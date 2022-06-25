УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14122 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
18 005 20
вибух (3746) війна (56290) Луганщина (4415) Сватове (57) склад (150)

В окупованому м.Сватове вибухи на військових складах, - соцмережі. ВIДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому населеному пункті Сватове на Луганщині вибухи на складах російських військових.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти повідомляють про удар "Точкою-У". В мережі також поширються фото та відео з місця події.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Також читайте: В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Привіт, кацапня. Ми з України.
показати весь коментар
25.06.2022 10:04
+39
Треба нищити кацапські склади, де тільки можливо. Задовбали своєю артиллерією реально.
показати весь коментар
25.06.2022 10:08
+19
Явно кто-то из братских народов (не тех самых двух, а настоящих) подогнал окурков-У с замененным топливом, раз появилась возможность для преодоления ПВО накрывать залпом такими ракетами. Вот так и надо делать, ни одной поставки точек-У не было афишировано, никто не говорил, что мы приехали в такой-то город и будем стрелять. Молча подрезали сверхбольшой склад в луче и пошли дальше.
показати весь коментар
25.06.2022 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт, кацапня. Ми з України.
показати весь коментар
25.06.2022 10:04 Відповісти
да это они опять закурили
показати весь коментар
25.06.2022 11:06 Відповісти
Треба нищити кацапські склади, де тільки можливо. Задовбали своєю артиллерією реально.
показати весь коментар
25.06.2022 10:08 Відповісти
Красиво. Мало. Треба ще.
показати весь коментар
25.06.2022 10:10 Відповісти
А может Хаймарс?
показати весь коментар
25.06.2022 10:13 Відповісти
Явно кто-то из братских народов (не тех самых двух, а настоящих) подогнал окурков-У с замененным топливом, раз появилась возможность для преодоления ПВО накрывать залпом такими ракетами. Вот так и надо делать, ни одной поставки точек-У не было афишировано, никто не говорил, что мы приехали в такой-то город и будем стрелять. Молча подрезали сверхбольшой склад в луче и пошли дальше.
показати весь коментар
25.06.2022 10:18 Відповісти
какое ПВО собьет квазибаллистическую ракету?? Разве что Иджис
показати весь коментар
25.06.2022 11:07 Відповісти
У нас ещё сообщения и точек.
показати весь коментар
25.06.2022 12:21 Відповісти
Ну, от, в 2016-му диверсію на цих складах (які тоді були нашими) організували орки.
Зелені в лютому ц.р. ці склади з усіма ************ без бою здали оркам; довелось тепер самим там диверсії організовувати...
показати весь коментар
25.06.2022 10:20 Відповісти
Не було там складів при відступі.
показати весь коментар
25.06.2022 10:26 Відповісти
зуб даєш?
Я, звичайно, не впевнений, що це за один і той же склад йде мова; але очевидно, що наш склад *********** під сватовим був і функціонував аж до 24/02
показати весь коментар
25.06.2022 10:30 Відповісти
Какое там Сватово под ЗСУ? На карту глянь.
показати весь коментар
25.06.2022 10:23 Відповісти
Сейчас тебе перезвонят из ГШ с отчётом. Не волнуйся.
показати весь коментар
25.06.2022 10:24 Відповісти
Складається враження, що останні три місяці ви були в летаргічному сні.
показати весь коментар
25.06.2022 10:27 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
показати весь коментар
25.06.2022 11:15 Відповісти
Опять курили гады...
показати весь коментар
25.06.2022 11:27 Відповісти
Лаптеносцы скурили инструкцию по противопожарной безопасности, а окурок бросили.
показати весь коментар
25.06.2022 12:09 Відповісти
про курение не надо этих эвфемизмов. Наши в****** по складу оружия врага и он горит и взрывается - так надо писать. По глубине расии пока нельзя стрелять - надо стрелять по приграничным объектам в расии, которые представляют для нас любую потенциальную опасность. Их надо убивать и как можно больше. Они по-другому не понимают. Орде напугать нас уже нечем, кроме оружия массового поражения
показати весь коментар
25.06.2022 13:27 Відповісти
 
 