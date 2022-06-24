4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Ми боремося за свою свободу і свою землю.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета", - зазначив Зеленський.

"Ми боремося за свою свободу і свою землю. Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", - додав глава держави.

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