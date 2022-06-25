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Збут неякісних бронежилетів для ЗСУ: затримано організатора схеми. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході багатоетапної операції викрито зловмисника, який організував збут недоброякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, що займаються допомогою ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, у межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець м. Києва, який залучив до протиправної схеми інших громадян України як пособників.

"Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. За кожен "бронежилет" ділки отримували від 10 000 до 16 000 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Збут неякісних бронежилетів для ЗСУ: затримано організатора схеми 01
Збут неякісних бронежилетів для ЗСУ: затримано організатора схеми 02

Також читайте: Викрито схему розкрадання гумдопомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
сейчас портновские судьи дадут условно, а чувака возьмут в оп на работу
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25.06.2022 10:35
+23
вдягти на нього цей бронежилет і розстріляти
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25.06.2022 10:35
+16
коля кахлета
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25.06.2022 10:35
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сейчас портновские судьи дадут условно, а чувака возьмут в оп на работу
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25.06.2022 10:35 Відповісти
агрохимия пожмет руку - прохвост прохвоста видит из далека. Да и дело то у них общее -шахрнайничать.
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25.06.2022 10:47 Відповісти
Эту тварь надо судить по статье преднамеренное убийство. Этим, он и его помощники, фактически занимался. Нет предела человеческой жадности.
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25.06.2022 10:57 Відповісти
вдягти на нього цей бронежилет і розстріляти
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25.06.2022 10:35 Відповісти
У нас розтріл заборонено законом України. А ось одягнути на нього один з цих бронежилетів і провірити його якість, це можна. І не тільки на ньому провірити, а на всіх учасниках цієї схеми. І чим скоріше - тим краще. Бо таких ділків дуже багато, через яких гинуть наші діти і внуки. СЛАВА УКРАЇНІ !
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25.06.2022 10:56 Відповісти
коля кахлета
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25.06.2022 10:35 Відповісти
"Кому - война, а кому - мать родна!"
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25.06.2022 10:35 Відповісти
Невже колю катлету пов'язали. Той теж піарився, що придбав для наших воїнів броніки. Тільки виявилося, що у них перший клас захисту. Їх можна проткнути навіть хорошим армійським ножем.
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25.06.2022 10:36 Відповісти
Ну а где же ещё наживать состояния, как не на войне. Сейчас много плесени всплывёт...
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25.06.2022 10:40 Відповісти
Ну, хоч швиденько прийняли мародерів і висунули звинувачення в виготовленні неякісної продукції військового призначення кустарним способом. Можливо, мурижити довго не будуть, як ото свого часу генерала Марченка за якісні броніки, аж четвертий рік поспіль; і нічого довести не можуть.
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25.06.2022 10:40 Відповісти
А ціякісні броники вилучили і згноїли , зберігаючи простонеба. Зеленосуки.
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25.06.2022 10:46 Відповісти
Особливо мені сподобався цей перл: "За результатами багаторівневої спецоперації."
Після такої операції якнайменше кожному треба по герою дати. Мабудь же і життям ризикували не менш ніж наші герої у Северодонецьку.
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25.06.2022 10:40 Відповісти
За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано, как завернули многоуровневая спецоперация, хорошо что не растянули ее проведение на десятилетия.
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25.06.2022 10:41 Відповісти
Вбивця Жити йому пару тижнів, чи місяць, якщо в СІЗО не запруть терміново. Наші воїни помстяться за вбитих цим покидьком товарищів. Треба деякий час зЇясувати Імїя -призвище адресу, адреси родичів.
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25.06.2022 10:44 Відповісти
вон, мер-коллаборант в Харьковской области уже получил условно и вернулся на работу. хрен что ему сделают
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25.06.2022 10:50 Відповісти
ніхто Колю Мітболла не посадить.. ще й ордена дадуть "Зе Взятіє"..(
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25.06.2022 10:49 Відповісти
во время войны таких подонков надо ликвидировать сразу
дабы другим неповадно было
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25.06.2022 10:50 Відповісти
"задержан в порядке ст. 208 УПК РФ" ... в смысле какой РФ?
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25.06.2022 10:51 Відповісти
В тексті:" організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України". Джерело: https://censor.net/ua/p3350109
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25.06.2022 11:13 Відповісти
уже отредактировали, было написано именно РФ потому я и указал так как было написано!

но в руской версии сайта забыли отредактировать

https://censor.net/ru/photo_news/3350109/sbyt_nekachestvennyh_bronejiletov_dlya_vsu_zaderjan_organizator_shemy_foto
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27.06.2022 09:35 Відповісти
Ты что буквы лишние видишь?? Иди опохмелись!!!
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25.06.2022 13:06 Відповісти
уже отредактировали, было написано именно РФ потому я и указал так как было написано!

