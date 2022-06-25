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САУ "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Самохідні артилерійські установки "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Генштаб також публікує фото бойової роботи артустановок.

САУ CAESAR вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті 01
САУ CAESAR вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті 02
САУ CAESAR вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті 03
САУ CAESAR вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті 04

Також читайте: Системи HIMARS вже нищать російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Таких гарнюнь має бути якомога бальше...
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25.06.2022 09:48
+10
А, є ж свої - Богдани - той же калибр, таж автоматика, таж система наведення на цілі. У 18 році закінчили випробування і - а далі до влади прийшли кремлівськи маріонетки і зупинили все виробництво - і гаубиць і б/к до них. По словам директора Краматорського заводу за три роки могли зробити 50-70 штук ( у Франції всього їх 70 штук) і їбашить рашистів.
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25.06.2022 10:13
+7
Они два раза с одного места не стреляют ! И когда кацапы это поймут и привыкнут, то мы им, как в Чернобаевке, насыпим с того же места ещё раз.....
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25.06.2022 09:56
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Таких гарнюнь має бути якомога бальше...
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25.06.2022 09:48 Відповісти
Они два раза с одного места не стреляют ! И когда кацапы это поймут и привыкнут, то мы им, как в Чернобаевке, насыпим с того же места ещё раз.....
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25.06.2022 09:56 Відповісти
Понятно, что этой фотографии 2 суток и их там уже давно нету. Просто они предупреждают кацапов: "не лезьте к нам, а то получите". Но так войну не выиграешь без ловушек. Если бы не будет проводить тактические маневры "бежим как трусы и бросаем технику", заманив кацапов на 20км внутрь, а затем уничтожив всех или взяв в плен под 500 человек, то будет очень трудно. Конечно воевать страшно, прилететь может с любой момент ответка и может показаться, что проще запугать врага тут и враг пойдет в другое место. Но так не победим. У кацапов выигрышная для них стратегия на данный момент. Экономя технику, они мясом из ОРДЛО закидывают и выбивают наши боеприпасы и ресурс орудий. Техникой вперед на прорыв они вообще не лезут. Потому что наши тут же предупреждают кацапов, что и чем их тут будут бить, и не включают инстинкт охотника и жажды славы у кацапов, показав бегство паническое.
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25.06.2022 10:08 Відповісти
Чому ж ти такий стратег сидиш на диванчику накивавши пятами в Польщу ?
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25.06.2022 10:11 Відповісти
Влада у нас любить піар-а КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ВІДСУТНЄ
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25.06.2022 09:56 Відповісти
Яким ти розумним став в Польщі. Жжуть!
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25.06.2022 09:59 Відповісти
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25.06.2022 10:05 Відповісти
)) судячи по стилю, це мабуть ігорь з своїм грищенком з польського жешува пишуть
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25.06.2022 10:37 Відповісти
Орки ніби хвастались що дві захопили -писав ТОМ КУПЕР але поки доказів тому нуль !
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25.06.2022 09:52 Відповісти
Кацапня розганяла фейк.
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25.06.2022 09:56 Відповісти
там в парашних висерах були ключові слова "националисты их просто бросили на поле боя и они достались в идеальном состоянии". коли мова йде з слоганом "националисти" то далі мона й не читати ))
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25.06.2022 10:41 Відповісти
Хвалилися у **********. Розповідь про їх захоплення була взагалі фантастикою, навіть для помийтв роzzіі. Як доказ навели відео сау Богдана з нашого полігона.
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25.06.2022 10:33 Відповісти
єдине відео, шо попалось, можливо не постановочне, а реальне, є з джавелінами, де парашники показують шо вони в робочому стані й розбирають з купи. але це вже старе й швидше всього з района платцдарма на інгульці.
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25.06.2022 10:44 Відповісти
А треба ще і вранці !
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25.06.2022 09:52 Відповісти
війна то є робота.....
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25.06.2022 09:54 Відповісти
тяжка і дуже робота...
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25.06.2022 09:56 Відповісти
САУ и без фото видно на спутниках и беспилотниках. Идея проста - быстро перемещаться, что наши и делают. А вот наладить производство снарядов и ракет наши не могут, видно мозгов и совести нету у нашей сраной элитки за все 30 лет.
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25.06.2022 09:58 Відповісти
НЕ розумію мети таких дописів. Спочатку хвасталися Байракткрами. Потім замовкли. Видно, кацапоїди позбивали байрактари.

