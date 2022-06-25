УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15086 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
1 198 0
обстріл (21010) Нацполіція (13918) Донецька область (5682)

За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція задокументувала 20 ворожих ударів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, залізнична підстанція, виробничий цех і автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 01

Під вогнем росіян перебували міста Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українськ, Торецьк, смт Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове. Ворог завдавав авіудари, бив ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", артилерією, танками.

На місцях обстрілів працювали поліцейські, які вилучили докази воєнних злочинів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати м. Харків та Харківську область. Є загиблі та поранені, - Синєгубов

За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 02
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 03
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 04
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 05
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 06
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 07
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 08
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 09
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 10
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 11
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 12
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 13

 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 