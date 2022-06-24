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війна (56233) затримання (4142) Національна гвардія (1228) вертоліт (708) Офіс Генпрокурора (2340)

Не повернув Нацгвардії 10 гвинтокрилів під час воєнного стану, а заробляв на суборенді. Затримано гендиректора підприємства. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Не повернув Нацгвардії 10 гвинтокрилів під час воєнного стану, а заробляв на суборенді. Затримано гендиректора підприємства 01

За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй.

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У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Топ коментарі
+30
Ось вам: не московскі воші, а українські гниди.
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24.06.2022 16:44
+26
Недоброжелатели компании говорят, что чтобы арендовать нужные самой украинской армии вертолеты, "предприниматель" ежемесячно "заносил" высшим чинам Минобороны "скромное вознаграждение". И это продолжалось ГОДАМИ! Все знали и все делали вид, что не понимают, что происходит. Да-да, сейчас включат пластинку: "После войны Украина станет другой. Все изменится". Нет. Не изменится. Если у власти не хватает духу убрать незаконную торговлю из подземных переходов, прекратить незаконное строительство в Киеве, то там, где идет речь о миллионах долларов, "предприниматели" и "власти" пойдут на все. Даже на уничтожение Украины.
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24.06.2022 17:03
+22
Вы думаете только директор виноват? Интересно кто из военных визировал сию сделку?)
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24.06.2022 16:55
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Нормальна схема. Він на першій групі єдиного податку, чи переплачував за другу?
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24.06.2022 16:37 Відповісти
Недоброжелатели компании говорят, что чтобы арендовать нужные самой украинской армии вертолеты, "предприниматель" ежемесячно "заносил" высшим чинам Минобороны "скромное вознаграждение". И это продолжалось ГОДАМИ! Все знали и все делали вид, что не понимают, что происходит. Да-да, сейчас включат пластинку: "После войны Украина станет другой. Все изменится". Нет. Не изменится. Если у власти не хватает духу убрать незаконную торговлю из подземных переходов, прекратить незаконное строительство в Киеве, то там, где идет речь о миллионах долларов, "предприниматели" и "власти" пойдут на все. Даже на уничтожение Украины.
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24.06.2022 17:03 Відповісти
подземные переходы тебе чем не угодили? там люди себе на пропитание зарабатывают
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24.06.2022 17:12 Відповісти
Дурачок, они "кормят" полицию, которая и так уже морально разложилась.
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24.06.2022 17:14 Відповісти
А якби вона перестала буть "незаконною" то ніхто-б і не подумав "кормить поліцію" Товариш казав: у місцевої адміністрації купується дозвіл на торгівлю тими чи іншими товарами і торгуй на вулиці скільки хочеш!
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25.06.2022 08:39 Відповісти
порядок має бути, а для заробітку мають бути спеціально відведені місця.
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24.06.2022 18:15 Відповісти
А якщо там у переході москалі бомбу взірвуть, то через ці кіоски можуть люди загинути, бо прохід вузький!
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24.06.2022 18:23 Відповісти
Ты внимательно прочел статью? В статье речь идет об вертолетах Национальной Гвардии Украины. НГУ -структурно ВСЕГДА состояла в МВД. Поэтому, "заносить деньги в Минобороны"-звездеж на ровном месте.
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24.06.2022 23:28 Відповісти
все верно на на время военного положения Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням і підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України.
поэтому сейчас заносить надо было уже в ГШ. Залужный не взял.
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28.06.2022 23:06 Відповісти
