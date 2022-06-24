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Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Кремлівські мрії та реальність

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Денацифікація

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нарешті

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Коротко про стан справ в рф

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Назад, у майбутнє

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Мініатюра

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

... ніколи

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Суворі вулиці Львова

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

РФ у колі партнерів

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Памагітє....

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

...от біда...

Кремлівські мрії та реальність, суворі вулиці Львова, пригоди РФ в Україні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Пригоди рф в Україні

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+31
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24.06.2022 12:30
+30
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24.06.2022 13:06
+25
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24.06.2022 12:57
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А как жителей россии надо называть правильно - орки или урки?
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24.06.2022 12:27 Відповісти
********, сэр
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24.06.2022 12:38 Відповісти
Точніше - підоРос
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24.06.2022 19:52 Відповісти
утирки
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24.06.2022 12:40 Відповісти
По правилам правописания- российцы. Не по правилам- какой угодно гадостью, все равно не ошибешься. Их там столько наплодилось- на любую мерзость найдутся.
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24.06.2022 12:50 Відповісти
Окурки
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24.06.2022 12:52 Відповісти
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24.06.2022 12:57 Відповісти
ТОМУ Я ЗАВЖДИ НА КАЦАПІВ КАЖУ ГОБЛІНИ
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25.06.2022 01:27 Відповісти
гниди
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24.06.2022 13:53 Відповісти
підари)
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24.06.2022 14:29 Відповісти
На мою думку їм найбільш пасує кацападли можна й кацапід@ри!
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24.06.2022 15:39 Відповісти
СВИНОСОБАКИ
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24.06.2022 16:10 Відповісти
Кацапські свинособаки.
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25.06.2022 21:16 Відповісти
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24.06.2022 12:30 Відповісти

фотохостинг imgur
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24.06.2022 12:52 Відповісти
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24.06.2022 13:06 Відповісти
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24.06.2022 18:54 Відповісти
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25.06.2022 20:48 Відповісти
 
 