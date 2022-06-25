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САУ "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самохідні артилерійські установки "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Генштаб також публікує фото бойової роботи артустановок.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.06.2022 09:48
+10 Danger Zone
показати весь коментар25.06.2022 10:13
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар25.06.2022 09:56
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Тепер пішли показувати з усіх боків Цезари. Дуже ефективна зброя, якої мало і Франція більш її не дасть, бо їх й у Франції вже майже нема.
От ***** показувати фотки і нахвалювати? Не можна все робити таємно і ефективно? Просто якість полєзниє ідіоти. І до того - всюди. Як де нема диверсанта, там вилуплюється полєзний ідіот.
Во время войны позитивные новости весьма необходимы!
і діти ладили, але після першого "так ми премо?"
нема вже біларусочки хто б там на куди не пер ....
лять, 21 сторіччя, пише як неук з бодуна