Надо было заскринить
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27.06.2022 09:33 Відповісти
но в руской версии сайта забыли отредактировать...

https://censor.net/ru/photo_news/3350109/sbyt_nekachestvennyh_bronejiletov_dlya_vsu_zaderjan_organizator_shemy_foto
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27.06.2022 09:37 Відповісти
а зачем задерживать и что то доказывать?
одеть на него этот бронежелет и выстрелить, если не найобывал то всё гуд, останется жив и отпустить, если найобывал то значит сам себя и наказал
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25.06.2022 10:52 Відповісти
такий кримінал під час війни треба порівнювати з навмисним вбивством з довічним ув'язненням у буцигарні. крапка.
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25.06.2022 10:53 Відповісти
Якщо таких тварюк, а це банальне вбивство захисників Вітчизни, не карати як вбивць і зрадників то їх ряди будуть тільки зростати. Я б таких в військовий час розстрілював швидко і безболісно а майно у всіх родичів без винятку конфіскував на користь ЗСУ.
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25.06.2022 10:55 Відповісти
Скільки службовців задіяли в "багаторівневій операції", скільки слідчих, адвокатів, охоронців + суддя. Дадуть мабуть років 2, організатору. А скільки цих неякісних бронежилетів вилучено із фронту і замінено на якісні, цим чомусь і 1 службовець не займався, бо нічого про це на повідомляють.
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25.06.2022 11:01 Відповісти
Бронепластини робив з консервних банок.
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25.06.2022 11:01 Відповісти
Растріляти нах..
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25.06.2022 11:11 Відповісти
у воєнний час за таке треба розстрілювати. Це вороги держави.
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25.06.2022 11:16 Відповісти
Для начала хочется задать один вопрос. Что сделало за последние годы руководство Страны для того, чтоб таких проблем не возникало??? Теперь давайте по порядку:
1. На первом этапе войны купить броневую (баллистическую) сталь в Европе было очень сложно, а своей стали не было вообще, что привело к дефициту, а он как известно прекрасная почва для авантюристов и жуликов.
2. Не один уважающий себя производитель качественной стали не продаст ее ФОП или частнику. Дело в том, что все баллистические стали изготавливаются по военным стандартам и экспортируются как товары военного или двойного назначения!!! Почему государство дало льготы по НДС ФОПам, но не дало предприятиям которые ввозят этот метал?
3. Вы сами рекламировали "самоделкиных" которые сваривали рессорные листы и делали из них броники, а что теперь не так? Кто довел ситуацию до абсурда?
4. Еще могу пунктов 20 дописать, но ............
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25.06.2022 11:16 Відповісти
Здесь все просто. Продажа не сертифицированных бронежилетов уже преступление. 5-й класс выдержать (т.е. 7,62Х39 57- БЗ-231 и 7,62Х54 ЛПС) может далеко не всякая сталь. Более того, баллистическая сталь не дешевое удовольствие. Для тех кто живет в мире иллюзий сообщу, что при твердости 500 толщина пластины должна быть не менее 12,5 мм, 600 - 8,5 мм, 650-7,5 мм. Все что вам предлагают с меньше толщиной не может быть 5-м классом. Приведенные данные исключительно для баллистических сталей.
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25.06.2022 12:10 Відповісти
Неужели Колю катлету с женой замели?
Это же он ТРО фуфло привёз.
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25.06.2022 11:18 Відповісти
одеть его в его же бронежилет и расстрелять по законам военного времени!
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25.06.2022 11:27 Відповісти
За 3 роки зескотами не закуплено ні одного броніка. Виробництво власних припинили, хоча воно потребувало невеликого вдосконалення. На початку вторгнення знову волонтери почали винаходити велосипед- почали клепати броніки- хто як міг. Я носив бронік зі зварених ресор, але це краще ніж нічого! Хочеться спитати у безмізких придурків: класно вам жиаеться при зеленому поцу?
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25.06.2022 11:43 Відповісти
на гіляку суку!😒👎
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25.06.2022 12:04 Відповісти
Колю-котлету затримано?
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25.06.2022 13:05 Відповісти
Вдягнути тому гобліну оту жилетку і на передок!!!
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25.06.2022 14:14 Відповісти
А що, ніхто не помітив, що "особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою"?
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25.06.2022 15:01 Відповісти
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЭТО РАССТРЕЛ !!!
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25.06.2022 15:41 Відповісти
 
 