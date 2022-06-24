Не повернув Нацгвардії 10 гвинтокрилів під час воєнного стану, а заробляв на суборенді. Затримано гендиректора підприємства. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй.
У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави", - йдеться у повідомленні.
Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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поэтому сейчас заносить надо было уже в ГШ. Залужный не взял.
Это Кучма и медведчук , потом Ющенко и Тимошенко и Ехануров . Про Тимошенко сильно растаскивали армию - продавали все
Предьяву надо делать всем бывшим президентам и премьераМ .
Только тогда наступные кандидаты будут думать головой» а на фига я лезу в это кресло»
Якщо да, то мені дуже цікаво: нафіга було закуповувати, якщо їх здали в оренду фізичній особі!
Дебілам підсунули чергового "Зіцпредседателя Фунта", вони и раді.
Винуватця, потрібно шукати у владних коридорах.
Р.S/ А те що використовуваи зароблене не по ділу... крали.. списували.... Так це було на всіх кутах.
А лохувате командування НГУ тут має розділити вину з цим псевдопідприємцем-мародером.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ точно продавали . Правда объясняли, что они не экономичные и много жрут топлива
Дивно, що піід час війни з 2014 року вертольоти бути передані в аренду якомусь поцу.
Так що не тільки він винен. Хто віддавав в аренду? Пошуруйте у його кишені - там є відкат.
В 2014 мы разработали скремблер (устройство шифрования речи) для любой даже самой простой радиостанции. Ребята в АТО высоко оценили. Провели меня в генштаб и я предложил отдать им всю документацию для производства. Там сначала тоже с восторгом сказали, что такое устройство очень нужно. А потом полковник начальник отдела сказал прямо: "А что я буду с этого иметь?"
Чи це помилка журналістів, чи якийсь вкид - я вже не розумію.
Отже:
1. Національна гвардія була сформована в 1991 р. та існувала до 2000 року.
2. Національна гвардія відновлена в 2014 році.
3. Або прокурори взагалі не розуміють, кому генеральному директору комерційного підприємства передав гвинтокрили. І це не дивно, зважаючи на 15 тис. армію прокурорів. Ви калькулятор візьміть і поділіть чисельність прокурорів на кількість областей - 15 000 /25 (включаючи Крим) - 600 мать його цілих прокурорів на область. Хто ці 600 славних хлопців? Яка їх освіта?
4. Або суспільство спеціально вводять в оману. Ну зробили героїчний вкид, а суспільство - схавало. Суспільсту важко перевірити інформацію, що Нацгвардії в з 2000 по 2014 рр не було від слова взагалі.
5. Мені взагалі цікаво, а хто всі ці щирі коментатори, які закричали про зраду. Шановні, давно читаю коменти і питання інколи одне - у вас мозги інколи є. Слабо перевірити інформацію?
6. Нехай офіс Генпрокурора детальніше подасть інформацію, Хто? У кого? Кому? передав гвинтокрили
7. Дістали всі своєю непрофесійністю - то Жданов ляпне, на голову не надінеш; то Арестович, то Швець, то генпрокуратура. Все блін треба особисто перевірити, а чи справді так. Вибачте, при всьому патріотизмі - половина країни - непрофесіонали, а балаболки
Или вы хотите сказать, что в Нацгвардии служат только честные офицеры и никогда бы не допустили такого?
А вот то, что армия прокуроров - это армия коррупционеров, бездельников и бестолочей - вот тут я с вами полностью согласен.
Вангую: Судя по Гелику и уровню бизнеса, комерц выйдет сухим из воды. Ну как "сухим" ... облегчится на чемоданчик денег конечно.
Только в 2014 году начали воссоздавать Нац Гвардию. *****, какие договора в 2002 с несуществующим субъектом?
полюбасу сам підприємець таку схему не замутив би без провладної корупційної складової
там не в одного посадовця а може і екс-посадовця рильце в пуху