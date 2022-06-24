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4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ми боремося за свою свободу і свою землю.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотири місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета", - зазначив Зеленський.
"Ми боремося за свою свободу і свою землю. Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", - додав глава держави.
Топ коментарі
+32 Чайка Київ
показати весь коментар24.06.2022 14:21
+22 Людмила Канивец
показати весь коментар24.06.2022 14:32
+21 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар24.06.2022 14:18
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Будь ласка, зачекайте...
А в 2022 році країна одягла берці, бо ти три роки знищував армію, оборону та економіку, і т.д.
Країна в берцях, а зелені з нажраними мордами.
Як же гидко слухати це. Сдавши ворогу Україну, сгубивши десятки тисяч життів, воно ще щось кукарікає.
На всіх інших - засилля зебобіків; таке саме, як і тут на форумі було ще в 2019-му...
была Букавель, шашлыки, асфальт, море бабла и дороги