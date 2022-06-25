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В окупованому м.Сватове вибухи на військових складах, - соцмережі. ВIДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому населеному пункті Сватове на Луганщині вибухи на складах російських військових.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Рашисти повідомляють про удар "Точкою-У". В мережі також поширються фото та відео з місця події.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+41 5 копійок
показати весь коментар25.06.2022 10:04
+39 Garry Grant
показати весь коментар25.06.2022 10:08
+19 Kek Jager
показати весь коментар25.06.2022 10:18
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Будь ласка, зачекайте...
Зелені в лютому ц.р. ці склади з усіма ************ без бою здали оркам; довелось тепер самим там диверсії організовувати...
Я, звичайно, не впевнений, що це за один і той же склад йде мова; але очевидно, що наш склад *********** під сватовим був і функціонував аж до 24/02