Захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк, загинув український воїн Семен Обломей. Похорон відбудеться 28 червня на Байковому кладовищі в Києві. ФОТО

21 червня від авіаудару, захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк, загинув український воїн Семен Обломей

Про це повідомляється в пабліку Остання шана, передає Цензор.НЕТ.

"Ми мали привілей бути з тобою, Семен Обломей, в одній команді. Разом мріяли, будували свій всесвіт, прославляли життя.

Загинув той, хто не мав помирати. Загинув наш Семен героєм у Сєверодонецьку.

Експедиції, висадка дерев, риття траншей під систему поливу і паперова робота, яку ти найменше любив. Пошук змісту у всьому, щоб ти не робив та глибоке почуття відповідальності. Все, що було закуплено на перші 3 блоки поливу в Ботсаду, було твоєю особистою турботою. Ти починав і цьогорічні закупівлі. В 26 січня ми разом розгружали труби, а 23 лютого ти привіз на своєму скейті, балансуючи з величезною коробкою поперед себе в Ботсад залізо, яке ми вмонтуємо в систему поливу цього року.

Перші 2 дні війни ти простояв в черзі в воєнкомат, паралельно шукаючи важливу для тебе відповідь на запитання: брати чи не брати в руки зброю, адже війна суперечила твоїй світлій душі. Ще декілька днів ти волонтерив, але, після того, як прилетіло на Київський з/д вокзал, в тебе відпали всі сумніви: в тобі пробудився воїн.

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Ми чекали вістей з фронту. Страшенно переживали, коли зовсім не було зв’язку з Рубіжного, раділи старлінкам у Сєверодонецьку і тішилися всією командою, коли ти зміг на декілька днів приїхати до Києва та одружитися на своїй коханій Вірі.

Ми знаємо, що якби не війна, ти б міг стати найкращим арбористом України. Бо ти відчував дерева.

Але ти став воїном світла, який буде нам продовжувати тримати небо … на небі.

Як тебе відпустити, Семен? Ми спробуємо це зробити.

В нашому улюбленому Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України на твою світлу пам’ять ми посадимо твоє улюблене дерево ґінкго, під кроною якого будемо збиратися та мріяти, і будемо продовжувати будувати країну, в який ти б хотів жити.

Наші щирі співчуття твоїй родині. Дякуємо Вам за Семена.

Герої не вмирають!

Похорон відбудеться у вівторок, 28 червня, на Байковому кладовищі о 12:00.

Підтримати родину Семена: карта 4441114415618337 Обломей Анна Олександрівна, сестра", - йдеться у повідомленні.

Семен Обломей був студентом 3-го курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства. В університеті повідомили, що Герой загинув 21 червня від авіаудару, захищаючи Сєверодонецьк, перед цим вивів свою групу в безпечне місце.

"За роки навчання проявив себе як старанний, креативний, ініціативний студент, який вирізнявся працелюбністю, відповідальністю, бажанням допомогти іншим. Семен завжди був прикладом того, як втілювати зміни, які хотів бачити, починаючи з маленьких щоденних кроків. У кінці січня 2022 року успішно закінчив 4-х місячний курс з лісівництва в Швеції. Мріяв стати арбористом – доглядати та лікувати деревні рослини, мав невимовну жагу до життя і до знань.

З початком війни 24 лютого хлопець одразу вирішив йти захищати свою країну, брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, захищав Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Семен вміло виконував обов’язки командира, якого дуже любили і поважали побратими. На фронті проявив себе, як справжній воїн. Завжди говорив: "Роблю, що маю"!" - розповіли в університеті.



