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Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів, - ОВА. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Волинській області поблизу державного кордону з Білоруссю запроваджується заборона на відвідування лісів.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Особовий склад Волинської бригади ТрО разом з іншими складовими сил оборони нашого краю, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону.

У зв’язку з цим, на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони, оперативна ситуація змушує ввести сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів.

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Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів.

Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя.

Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя", - розповів він.

Очільник ОВА оприлюднив відповідну карту.

Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів, - ОВА 01
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Топ коментарі
+7
І щоб кожен гриб був замінований!
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24.06.2022 21:19
+7
Волинь-край де в буремні часи вільні люди гатили в болота німців та кацапню червоножопу.
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24.06.2022 21:53
+4
...а до 13 червня чим заробляло?
Volynianyn 6

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.06.2022
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24.06.2022 21:28
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кума казали таку пушковню наші везли мимо хати - не бачила б не повірила б...
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24.06.2022 21:14 Відповісти
Волинь, озера Шацькі....
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24.06.2022 21:19 Відповісти
Волинь-край де в буремні часи вільні люди гатили в болота німців та кацапню червоножопу.
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24.06.2022 21:53 Відповісти
ДОБРЕ зробили! Бульбен закидає вудочки провокації...
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24.06.2022 21:15 Відповісти
...а до 13 червня чим заробляло?
Volynianyn 6

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.06.2022
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24.06.2022 21:28 Відповісти
Відповідаю: А.
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24.06.2022 21:31 Відповісти
та не плач так, ваші там на бурштині нормальну жирову подушку відклали, прорвуться.
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24.06.2022 21:37 Відповісти
угу. и янтарь мыть перестали?
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02.07.2022 22:41 Відповісти
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
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24.06.2022 21:18 Відповісти
ви сьогодні хейтили такі пости ...
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24.06.2022 23:17 Відповісти
все, більше вже не буду, самого вже виворачює від одного самого....
не знав як інакше дурню пояснити, шо з гілки до гілки одне й те саме це край..
але він не зупиниться і ми всi це все знову побачимо... )))
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25.06.2022 06:18 Відповісти
І щоб кожен гриб був замінований!
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24.06.2022 21:19 Відповісти
вбив...
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24.06.2022 21:20 Відповісти
Кожна чорниця)
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24.06.2022 22:08 Відповісти
По спеці гриби незбирають
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24.06.2022 21:20 Відповісти
О це підготовка до оборони, а не те що перед 24 Лютого.
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24.06.2022 21:24 Відповісти
Я на початку війни писав у відгуках великим «стратігам» що підуть через зону відчудження(працюю там),бо сама коротка дорога до Києва і тільки дурень цим не скористається. Тим паче що ніякого спротиву і військових об'єктів там не було,так і сталось! А зараз ,якщо полізуть,то вдарять на Овруч,Коростень далі Новоград-Волинський,щоб перерізати обидві дороги. З Овруча знову ж можна на Київ через зону відчудження і з Коростеня та Новоград-Волинського по трасах на Київ знову ж там і там залізниці по яких багато чого возять,нах їм Волинь,там їх на смужки будуть різати,вдарять де не ждуть,або де тонкіше! Мозирський нпз потрібно було ще вчора заїбашити,але ж не здивуюсь якщо хитрий картопляник на бензовозах « тайно посєщаєт Україну».
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24.06.2022 21:43 Відповісти
нах Волинь? а логістику перерізати не треба?
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24.06.2022 22:24 Відповісти
щоб переізати логістику однієї Волині мало окупувати,а до Ужгорода і Франківська він хрєн дОйде.
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24.06.2022 23:21 Відповісти
Читатели Флагштока сообщают, что сегодня примерно в 19:00 заметили вооруженных военных в масках в Гомеле на мосту по ул. Фрунзе, позже ГАИ перекрыла одну из полос (по ходу движения в Новобелицу), а солдаты внутренних войск Беларуси стали переносить мешки с песком и маскировочные сети. Подобная активность была замечена сегодня и на мосте через Днепр в районе Речицы. https://t.me/flagshtok/8987
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24.06.2022 23:09 Відповісти
 
 