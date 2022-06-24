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У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 червня Голова Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща Міністр Міхал Дворчик та Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відкрили тимчасове модульне містечко в місті-герої Буча Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.

У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця 01

"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця в місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них будуть також жити і вчителі, чиє житло зруйновано як в Бучі, так і в навколишніх населених пунктах, і які працюють в місцевій школі. Це розміщення є тимчасовим — Уряд, регіональна та місцева влада сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", — наголосив Олексій Чернишов.

У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця 02

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За словами Міністра, загалом в Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 людини.

У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця 03
У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця 04
У місті-герої Буча відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця 05

"У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. Цей варіант, який ми почали реалізовувати разом із Урядом Польщі, уже довів свою зручність та оптимальну комфортність", — проінформував очільник Мінрегіону.
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RESPECT
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24.06.2022 13:43 Відповісти
Поляки *******
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24.06.2022 13:47 Відповісти
Дешевше одне містечко відкрити в Україні, а ніж повісити собі на шию тисячу дармоїдів.
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24.06.2022 13:54 Відповісти
Та і людям не треба їхати за 2 тисячі кілометрів, а можуть залишитись у свому місті, в Україні.
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24.06.2022 14:32 Відповісти
А теперь покажите мне как орки хоть одного обеспечили жильём
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24.06.2022 13:48 Відповісти
Та на шо - головне учєбнікі завести для шкіл де паРаша називається великою визволителькою.
Кацапи вже сказали що в Марікє зимою будуть функціонувати палатки для обігріву. Цинічний сміх 🤓
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24.06.2022 14:36 Відповісти
Треба не викаблучуватися як мер Харкова Тєрєхов який хоче місцянам які втратили житло одразу побудувати квартири, коли це буде ?? Треба зараз по Україні у безпечних місцях розташовувати
такі модульні містечка, можна у два яруси як звичайну будівлю, бо наприклад навіть зараз на Північній Салтівці люди живуть у підвалах, не всі звісно, але живуть
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24.06.2022 14:31 Відповісти
Молодці. Швидко і якісно.
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25.06.2022 19:07 Відповісти
 
 