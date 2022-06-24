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4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми боремося за свою свободу і свою землю.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета", - зазначив Зеленський.

"Ми боремося за свою свободу і свою землю. Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", - додав глава держави. 

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4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 01
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 02
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 03
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 04
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 05
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 06
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 07
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 08
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 09
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 10

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Вова, кацапи напали на Україну 20 лютого 2014 року.
А в 2022 році країна одягла берці, бо ти три роки знищував армію, оборону та економіку, і т.д.
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24.06.2022 14:21
+22
Господи, помилуй.
Як же гидко слухати це. Сдавши ворогу Україну, сгубивши десятки тисяч життів, воно ще щось кукарікає.
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24.06.2022 14:32
+21
о майскій шашличок опять закукарєкал...шось скоро, завжди ввечері починає
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24.06.2022 14:18
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о майскій шашличок опять закукарєкал...шось скоро, завжди ввечері починає
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24.06.2022 14:18 Відповісти
...а чотирьохкратний ухилянт від призову відразу став Верховним головнокомандувачем - дійсно змінилося
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24.06.2022 14:20 Відповісти
В до цього мабуть не були, і тільки бубочка нас у берці вдів, своїм геніальним керуванням
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24.06.2022 14:21 Відповісти
Вова, кацапи напали на Україну 20 лютого 2014 року.
А в 2022 році країна одягла берці, бо ти три роки знищував армію, оборону та економіку, і т.д.
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24.06.2022 14:21 Відповісти
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24.06.2022 15:16 Відповісти
А вот Жека Кошевой САЧКУЕТ
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24.06.2022 14:22 Відповісти
Все змінилося вісім років тому, а чотири місяці тому приховане лише стало відвертим.
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24.06.2022 14:23 Відповісти
ЦУКИ , шоб вони задохли від прокльонов . Рушат українськи хати ‼️‼️

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24.06.2022 14:25 Відповісти
"Ми" - сказала ЗеленаМуха.
Країна в берцях, а зелені з нажраними мордами.
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24.06.2022 14:27 Відповісти
от тупорилий ********,так ****** йому жилось при "баризі",що воно навіть не доперло досі,що війна триває уже ВІСІМ РОКІВ,совок кінчений
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24.06.2022 14:28 Відповісти
«Мы десятилетиями готовились к нападению России. Мы систематически развивали нашу оборону именно для такого рода боевых действий, которые ведутся в Украине, - с массированным применением боевой мощи, бронетехники и авиации. Украина оказалась для России крепким орешком. Им окажется и Финляндия», - сказал министр обороны Финляндии Кивинен в интервью Reuters.
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24.06.2022 14:29 Відповісти
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24.06.2022 14:30 Відповісти
Господи, помилуй.
Як же гидко слухати це. Сдавши ворогу Україну, сгубивши десятки тисяч життів, воно ще щось кукарікає.
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24.06.2022 14:32 Відповісти
Хочу добавити: звертаюсь до тих "хоть поржем" - поржали, весело? И судя по земарафону до сих пор ржете, уроды.
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24.06.2022 14:35 Відповісти
багато тих ржунів уже догниває під сонечком розбитого Маріуполя,під місцевим Метро
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24.06.2022 14:39 Відповісти
мабуть що лише на одному (з числа популярних проукраїнських) ресурсі, саме на Цензорі, попри всі потуги окремих адмінів (і банять, і деактивують т.зв. "порохоботів"..., ну да: відвертих ворогів касапів - також, і це правда) - переважають адекватні патріоти над зебілами, і щеняють оцю зелену клоунську владу з головкою ЄрЗе на Банковій...
На всіх інших - засилля зебобіків; таке саме, як і тут на форумі було ще в 2019-му...
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24.06.2022 14:41 Відповісти
Та українській правді приблизно 50 на 50. А вона зелений ресурс вже давно, там взагалі намагаються уникати публікацій, що порочать владу, але тим не менш по коментарях видно, що 93% одобрямс вже немає. Хоча прихильників ще вистачає.
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24.06.2022 15:07 Відповісти
Але треба відзначити, що й ті трохи принишкли, і якщо раніше говорили, що Зеленський молодець, то нині взагалі про нього не говорять, обмежуючись фразою, що в країні капець, що діється. Так що евакуація " Азова" і півдня, а також чудесне трудове законодавство не минули безслідно.
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24.06.2022 15:34 Відповісти
на ютубі взагалі дупа... аж зелено
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24.06.2022 21:08 Відповісти
Тут все зрозуміло, в мене одне питання, де і в якій тюрмі будуть сидіти зрадники з ОП та провладної партії. Бені місце за кордоном приготували десь в США, щоб не втік.
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24.06.2022 14:55 Відповісти
Чотири місяці і один день тому, ти виродок, готувався до шашликів! Які нахєр берці?!!
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24.06.2022 14:59 Відповісти
як цей довбень закалупав вже
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24.06.2022 15:00 Відповісти
І що? Проголосуємо за пабєдоносіка знову? Ну, так, па пріколу
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24.06.2022 15:10 Відповісти
а до этого 8 лет ни Иловайска, ни Дебальцева и ни ДАП с Авдеевкой типа и не было ..
была Букавель, шашлыки, асфальт, море бабла и дороги
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24.06.2022 15:12 Відповісти
А от іще: жінок військовослужбовців їбуть, вибачаюсь, прямо на передовій хоч у берцях, хоч без них - сам обдристович сказав. А йому ж жіночки дуже вірять. А як не вірити?
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24.06.2022 15:13 Відповісти
Коли вже воно нарешті замовкне?
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24.06.2022 15:22 Відповісти
А до того вбухували гроші в асвальт...
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24.06.2022 15:38 Відповісти
В берцях зручніше ходити по асфальту
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24.06.2022 15:54 Відповісти
Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах-( мы пахали. я и трактор!)--это сказал четырежды уклонист, кторый 4 месяца сидит в глубоком бункере со всеми удобствами!!!
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24.06.2022 16:42 Відповісти
 
 