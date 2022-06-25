В окупованому м.Сватове вибухи на військових складах, - соцмережі. ВIДЕО+ФОТО

В окупованому населеному пункті Сватове на Луганщині вибухи на складах російських військових.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти повідомляють про удар "Точкою-У". В мережі також поширються фото та відео з місця події.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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