Судя по фото, оно сделано на улице Кирилловской 19-21. Та же плитка на земле, те же вазоны для цветов, тот же дом номер 15 на Цимлянском проулке и те же кондиционеры на нем.
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24.06.2022 17:12 Відповісти
Тот же кубик/ Гелендваген и тот же мужчина в тех же синих джинсах , с той же лысиной, в тех же черных кроссовках, в той же синенькой ветровке, в окружении тех же молодых людей, Ах, как банально!
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24.06.2022 19:25 Відповісти
она самая...
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24.06.2022 21:46 Відповісти
Недоплатив Зеленському .
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24.06.2022 16:38 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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24.06.2022 16:39 Відповісти
Вы думаете только директор виноват? Интересно кто из военных визировал сию сделку?)
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24.06.2022 16:55 Відповісти
Власник компанії давав хабаря. А хто хабаря брав в МО ?
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24.06.2022 17:02 Відповісти
Взятки, скорее всего, приходилось давать и кому-то в ООН. Так просто многомиллионные подряды кому зря не дают. Да и зарплата пилотов и их подготовка стоит огромных денег. Как и постоянная спутниковая связь с киевским офисом и экипажами.
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24.06.2022 17:13 Відповісти
Не только Нацгвардия и МО, есть еще СБУ, которое обязано контролировать такие сделки. Директор компании это пешка...
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24.06.2022 17:41 Відповісти
він не давав хабара, він просто був прокладкою і за це отримував свою невелику частину. Але цієї частини, як видно з фото, вистачило на галек. Це звичайний Фукс
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24.06.2022 18:17 Відповісти
Галек СБУ-шный) Дело ведут те кто на нем и заработал.
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24.06.2022 18:27 Відповісти
Нацгвардія - це не МО, а МВС.
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24.06.2022 20:00 Відповісти
Все просто набрасывают на вентилятор, даже не вникая в суть материала.
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24.06.2022 23:31 Відповісти
В МО-никто. Вертолеты принадлежали Нацгвардии.
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24.06.2022 23:30 Відповісти
Конкретно до цієї військові ЗСУ непричетні. Це ж НГ, - ВВ- МВС.
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24.06.2022 19:39 Відповісти
Комментаторам-плевать. Дерьмо стынет.
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24.06.2022 23:32 Відповісти
зараз фахівцям служби дасть чемодан і всьо ок
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24.06.2022 16:40 Відповісти
А як себе відчуває Сабаков?
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24.06.2022 16:40 Відповісти
Он к этим вертолетам отношение не имеет
Это Кучма и медведчук , потом Ющенко и Тимошенко и Ехануров . Про Тимошенко сильно растаскивали армию - продавали все
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24.06.2022 16:44 Відповісти
Вообще про все случаи разворовывания армии в курсе СБУ - они знали про все военные части и где что можно купить .
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24.06.2022 16:47 Відповісти
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24.06.2022 17:03 Відповісти
давай, поагитирую нам тут за эту кремлевскую *******! последний ее высер - она против Стамбульской конвенции! Как раньше была против НАТО и вступления в ЕС.
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24.06.2022 17:14 Відповісти
"Кремлівська" - кажеш? Який ти смішний! https://www.radiosvoboda.org/a/962666.html
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24.06.2022 20:06 Відповісти
О Юлєлизи повилазили, а де Ваньку Суліму загубив
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24.06.2022 18:35 Відповісти
Блин, сколько Майна военного разбазарили ,
Предьяву надо делать всем бывшим президентам и премьераМ .
Только тогда наступные кандидаты будут думать головой» а на фига я лезу в это кресло»
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24.06.2022 16:42 Відповісти
