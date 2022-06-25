САУ "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті. ФОТО

Самохідні артилерійські установки "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Генштаб також публікує фото бойової роботи артустановок.









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