Тепер пішли показувати з усіх боків Цезари. Дуже ефективна зброя, якої мало і Франція більш її не дасть, бо їх й у Франції вже майже нема.
От ***** показувати фотки і нахвалювати? Не можна все робити таємно і ефективно? Просто якість полєзниє ідіоти. І до того - всюди. Як де нема диверсанта, там вилуплюється полєзний ідіот.
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25.06.2022 10:03 Відповісти
А если попробовать подумать головой?
Во время войны позитивные новости весьма необходимы!
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25.06.2022 10:11 Відповісти
Пазітівниє новасті - це не фото з цезаріми, й не муркотіння Арєстовічя. Пазітівниє новості - це коли ти візмеш свою сраку в руки і підеш волонтерити.
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25.06.2022 10:14 Відповісти
Позитивные новости это сдохшая или пленная русня
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25.06.2022 10:30 Відповісти
Якщо не показувати, то слабкі психикою будуть кричати скрізь "Зрада"!. А хлопці працюють і вдень і вночі, і таємно та ефективно.
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25.06.2022 10:11 Відповісти
Caeser 18 stuk polucit Ukraina.Dlia interesa Litva ix zakupila takze 18 stuk 110mln evro za ix zaplatyt.Tut tecenije 5 let ix dostavit.Ukraina xocet polucit bolse nemeckix pzx2000 ix jest skladax Golandiji i dostatocno mnogo Italiji.MLrs nuzni no realno ja bi bolse bral M270 ix jest mnogo toj ze amerike.Oni 2-3 raza desevle Himars i jesli streliat temi snariadami sto dajut teper toze polucajetsia.
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25.06.2022 10:28 Відповісти
Ну не даст Франция, даст Словакия, там есть ничем не хуже Сузанна2, закончатся у Словакии - даст Польша, в чем проблема то, главное чтоб давали, а люди готовы воевать до победы и нехватки в людских ресурсах нет.
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25.06.2022 10:48 Відповісти
пох. Главное убивать оккупантов. Показывай - не показывай, можно фотошопить небо с облаками, в любом случае психологический эффект громадный и куча трупов врага и разбитой кацапской техники впридачу. Не забываем, что и лучшие в мире немецкие самоходки 2000 уже тоже работают
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25.06.2022 10:52 Відповісти
Хіба вони не французькі? Vалодя , Емануїл привіт передає
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25.06.2022 10:03 Відповісти
біларусочка - бабця онуків вигулювала як моя..
і діти ладили, але після першого "так ми премо?"
нема вже біларусочки хто б там на куди не пер ....
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25.06.2022 10:08 Відповісти
яка білорусочка, які діти з бабцями, куди пруть?
лять, 21 сторіччя, пише як неук з бодуна
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25.06.2022 10:13 Відповісти
так так - травневець новозелений - повчи ще мене
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25.06.2022 10:19 Відповісти
ой ти 21ґо року? - ну тоді на *** два рази!
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25.06.2022 10:21 Відповісти
А, є ж свої - Богдани - той же калибр, таж автоматика, таж система наведення на цілі. У 18 році закінчили випробування і - а далі до влади прийшли кремлівськи маріонетки і зупинили все виробництво - і гаубиць і б/к до них. По словам директора Краматорського заводу за три роки могли зробити 50-70 штук ( у Франції всього їх 70 штук) і їбашить рашистів.
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25.06.2022 10:13 Відповісти
Насколько я помню, Богдана это 152 калибр, плюс половина производсва - коррупция, впрочем как и все при соевом, шоколадный на камеры одной рукой давал, а двумя тихонько загребал.
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25.06.2022 10:51 Відповісти
"Прі соєвом" зар. платню у ЗСУ підіймали по декілька разів на рік, та запезпечили армію від трусів до кепок, сидить воно ще трандить. Доречі у тебе погано з пам'яттю Богдана це 155мм.
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25.06.2022 11:02 Відповісти
Млять, нам би продовжити "корупцію" з нептунами, вільхами, богданами, стугнами і т.п. Але довбакам захотілось клоунади 95. Стало так "смішно", особливо щодо війська. З ОП майже ніхто не був у війську, а свої пройоби з виробництвом зброї вони тепер видають за заслуги, коли закордонні друзі вирішили допомогти нам зброєю, яка в асфальтофілів була не на часі.
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25.06.2022 16:26 Відповісти
В Украине прям рекламная кампания проходит для всех стран, которые поставляют вооружение. Потом еще и итоги подведут.
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25.06.2022 10:15 Відповісти
я б ****** чисто з люті по околицях міньску як попередження...
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25.06.2022 10:27 Відповісти
Лучше в центр жарки картошки (принятия решений) 💥
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25.06.2022 10:34 Відповісти
Пойди,***** вискаря лучше.
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25.06.2022 11:05 Відповісти
 
 