Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Петро Порошенко побував на східному напрямку і передав десантникам 25-ї бригади нові автівки та спорядження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Знову на Сході. Знову серед найкращих. Одинадцять новеньких L-200 вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах", – написав Порошенко у Facebook.
"Перші чотири пікапи – передали легендарній 25-й Десантно-штурмовій бригаді. Протестували разом з військовими", – зазначв політик.
"Ми й далі спільно з ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" продовжимо зміцнювати наші Збройні Сили України. На кожну вашу гривню ми з Мариною і "Фондом Порошенка" додаємо свою. Так ваші внески подвоюються. Долучайтеся до збору коштів. Переможемо разом", – переконаний п’ятий Президент.
Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.
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Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад. «Слава Україні!» від сміливців-цивільних, які ні за що в світі не хочуть залишати свої понівечені рашистами міста, і понад усе чекають на перемогу.
Одинадцять новеньких L-200 вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах.
Перші чотири пікапи - передали легендарній 25-й Десантно-штурмовій бригаді. Протестували разом з військовими. Кращої машини для фронту нема. А головне, що до вчорашнього дня це були звичайні автомобілі, які допомагали нашим воїнам бити ворога. Зараз же ці машини заряджені статусом країни-кандидата в члени ЄС. А це теж наша зброя. І за наш європейський вибір в першу чергу б'ються наші воїни.
Хлопці обіцяють: українці результатом їхньої роботи будуть задоволені😉
Продуктивний день на Сході, завдяки якому я ще раз переконався: Збройні Сили України - найкращі. Їм ми завдячуємо життям. І ми маємо робити все, аби зробити їх ще сильнішими.
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