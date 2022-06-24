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Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили РСЗВ "Ураган" та БРЕМ окупантів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вогнем артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 "Ураган" та БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину) російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.


Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили РСЗВ Ураган та БРЕМ окупантів 01

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили РСЗВ Ураган та БРЕМ окупантів 02

Також дивіться: Артилеристи 81-ї ОАМБр знищили російський БТР разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Ось це справді красиво. Вороже рсзо треба палити чим побільше.
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24.06.2022 13:15 Відповісти
Це той Ураган, що по Запоріжжю вночі лупив
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24.06.2022 13:17 Відповісти
Чув як прилітало, радісно, що їх не стало.
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24.06.2022 13:20 Відповісти
Я так зрозумів автошки типу урал-камазік вже навіть не рахують))
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24.06.2022 13:22 Відповісти
Героям слава!!!
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24.06.2022 13:48 Відповісти
ДШВ України-черговий респектище.Давайте ще...
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24.06.2022 15:17 Відповісти
Скоро в очередном перехваченном разговоре орка со свиноматкой: (матюги опущены)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
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26.06.2022 01:00 Відповісти
 
 