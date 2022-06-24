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арешт (1626) Нацполіція (13918) Росатом (68)

У Києві на Подолі наклали арешт на будівлю у 1000 м², власником якої є "Росатом" РФ, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Аби приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Вартість будівлі становить 60 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

У Києві на Подолі наклали арешт на будівлю у 1000 м², власником якої є Росатом РФ, - Нацполіція 01

"Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива - акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі. Її площа становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість – 60 мільйонів гривень.

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Крім того, поліцейські з’ясували, що відомості щодо права власності на цю будівлю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у будівлі та наклали на нерухомість арешт. Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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Топ коментарі
+5
А шо с зданием РОССОТРУДНИЧЕСТВА на Подоле ?
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24.06.2022 14:21
+3
мутна ситуація
а чому не внесли до реєстру?
і ХТО дозволив не вносити до держреєстру?
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24.06.2022 14:25
+3
...з цим теж вже час щось вирішувати
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24.06.2022 14:26
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Теперь ею будет управлять НЕ дебил милованов.
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24.06.2022 14:19 Відповісти
А шо с зданием РОССОТРУДНИЧЕСТВА на Подоле ?
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24.06.2022 14:21 Відповісти
не на часі
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24.06.2022 14:25 Відповісти
мутна ситуація
а чому не внесли до реєстру?
і ХТО дозволив не вносити до держреєстру?
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24.06.2022 14:25 Відповісти
...з цим теж вже час щось вирішувати
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24.06.2022 14:26 Відповісти
Аж тепер добралися до власності орків, а раніше про це не знали? А при якому месії москалі прихопили це майно?
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24.06.2022 14:36 Відповісти
Это был офис депутата Жвании кто не вкурсе!
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24.06.2022 14:40 Відповісти
Тепер чекаєю чорноморду мавпу хламідію, яка буде відмазувати рашистське майно від санкцій.
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24.06.2022 15:00 Відповісти
ДОКИ вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ВСЭ РОЗКРАДУТЬ ВСЕРЕДИНI, ОСЬ ПОДИВИТЕСЬ
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24.06.2022 15:16 Відповісти
Чому арешт, а не конфіскація?? У нас під арештом дуже багато чого, яке потім благополучно повертається "законним" власникам.
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24.06.2022 15:35 Відповісти
 
 