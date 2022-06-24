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В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Пермі та Білгороді вночі невідомі намагалися здійснити підпали військових комісаріатів.

Про це повідомляє російське видання Baza, інформує Цензор.НЕТ.

У Білгороді близько третьої години ночі невідомий розбив вікно військкомату і кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Зайнявся стіл в одному з кабінетів. Вогонь встигли швидко загасити.

В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати 01

Ще один напад стався у Пермі. Там хотіли підпалити військкомат у Кіровському районі міста. На місці знайшли чотири пляшки із запалювальною сумішшю, дві розбилися, дві залишилися цілими, пожежі не сталося.

В обох випадках нападникам вдалося втекти, їх розшукує поліція.

Також дивіться: В окупованому Сімферополі намагалися підпалити військкомат. ВIДЕО

В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Нездари. Книжки нечитають
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24.06.2022 14:34
+8
Кацапські нікчеми, навіть підпал нормально зробити не можуть
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24.06.2022 14:35
+7
Хай вчаться, на Майдані у стін Кремля знадобиться.
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24.06.2022 14:36
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Нездари. Книжки нечитають
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24.06.2022 14:34 Відповісти
Кацапські нікчеми, навіть підпал нормально зробити не можуть
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24.06.2022 14:35 Відповісти
Тільки-но хотів написати, які орки - рукосракі уїбани.
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24.06.2022 15:11 Відповісти
Вместо того, чтобы обсерать подсказал бы как правильно. Но, если серьёзно, то в военкоматах после прошлых поджёгов там усиленная охрана.
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24.06.2022 15:57 Відповісти
Приходь навчу! Якщо,серйозно:- ацетон,бензин,олія,чи олива,гас; смола,гудрон,пінопласт; тертий алюміній,магній. Все,це змішати по смаку, розлити в надрізані по поверхні(вздовж та впоперек) скляні пляшки; встаитибавовняну ганчірку,й перед вживанням,ганчірку намочити, можна вживати Неписав,би,але війна
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24.06.2022 18:47 Відповісти
Хай вчаться, на Майдані у стін Кремля знадобиться.
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24.06.2022 14:36 Відповісти
Рабссиянские рукожопы... Даже свою шкуру толком спасти не могут...
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24.06.2022 14:41 Відповісти
Щоб,невміти дім спалити... Ото- щастя
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24.06.2022 18:48 Відповісти
Боже, наскільки жопорукий народ. Вже скільки повідомлень про підпали, і скрізь то килимок спалили, то пляшка не розбилась, то стіну подряпали.... Нічого ця погань не здатна робити хорошого своїми руками. Ну, враховуючи, що цього разу пляшки вже навіть всередину будівлі змогли закинути - сподіватимемось, що навчаться.
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24.06.2022 14:42 Відповісти
Українці, досить бухтіти. Краще проінструктуйте запоребрик, щоб звести подібні неввдачі до "0".
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24.06.2022 14:58 Відповісти
Вже,виклав вище ,в деталях
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24.06.2022 18:49 Відповісти
два каміння одно об друге - суха хрень на іскру...
шо непонятно?
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24.06.2022 15:03 Відповісти
Як і зазвичай, практично нульовий ККД. Які ж довбойоби... Вони на тих пляшках вміють лише сидіти.
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24.06.2022 15:14 Відповісти
Если удалось скрыться и то хорошо. В следующий раз может получится.
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24.06.2022 15:54 Відповісти
в следующий раз опять нихера не получится, как и в предыдущих пяти попытках. Или забудут бензин налить, или забудут спички дома.
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24.06.2022 16:30 Відповісти
Пусть учатся на своих ошибках.
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24.06.2022 16:34 Відповісти
И всё же 14 военкоматов как-то сожгли.
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24.06.2022 16:35 Відповісти
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24.06.2022 18:50 Відповісти
Ефектно лише віконну раму підпалили невдахи.
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24.06.2022 16:47 Відповісти
 
 