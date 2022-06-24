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В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Пермі та Білгороді вночі невідомі намагалися здійснити підпали військових комісаріатів.
Про це повідомляє російське видання Baza, інформує Цензор.НЕТ.
У Білгороді близько третьої години ночі невідомий розбив вікно військкомату і кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Зайнявся стіл в одному з кабінетів. Вогонь встигли швидко загасити.
Ще один напад стався у Пермі. Там хотіли підпалити військкомат у Кіровському районі міста. На місці знайшли чотири пляшки із запалювальною сумішшю, дві розбилися, дві залишилися цілими, пожежі не сталося.
В обох випадках нападникам вдалося втекти, їх розшукує поліція.
Топ коментарі
+10 Foma
показати весь коментар24.06.2022 14:34
+8 Oleg Zaporogec
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+7 IgorYakovlevich
показати весь коментар24.06.2022 14:36
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шо непонятно?