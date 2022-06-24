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Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко побував на східному напрямку і передав десантникам 25-ї бригади нові автівки та спорядження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 01

"Знову на Сході. Знову серед найкращих. Одинадцять новеньких L-200 вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах", – написав  Порошенко у Facebook.

Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 02

"Перші чотири пікапи – передали легендарній 25-й Десантно-штурмовій бригаді. Протестували разом з військовими", – зазначв політик.

Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 03

"Ми й далі спільно з ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" продовжимо зміцнювати наші Збройні Сили України. На кожну вашу гривню ми з Мариною і "Фондом Порошенка" додаємо свою. Так ваші внески подвоюються. Долучайтеся до збору коштів. Переможемо разом", – переконаний п’ятий Президент.

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Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 04

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+73
Дякую п'ятому та сьомому президенту
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24.06.2022 19:21
+58
Респект Пороху!
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24.06.2022 19:21
+44
А міг би звалити в Європу і ні копійки не давати на армію як 95 квартал та більшість зе депутатів
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24.06.2022 19:22
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И шо *********** делать с Порохом - он уже и майновой арешт наклав, а той все " піариться".
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25.06.2022 02:48 Відповісти
Добрий "піар", дякую Петро Олексійович, не зупиняйтесь, такий "нарциссизм " до вподоби.
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25.06.2022 07:05 Відповісти
Петро Порошенко - фотозвіт про його поїздку на фронт в телеграмі:

Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад. «Слава Україні!» від сміливців-цивільних, які ні за що в світі не хочуть залишати свої понівечені рашистами міста, і понад усе чекають на перемогу.

Одинадцять новеньких L-200 вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах.
Перші чотири пікапи - передали легендарній 25-й Десантно-штурмовій бригаді. Протестували разом з військовими. Кращої машини для фронту нема. А головне, що до вчорашнього дня це були звичайні автомобілі, які допомагали нашим воїнам бити ворога. Зараз же ці машини заряджені статусом країни-кандидата в члени ЄС. А це теж наша зброя. І за наш європейський вибір в першу чергу б'ються наші воїни.
Хлопці обіцяють: українці результатом їхньої роботи будуть задоволені😉

Продуктивний день на Сході, завдяки якому я ще раз переконався: Збройні Сили України - найкращі. Їм ми завдячуємо життям. І ми маємо робити все, аби зробити їх ще сильнішими.
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25.06.2022 16:16 Відповісти
26-28 червня Порошенко візьме участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу в Берліні

Цього разу головною темою буде Україна. Окрім участі у Форумі плануються також двосторонні зустрічі лідера «Європейської Солідарності» з німецькими політиками та партнерами, зокрема задля прискорення членства України в Європейському Союзі та об'єднаних зусиль з відстоювання національних інтересів нашої держави.
Міжнародний демократичний союз - це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.
 Партія «Європейська Солідарність» отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) 30 липня 2020 року.
 Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер.
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25.06.2022 16:19 Відповісти
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