Тому шлях ло членства в ЕС може тривати десятки років, адже корупція настільки глибоко сидить в генах українців, що викоренити це зло шивидко не вийде, мабуть треба декілька поколінь... тут навіть самі жорсткі антикорупційні закони не допоможуть, бо їх завджи будуть "обходити" , "рішать вапроси"... рєшатєлі хрєнові... дорішалися вже ...
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24.06.2022 19:52 Відповісти
нда, точно бабло з воздуха )
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24.06.2022 16:42 Відповісти
За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. - мабуть з оренди начальство Нацгвардії закупляло бронежилети, або "джавеліни" х/з?
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24.06.2022 16:42 Відповісти
І це в той час як ми випрошували у всього світу?
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24.06.2022 16:43 Відповісти
Ось вам: не московскі воші, а українські гниди.
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24.06.2022 16:44 Відповісти
хахахаха нацгвардия отдает вертолеты коммерсу?
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24.06.2022 16:44 Відповісти
Да уж, ну очень смешно.
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24.06.2022 16:53 Відповісти
необходима физическая ликвидация, что бы другим неповадно было
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24.06.2022 16:46 Відповісти
відрубать йому голову
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24.06.2022 16:48 Відповісти
А це не ти гелікоптери, що не так давно закупили у Франції?
Якщо да, то мені дуже цікаво: нафіга було закуповувати, якщо їх здали в оренду фізичній особі!
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24.06.2022 16:48 Відповісти
Кодло зрадників та хабарників! Вони для нього і купували. А нарід даже призвища не знає.
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24.06.2022 16:59 Відповісти
Ти читати вмієш? Яка в дупі Франція, мова йдеться про 2002 рік.
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24.06.2022 19:07 Відповісти
Ти текст читав? Дати бачив? Недавно?
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24.06.2022 20:08 Відповісти
Чому гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об'єднаних Націй Міністерство Оборони передає через прокладку цього хабарника ?
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24.06.2022 16:51 Відповісти
Все просто: ООН старается работать «по-белому», прозрачно. А зажравшиеся украинскиегенералы не хотели своего упустить, вот и появился «свой человек», который и взял на себя заботы по организации «крыши» и отмывке денег. Кстати, СБУ была в курсе всего все эти годы. Знал и Грицак и Ко.
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24.06.2022 17:31 Відповісти
Там ещё и Балога тон задавал . Помните скандал с судном , которое везло оружие вокруг Африки - это Балога торговал
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24.06.2022 17:48 Відповісти
МО до цієї афери не має відношення. Це ж НГУ - ВВешники, МВС.
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24.06.2022 19:43 Відповісти
мо забрало свои вертолёты перед самой войной
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24.06.2022 21:49 Відповісти
Минобороны ничего никому не передавало. Читай текст.
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24.06.2022 23:34 Відповісти
Нагадайте мені, чим закінчилася історія з тими слідчими дбр, які під час воєнного стану тримали в сейфі арештоване обладнання до систем ппо с300?
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24.06.2022 16:52 Відповісти
ДБР закидали повістками Танюху Черновол..
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24.06.2022 17:02 Відповісти
Треба цьому підприємцю вставити в дупу вентилятор і використовувати його замість геліокоптера!
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24.06.2022 16:53 Відповісти
Встав краще собі мозги.
Дебілам підсунули чергового "Зіцпредседателя Фунта", вони и раді.
Винуватця, потрібно шукати у владних коридорах.
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24.06.2022 18:12 Відповісти
В Санкт Петербурге стали появляться наклейки с гербом Украины, при попытке сорвать эту наклейку, ватников ждет неприятный сюрприз
