У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця. ФОТО

24 червня Голова Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща Міністр Міхал Дворчик та Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відкрили тимчасове модульне містечко в місті-герої Буча Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.

"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця в місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них будуть також жити і вчителі, чиє житло зруйновано як в Бучі, так і в навколишніх населених пунктах, і які працюють в місцевій школі. Це розміщення є тимчасовим — Уряд, регіональна та місцева влада сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", — наголосив Олексій Чернишов.

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За словами Міністра, загалом в Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 людини.







"У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. Цей варіант, який ми почали реалізовувати разом із Урядом Польщі, уже довів свою зручність та оптимальну комфортність", — проінформував очільник Мінрегіону.