Збут неякісних бронежилетів для ЗСУ: затримано організатора схеми. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході багатоетапної операції викрито зловмисника, який організував збут недоброякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, що займаються допомогою ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як зазначається, у межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець м. Києва, який залучив до протиправної схеми інших громадян України як пособників.
"Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. За кожен "бронежилет" ділки отримували від 10 000 до 16 000 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.
За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.
Будь ласка, зачекайте...
Після такої операції якнайменше кожному треба по герою дати. Мабудь же і життям ризикували не менш ніж наші герої у Северодонецьку.
дабы другим неповадно было
но в руской версии сайта забыли отредактировать
https://censor.net/ru/photo_news/3350109/sbyt_nekachestvennyh_bronejiletov_dlya_vsu_zaderjan_organizator_shemy_foto
Надо было заскринить
https://censor.net/ru/photo_news/3350109/sbyt_nekachestvennyh_bronejiletov_dlya_vsu_zaderjan_organizator_shemy_foto
одеть на него этот бронежелет и выстрелить, если не найобывал то всё гуд, останется жив и отпустить, если найобывал то значит сам себя и наказал
1. На первом этапе войны купить броневую (баллистическую) сталь в Европе было очень сложно, а своей стали не было вообще, что привело к дефициту, а он как известно прекрасная почва для авантюристов и жуликов.
2. Не один уважающий себя производитель качественной стали не продаст ее ФОП или частнику. Дело в том, что все баллистические стали изготавливаются по военным стандартам и экспортируются как товары военного или двойного назначения!!! Почему государство дало льготы по НДС ФОПам, но не дало предприятиям которые ввозят этот метал?
3. Вы сами рекламировали "самоделкиных" которые сваривали рессорные листы и делали из них броники, а что теперь не так? Кто довел ситуацию до абсурда?
4. Еще могу пунктов 20 дописать, но ............
Это же он ТРО фуфло привёз.