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24.06.2022 16:56 Відповісти
Вот с этой "мелочи," и начинаются все проблемы в Украине.
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24.06.2022 16:57 Відповісти
Не вкладається в голову, як можна давати в оренду військове майно? Зрозуміло що це було під час Яника, але ж після 2014 року чому це все продовжувалося?
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24.06.2022 16:57 Відповісти
...а дайте відповідь... що потрібно робити з 210 транспортними літаками Іл-76, які залишиися в Україні піся розпаду СРСР? Зразу скажу... 1. Нікому не потрібні на продаж.... ( продали біля 20 одиниць) 2. Достатньо для ВПС держави 10 одиниць (для інформації..ВПС Німеччини мають усього біля 35 літаків подібного класу. 3. Як зберігати, навчати та тримати екіпажі коли на 1 годину польоту цій машині потрібно 10 тонн керосину. І далі.... ще біля сотні інших транспортних літаків.... От Вам ці літаки... на дворі середина 90-х... Давайте.. дайте ім лад!!))))
Р.S/ А те що використовуваи зароблене не по ділу... крали.. списували.... Так це було на всіх кутах.
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24.06.2022 19:54 Відповісти
Бакланов активно почав світити "роботу". Якщо буде дуже треба, то стане в глухий захист і буде топити зе. Слоїк з павуками походу ХТОСЬ закрив. Спостерігаємо...
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24.06.2022 17:00 Відповісти
Питання як дістати ці гвинтокрили назад без міжнародного скандалу, адже вони можуть бути на завданні в Африці чи будь-де.
А лохувате командування НГУ тут має розділити вину з цим псевдопідприємцем-мародером.
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24.06.2022 17:01 Відповісти
Вони не лохуваті. Вони в долі. Ви наївний?
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24.06.2022 17:19 Відповісти
Тут детальніше:т https://censor.net/ru/blogs/3349999/pravova_bytva_za_gelikoptery
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24.06.2022 17:03 Відповісти
До недавнього часу продавалися військові лодки, двигуни від вантажівок, електрогенератори військового чи як правильно воєнного походження, вкрадені з військових частин. За це хтось буде відповідати?
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24.06.2022 17:12 Відповісти
Сто баллов
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ точно продавали . Правда объясняли, что они не экономичные и много жрут топлива
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24.06.2022 17:50 Відповісти
мдя, "возмущаєт нє столько размєр корупції, сколько нєвозможность в нєй поучаствовать" і так в усьому в державі
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24.06.2022 17:17 Відповісти
Скоріш, якесь командирське мурло з Нацгвардії теж наварило гроші на тій аренді.
Дивно, що піід час війни з 2014 року вертольоти бути передані в аренду якомусь поцу.
Так що не тільки він винен. Хто віддавав в аренду? Пошуруйте у його кишені - там є відкат.
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24.06.2022 17:18 Відповісти
Чему удивляться? Генералы тоже икорку на бутерброд хотят.
В 2014 мы разработали скремблер (устройство шифрования речи) для любой даже самой простой радиостанции. Ребята в АТО высоко оценили. Провели меня в генштаб и я предложил отдать им всю документацию для производства. Там сначала тоже с восторгом сказали, что такое устройство очень нужно. А потом полковник начальник отдела сказал прямо: "А что я буду с этого иметь?"
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24.06.2022 17:30 Відповісти
піzдюліну і грати
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24.06.2022 19:34 Відповісти
А навіщо Нацгвардії вертольоти? Щоб передавати їх в оренду?
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24.06.2022 17:37 Відповісти
Может надо вспомнить как при Таране ещё и питание военных отдали в руки замминистра ? 😡😡
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24.06.2022 17:52 Відповісти
А чого це зараз з'являється ціла низька «розкривань» ворогів? Чому не місяць тому? Якщо з лютого терпіли, а зараз відкрилося «друге дихання»? Шукайте причину.
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24.06.2022 18:07 Відповісти
Шановні коментатори. Нарід!!

