Не повернув Нацгвардії 10 гвинтокрилів під час воєнного стану, а заробляв на суборенді. Затримано гендиректора підприємства. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй.

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У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.