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Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили РСЗВ "Ураган" та БРЕМ окупантів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вогнем артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 "Ураган" та БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину) російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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