Чи це помилка журналістів, чи якийсь вкид - я вже не розумію.

Отже:

1. Національна гвардія була сформована в 1991 р. та існувала до 2000 року.

2. Національна гвардія відновлена в 2014 році.

3. Або прокурори взагалі не розуміють, кому генеральному директору комерційного підприємства передав гвинтокрили. І це не дивно, зважаючи на 15 тис. армію прокурорів. Ви калькулятор візьміть і поділіть чисельність прокурорів на кількість областей - 15 000 /25 (включаючи Крим) - 600 мать його цілих прокурорів на область. Хто ці 600 славних хлопців? Яка їх освіта?

4. Або суспільство спеціально вводять в оману. Ну зробили героїчний вкид, а суспільство - схавало. Суспільсту важко перевірити інформацію, що Нацгвардії в з 2000 по 2014 рр не було від слова взагалі.

5. Мені взагалі цікаво, а хто всі ці щирі коментатори, які закричали про зраду. Шановні, давно читаю коменти і питання інколи одне - у вас мозги інколи є. Слабо перевірити інформацію?

6. Нехай офіс Генпрокурора детальніше подасть інформацію, Хто? У кого? Кому? передав гвинтокрили

7. Дістали всі своєю непрофесійністю - то Жданов ляпне, на голову не надінеш; то Арестович, то Швець, то генпрокуратура. Все блін треба особисто перевірити, а чи справді так. Вибачте, при всьому патріотизмі - половина країни - непрофесіонали, а балаболки
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24.06.2022 18:07 Відповісти
згоден на 99%, -1% за ваш необгрунтований оптимізм, стосовно половини країни непрофесіоналів.
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24.06.2022 18:26 Відповісти
Не понимаю вашего возмущения. Ну не "Нацгвардия" сдала в аренду, а какая-то часть ВСУ и что от этого меняется в сути этого коррупционного дна?
Или вы хотите сказать, что в Нацгвардии служат только честные офицеры и никогда бы не допустили такого?
А вот то, что армия прокуроров - это армия коррупционеров, бездельников и бестолочей - вот тут я с вами полностью согласен.
Вангую: Судя по Гелику и уровню бизнеса, комерц выйдет сухим из воды. Ну как "сухим" ... облегчится на чемоданчик денег конечно.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Якщо Нацгвардія на певний час була перейменована у Внутрішні війська, це ПРИНЦИПОВО щось змінює?
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24.06.2022 20:16 Відповісти
Да де ж вы ******** тухлые берётесь. Кому война , а кому мать родна.Почему нет расстрелов при явных доказательств вины ублюдков?
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24.06.2022 18:08 Відповісти
По перше до стінки.По друге конфіскувати все майно його і родини і конфіскуати бізнес.1-2-3 тоді зрозуміють а так ці тварюки не розуміють.
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24.06.2022 18:18 Відповісти
Статья полная лажа Цензора - Национальная гвардия Украины была создана Законом Украины «О Национальной гвардии Украины» от 4 ноября 1991 года № 1775-XII. Подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины» от 11 января 2000 года № 1363-XIV.
Только в 2014 году начали воссоздавать Нац Гвардию. *****, какие договора в 2002 с несуществующим субъектом?
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24.06.2022 18:47 Відповісти
Почти целая эскадрилья где-то барыжила при острейшей нехватки авиатехники в ВСУ и НГ в военное время .Имеется такая частная авиаорганизация при летной академии в Кропивницком,если дело в ней, то желательно ее ликвидировать ,все добро передать армии и пилотов в т.ч,а руководство под суд
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24.06.2022 19:18 Відповісти
в першу чергу потрібно вияснити хто кришував схему і хто отримував прибутки
полюбасу сам підприємець таку схему не замутив би без провладної корупційної складової
там не в одного посадовця а може і екс-посадовця рильце в пуху
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24.06.2022 19:31 Відповісти
Ничего этому деятелю не будет. Будет утверждать, что не смог досрочно расторгнуть контракт с ООН потому война, как форс-мажор, в Украине объявлена не была.
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24.06.2022 19:56 Відповісти
Був введений ВОЄННИЙ СТАН.
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24.06.2022 20:17 Відповісти
Ха...ХА... А вы забыли как наш спикер ВР -******** Литвин, вместе со своим братом ********ом , руководителем пограничной службы Украины , тоже литвным, точно также в 2013 году не вернули вертолёты из аренды, из Африки!! ....не кажется ли вам , что это вторая серия этой пьесы, только уже фамилия литвина почему-то скрывается!!! И что значит аренда военных вертолётов , частному лицу!! Так отдайте нахер в аренду все ЗСУ... И самое главное где бабки ЗИН!!! .. кто получил??? Ермак, розумков. или Зеленский?? Ведь такие шахер -махер , без первого лица государства и спикера парламента, не делаются!!
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24.06.2022 21:55 Відповісти
Затримали, це не означає що посадять. Вони постійно тільки затримують, але гроші вирішують все в нашій країні.
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24.06.2022 21:58 Відповісти
Це якісь ГНІДИ підрозтрільні
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24.06.2022 22:38 Відповісти
Гніда!!! Судити по законам воєнного часу!!!
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25.06.2022 05:28 Відповісти
 
 