примітивні істоти. Вони розуміють тільки силу, все решта сприймають за слабкість. Вони дуже легко перелякуються від демонстрації сили і саме тому вони так агряться на медійно розпіарені речі які її демонструють - це я про те як вони б'ють не потому що доцільно, а що було розкручено в змі. І ціль у таких дій в них одна це показати своїм рядовим гоблінам що не треба боятись іноземних добровольців, джавелінів, байрактарів, якихось там розкручених лідерів суспільної думки, гаубиць і так далі. До цього легко прийти просто проаналізувавши їх прорежимні телеграм канали в яких вони ведуть пропаганду для своїх солдат.

Так ось якщо б на кожну атаку по Україні росіяни отримували в 10 раз більшу відповідь, то вони б не ризикували атакувати тому що рядові громадяни рф ходили б перелякані та нили б що треба зупинити війну і навіть саботували все, а не йшли з радістю воювати. Зрозумійте для росіян війни немає. Вони кайфують - у них завдяки цінам на ресурси все ок. А завдяки пропаганді війна та воювати це щось красиве та можливість перемогти.

І саме такі норми пояснюють чому росіяни беззмістовно обстрілювали та обстрілюють наприклад Харків. Там ціль проста, вони думають що українці такі як росіяни, і намагаються викликати страх методами терору і в такий спосіб заставити народ України здатись, капітулювати.

Щоб українцям перемогти треба зробити так щоб середньостатистичний росіянин чувши погане слово в сторону України зразу починав труситись та кричати що "не треба провокувати українців".
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24.06.2022 12:50 Відповісти
гоблінів не існує, це уявна істота. тому ніякої психології гоблінів не існує і існувати не може. а замість того, щоб ******* тут йди й вбивай росіян, пали їхні будівлі. а тут надаси звіт про кількість.
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24.06.2022 13:13 Відповісти
Звіт? Ти дурак? Таке робиться мовчки. На крайній випадок відповідальність за це мають брати на себе якісь російські чи інші іноземні формування. Все що має бути тут це новини як страждають росіяни та просять зупинити війну,

І ні гобліни це факт ти просто уявлення не маєш що таке архетипи. Гоблінів, ельфів, гномів та інших наприклад всіх тих рас інопланетян із різної дешевої фантастики (серіали, фільми, ігри) люди вигадали не просто так це все гротескне відображення окремих аспектів людства. Це все архетипи.
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25.06.2022 04:49 Відповісти
Нуль цілих хрен десятих.
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24.06.2022 13:45 Відповісти
крепчаєм...
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24.06.2022 12:16 Відповісти
не сси - дяревня.
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24.06.2022 12:26 Відповісти
твій вонючій белгород вже ніколи не буде спати спокійно...
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24.06.2022 12:31 Відповісти
бо може ******* взвтра, а може і ні...
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24.06.2022 15:38 Відповісти
Запускали по 2 ракети, ніякої реакції з нашого боку, крім поради обдристовича вивозити дітей. Потім полетіло по 4, знов ніякої реакції. Тепер вже по 6 прилітає. Далі буде?
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24.06.2022 12:33 Відповісти
І так буде рости поки вони не отримують відповідь рівносильну ударом ногою по зубам за простий ляпас. Іншого вони не зрозуміють.
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24.06.2022 12:53 Відповісти
по БЕЛГОРОДУ HIMARS в место пусков ракет! сколько можно ждать, вашу мать!
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24.06.2022 13:22 Відповісти
Ніяких Хімарсів. Треба використовувати те від чого не буде слідів. Щось саморобне.
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25.06.2022 04:57 Відповісти
Де ППО над Харковом???
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24.06.2022 13:35 Відповісти
 
 